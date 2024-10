Krieg gegen Gaza: Israel will die Arbeit beenden, die Washington mit dem 9/11 begonnen hat

Während sich der Konflikt im Nahen Osten ausweitet, weigern sich westliche Staatschefs, für Tel Aviv irgendwelche roten Linien zu ziehen

Jonathan Cook

Vor fast einem Jahrzehnt erzählte mir ein führender israelischer Menschenrechtsaktivist von einem privaten Gespräch, das er kurz zuvor mit einem der europäischen Botschafter in Israel geführt hatte. Er war von dem Austausch erschüttert.

Das Land des Botschafters galt damals weithin als eines der Länder im Westen, das dem palästinensischen Volk am meisten wohlgesinnt war. Der israelische Aktivist hatte seine Besorgnis über die Untätigkeit Europas angesichts der unerbittlichen israelischen Angriffe auf die Rechte der Palästinenser und der systematischen Verstöße gegen das Völkerrecht zum Ausdruck gebracht.

Zu dieser Zeit setzte Israel eine langwierige Belagerung des Gazastreifens durch, die mehr als zwei Millionen Menschen des Lebensnotwendigen beraubte, und es hatte wiederholt städtische Gebiete bombardiert und dabei Hunderte von Zivilisten getötet.

Im besetzten Westjordanland und Ostjerusalem hatte Israel den Ausbau illegaler jüdischer Siedlungen intensiviert, was zu einer Zunahme der Gewalt durch Siedlermilizen und die israelische Armee führte. Palästinenser wurden getötet und von ihrem Land vertrieben.

Der Aktivist stellte dem Botschafter eine einfache Frage: Was müsste Israel tun, damit seine Regierung dagegen vorgeht? Wo sei die rote Linie?

Der Botschafter hielt inne, während er angestrengt nachdachte. Und dann antwortete er mit einem Achselzucken: Es gab nichts, was Israel tun konnte. Es gab keine rote Linie.

Vor einem Jahrzehnt hätte man diesen Kommentar vielleicht als ausweichend interpretiert. Ein Jahr nach Israels Auslöschung Gazas klingt er absolut prophetisch.

Es gibt keine rote Linie. Und was noch wichtiger ist: Es hat nie eine gegeben. Dieses Gespräch fand viele Jahre vor dem 7. Oktober 2023 statt, als die Hamas aus Gaza ausbrach und mehr als 1.000 Israelis tötete.

Dieses Datum ist nicht ganz der Wendepunkt, der Bruch, als der es allgemein dargestellt wird.

Der kurze Gefängnisausbruch der Hamas aus Gaza löste bei den Israelis, die sich daran gewöhnt hatten, das palästinensische Volk kostenlos unterdrücken und enteignen zu können, zweifellos ein explosives Verlangen nach Rache aus.

Aber noch wichtiger war, dass er den israelischen Führern einen Vorwand bot, Gaza auszulöschen – einen Plan auszuführen, den sie schon lange hegten. Und ebenso bot er den westlichen Staaten den Vorwand, den sie brauchten, um an der Seite Israels zu stehen und dessen Grausamkeit als Israels „Recht auf Selbstverteidigung“ zu entschuldigen.

Horrorshow

Nennen Sie die Ereignisse der letzten 12 Monate in Gaza, wie Sie wollen: Selbstverteidigung, Massenmord oder einen „plausiblen Völkermord“, wie es das höchste Gericht der Welt bezeichnet hat. Unbestreitbar ist, dass es eine Horrorshow war.

Allein in den ersten beiden Monaten hat Israel proportional mehr von Gaza zerstört, als die Alliierten während des gesamten Zweiten Weltkriegs in Deutschland schafften. Israel hat mehr Luftangriffe auf Gaza geflogen als die USA und Großbritannien in drei Jahren gegen den „Islamischen Staat“ im Irak.

Offiziellen Zahlen zufolge hat Israel durch die unerbittliche und wahllose Bombardierung der kleinen, überfüllten Enklave bisher über 42.000 Palästinenser in Gaza getötet – mehr als die Hälfte davon Frauen und Kinder.

Menschenrechtsgruppen zufolge hat Israel in den ersten vier Monaten seiner Bombardierung von Gaza mehr Kinder getