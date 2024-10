Affenpocken: Beweise für die Lüge der „Pandemievorsorge“

Von Clayton J. Baker, MD.

Dieser Artikel wurde von Brian Hooker, PhD, und Heather Ray gemeinsam verfasst.

„Pandemic Preparedness“ und die ihr zugrunde liegende Gain-of-Function-Forschung arbeiten unter einer großen Täuschung, einer großen Lüge.

Das Übereinkommen über das Verbot biologischer Waffen, das von allen großen Nationen unterzeichnet wurde, „verbietet die Entwicklung, Herstellung, den Erwerb, die Weitergabe, die Lagerung und den Einsatz von biologischen Waffen und Toxinwaffen“. Folglich muss die Funktionsgewinnforschung – der Prozess, bei dem Viren und andere in der Natur vorkommende Krankheitserreger so verändert werden, dass sie beim Menschen leichter übertragbar und gefährlicher sind – gerechtfertigt werden, indem sie als etwas anderes definiert wird als das, was sie wirklich ist – nämlich die Schaffung biologischer Waffen und Gegenmaßnahmen für diese Waffen.

Die große Täuschung – die große Lüge – mit der die Funktionsgewinnforschung gerechtfertigt wird, geht in etwa so: „Wir müssen Krankheitserreger im Labor verändern, um die Mutationen zu antizipieren, die in der Natur auftreten könnten, und die Produktion von Impfstoffen fördern, um die Menschheit vor diesen theoretischen Superbakterien zu schützen.“

In Wahrheit gibt es keinen legitimen Grund, im Labor Superbakterien zu erzeugen. Man rettet Tokio nicht, indem man Godzilla erschafft. Leider kann Wissenschaft sowohl kompliziert als auch verwirrend sein, insbesondere wenn die „Experten“ absichtlich unwahr sind. Diese groß angelegte Täuschung funktioniert daher seit Jahrzehnten, und eine gigantische, profitable und ehrlich gesagt erschreckende Pandemie-Vorsorgeindustrie, an der Regierungen, Nichtregierungsorganisationen, Big Pharma und Universitäten beteiligt sind, ist infolgedessen gewachsen.

Um eine große Lüge, die sich über einen so langen Zeitraum gehalten hat, aufzudecken und zu diskreditieren, braucht es manchmal einen „rauchenden Colt“ – also einen eindeutigen und offensichtlichen Beweis dafür, dass die lang gehegte Prämisse falsch ist. Im Fall der großen Lüge um die Gain-of-Function-Forschung und die Pandemie-Bereitschaftsindustrie dienen die Affenpocken als rauchender Colt.

Das Affenpockenvirus ist 2024 wieder in den Nachrichten, als einer der führenden Kandidaten des Pandemie-Industriekomplexes für die sogenannte „Krankheit X“, vor der die Weltgesundheitsorganisation unermüdlich warnt. (Natürlich ist dies das zweite Mal in den letzten Jahren, dass Affenpocken ins Spiel gebracht werden, nach der Affenpocken-Angstpornokampagne 2022 in den Vereinigten Staaten, die letztlich im Sande verlief.)

Wenn man sich erst einmal ein gründliches Verständnis sowohl der eigentümlichen Geschichte des Affenpockenvirus in den USA als auch der natürlichen Eigenschaften des Virus angeeignet hat, kann man die große Täuschung – die große Lüge – leicht durchschauen, die zur Rechtfertigung der Funktionsgewinnforschung und der gesamten „Pandemievorsorge“-Industrie verwendet wird.

Affenpocken kommen nach Amerika

Im Jahr 2003 wurde bei 35 Menschen in sechs US-Bundesstaaten durch die Einfuhr exotischer Haustiere eine Infektion mit dem Typ Clade II des Affenpockenvirus bestätigt. Die Menschen steckten sich bei infizierten Präriehunden an, die als Haustiere gehalten wurden und selbst entweder mit kontaminierten importierten Tieren oder mit anderen mit dem Virus infizierten Personen in Kontakt gekommen waren. Alle Menschen erholten sich vollständig und ohne bleibende Schäden.

Dieser Ausbruch war ein seltsames, selbstlimitierendes und völlig zufälliges Ereignis, bei dem ein seltenes und im Wesentlichen nicht tödliches Virus durch bestimmte und vermeidbare Umstände seinen Weg in die USA fand. In einer Welt vernünftiger und ethischer Praktiken im Bereich der öffentlichen Gesundheit hätte dieses Ereignis eine angemessene und verhältnismäßige Reaktion nach sich ziehen müssen, wie z. B. verstärkte Vorsichtsmaßnahmen beim Handel mit exotischen Tieren.

Stattdessen öffnete dieser Vorfall gefährlichen Forschungen von Wissenschaftlern Tür und Tor, die versuchten, einen Affenpockenstamm zu identifizieren, der leicht durch Aerosolübertragung auf den Menschen übertragen werden kann.

Im Jahr 2009 arbeiteten Christina Hutson und ihr Team vom CDC mit Jorge Osorio von der University of Wisconsin zusammen, um die Übertragbarkeit von Affenpocken zu untersuchen. Im Jahr 2012 schloss sich Hutson erneut mit anderen Universitäten zusammen, um die Übertragbarkeit des Affenpockenvirus bei Nagetieren zu testen und zu vergleichen, und stellte schließlich in diesen Experimenten fest, dass „die Übertragung von Viren aus jeder der MPXV-Klade über die Atemwege minimal war“.

In einer vernünftigen und ethischen Welt hätten diese Erkenntnisse der unklugen Forschung an Affenpocken möglicherweise einen Riegel vorgeschoben. Wie wir sehen werden, war dies jedoch nicht der Fall.

Affenpocken: Ein schwerfälliger Virusriese

Das Affenpockenvirus selbst ist in der Tat ein seltsamer Kandidat, um zu versuchen, es auf die von Hutson und Osorio angestrebte Weise zu manipulieren. Im Gegensatz zu kleinen, einfachen, schnell mutierenden RNA-Atemwegsviren wie Influenzaviren oder Coronaviren ist das Affenpockenvirus in der Welt der Viren ein langsamer, schwerfälliger Riese.

Die „erfolgreichste“ Biowaffe in der Geschichte der Menschheit ist das Coronavirus SARS-CoV-2, das Covid verursacht. Es kodiert nur 29 Proteine in seinem einzelsträngigen RNA-Genom, das entsprechend klein ist – etwas weniger als 30.000 Basen lang. Aufgrund seiner genetischen Einfachheit und seines einzelsträngigen RNA-Genoms mutiert es sehr schnell. Das Virus selbst ist ebenfalls klein – es hat einen Durchmesser von nur etwa 100 Nanometern und wiegt etwa 1 Femtogramm (oder 0,000000000000001 Gramm).

Wie zu erwarten ist, wird dieses Virus leicht über die Luft übertragen.

Das Affenpockenvirus hingegen ist eines der größten und komplexesten Viren überhaupt. Es kann bis zu 450 nm lang und 260 nm breit sein, und sein doppelsträngiges DNA-Genom hat fast 200.000 Basenpaare. Mit diesem langen, komplexen Genom, das in stabilerer, doppelsträngiger DNA kodiert ist, mutiert es nur langsam. Dieses große Virus – ein Riese, gemessen an viralen Standards – wird nicht über Aerosole übertragen. Vielmehr wird es durch engen Kontakt übertragen, einschließlich Geschlechtsverkehr (wie während der Affenpocken-Panik 2022 bekannt wurde), sowie durch das Jagen, Schlachten und Essen von Buschfleisch.

Bedenken Sie auch, dass natürlich vorkommende Affenpocken für den Menschen viel weniger tödlich sind, als die Pandemieplaner und Angstpornografen in der Regel behaupten. Die WHO hat inzwischen über den internationalen Ausbruch von Affenpocken im Jahr 2022 berichtet. Im Januar 2023 lag die Gesamtzahl der bestätigten Fälle bei 84.716, mit insgesamt 80 Todesfällen. Somit lag die Sterblichkeitsrate während dieses Ausbruchs bei weniger als einem Todesfall pro tausend Fälle, 100-mal weniger als die häufig zitierte Sterblichkeitsrate von 10 %.

Genau genommen bezieht sich die häufig zitierte 10-prozentige Sterblichkeitsrate nur auf die virulentere Clade I der Affenpocken. Viele Behörden haben jedoch die schlechte Angewohnheit übernommen, die 10-Prozent-Zahl wahllos für verschiedene Clades zu verwenden. Darüber hinaus scheint diese Rate selbst bei Clade I eine deutliche Übertreibung zu sein.

So heißt es beispielsweise auf der Website der CDC über die endemische Clade I Monkeypox in der Demokratischen Republik Kongo: „Seit dem 1. Januar 2024 hat die Demokratische Republik Kongo (DRC) mehr als 31.000 Verdachtsfälle von Monkeypox und fast 1.000 Todesfälle gemeldet.“ Diese Zahlen ergeben eine Sterblichkeitsrate von etwa 3 %.

Es gibt zahlreiche andere Bedrohungen für die menschliche Gesundheit, die mehr Zeit, Geld und Aufwand verdienen. In der Demokratischen Republik Kongo beispielsweise, wo Affenpocken endemisch sind, sterben etwa achtzigmal mehr Menschen an Malaria als an Affenpocken. Malaria ist sowohl vermeidbar als auch heilbar, wenn eine korrekte Diagnose gestellt wird und der Zugang zu kostengünstigen Medikamenten besteht. Diese tragische Zahl der Todesopfer durch Malaria zeigt, wie häufig tödliche, aber relativ unrentable Krankheiten von vermeintlich philanthropischen Einrichtungen wie der WHO vernachlässigt werden.

Stattdessen fördern sie massiv den großen Schwindel der Pandemievorsorge und der Funktionsgewinnforschung.

Angesichts der schieren Größe, Komplexität, geringen Mutationsrate, des relativ stabilen DNA-Genoms und der Instabilität des Affenpockenvirus bei Sauerstoffeinwirkung ist die Wahrscheinlichkeit, dass es jemals auf natürliche Weise zu einem durch die Luft übertragbaren Krankheitserreger mutiert, gering. Es gibt einfach keinen legitimen Grund, sein Genom im Labor zu verändern (Wortspiel beabsichtigt).

Nimmt man die begrenzte Übertragbarkeit und die geringe Sterblichkeit (insbesondere bei Klade II) hinzu, würde jeder ehrliche und kompetente Wissenschaftler, der wirklich im Dienste der Menschheit steht, erkennen, dass natürlich vorkommende Affenpocken eine relativ geringe Priorität für die öffentliche Gesundheit haben und allenfalls ein marginaler Impfstoffkandidat sind – insbesondere für die Weltbevölkerung insgesamt.

Aber Anthony Fauci und seine Kumpane vom NIAID sahen das anders.

Fauci und seine Freunde, wieder einmal

Im Jahr 2015 genehmigte Anthon Faucis Nationales Institut für Allergie und Infektionskrankheiten (NIAID) heimlich ein gefährliches Experiment zur Funktionssteigerung, bei dem das Affenpockenvirus genetisch manipuliert werden sollte, um einen virulenteren und übertragbareren Erreger zu schaffen, der möglicherweise eine ernsthafte Bedrohung für den Menschen darstellen würde.

Anstatt wegen dieses Vorschlags zur Schaffung eines tödlichen hybriden Affenpockenvirus Alarm zu schlagen, versteckten das Gesundheitsministerium (HHS), die National Institutes of Health (NIH) und das NIAID selbst die Genehmigung des Projekts vor der Aufsicht des House Committee on Energy and Commerce, indem sie die Finanzierung des Experiments in einem alternativen Zuschuss vergruben.

Das Projekt wurde von Dr. Bernard Moss, einem langjährigen Freund und Kollegen von Fauci am NIAID, vorgeschlagen. Moss, der mehrere US-Patente im Zusammenhang mit Affenpocken erworben hat, beabsichtigte, Virulenzgene der schwereren Form der Affenpocken, der Clade I (Congo Basin Clade), in das „Rückgrat“ des leichter übertragbaren Affenpockenvirus, der Clade II (West Africa Clade), einzufügen. Dieses Projekt würde eine viel gefährlichere Version von Affenpocken mit der Virulenz von Klade I und der Übertragbarkeit von Klade II schaffen. Diese chimäre Form von Affenpocken würde nicht in der Natur entstehen, da verschiedene Kladen von DNA-Viren Gene nicht auf natürliche Weise transponieren.

Es ist nicht bekannt, ob dieses unkluge, hochgefährliche und hinterlistig genehmigte Projekt abgeschlossen wurde. Der Schwindel von Fauci und Moss wurde 2022 aufgedeckt und löste eine siebenmonatige Untersuchung des Kongresses aus. Der Bericht des House Committee (Seite 6) besagt, dass „das HHS, die NIH und das NIAID weiterhin darauf bestehen, dass das GOFROC-Experiment (Gain-of-Function Research of Concern), bei dem Material von Klade I auf Klade II übertragen wurde, nie durchgeführt wurde, obwohl es über einen Zeitraum von mehr als 8 Jahren genehmigt war. Das HHS hat sich jedoch wiederholt geweigert, Dokumente vorzulegen, die diese Behauptung bestätigen.“

Gibt es eine waffenfähige Form von Affenpocken? Wenn ja, sagen Fauci, Moss und ihre Freunde nichts darüber.

Bekannt ist, dass es keinen legitimen Grund für die Durchführung solcher Experimente gab und dass die Beteiligten dies wussten, da sie das Projekt vor ihren Vorgesetzten geheim hielten. Die einzige logische Annahme über die Absicht der Forschung ist, dass es darum ging, eine waffenfähige Version von Affenpocken zu entwickeln.

Die Schlussfolgerungen des House Committee zu Faucis NIAID als Ganzes sind vernichtend:

Die wichtigste Schlussfolgerung, die zu diesem Zeitpunkt der Untersuchung gezogen werden kann, ist, dass man dem NIAID nicht zutrauen kann, seine eigene Erforschung von Krankheitserregern verantwortungsvoll zu überwachen. Man kann ihm nicht zutrauen, zu bestimmen, ob ein Experiment mit einem potenziellen Pandemieerreger oder einem verbesserten potenziellen Pandemieerreger ein inakzeptables Risiko für die biologische Sicherheit oder eine ernsthafte Bedrohung für die öffentliche Gesundheit darstellt. Schließlich kann man dem NIAID nicht zutrauen, ehrlich mit dem Kongress und der Öffentlichkeit über umstrittene GOFROC-Experimente zu kommunizieren. (Seite 8)

Dem NIAID konnte man in Bezug auf Covid nicht trauen.

Man kann ihm auch in Bezug auf Affenpocken nicht trauen.

Laut dem Energie- und Handelsausschuss des Repräsentantenhauses kann man ihm nicht trauen, Punkt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Affenpocken in der Natur eine relativ seltene, in der Regel milde Viruserkrankung sind, die durch verhaltensbedingte Formen des engen Kontakts wie Geschlechtsverkehr und das Jagen und Essen von Buschfleisch übertragen wird. Der Infektionserreger ist ein sehr großes, komplexes DNA-Virus, das sich nur schlecht von Mensch zu Mensch überträgt und viel weniger anfällig für Mutationen ist als zahlreiche andere Viren.

Wenn man sich all dies vor Augen führt, wird es offen gesagt absurd, zu versuchen, die Funktionsgewinnforschung an einem solchen Erreger für irgendeinen legitimen Zweck zu rechtfertigen. Der einzige plausible Grund für solche Forschung an Affenpocken ist die Herstellung einer Biowaffe – eines waffenfähigen Virus – und die Entwicklung und Nutzung seiner Gegenmaßnahme – eines proprietären Impfstoffs.

Die Pandemievorsorge ist eine große Täuschung, eine große Lüge. Der Affenpocken-Wahnsinn zeigt dies so überzeugend wie ein rauchender Revolver an einem Tatort. Wir müssen der gesamten Funktionsgewinnforschung und der falschen Entschuldigung der Pandemievorsorge für die illegale Biowaffenforschung ein Ende setzen.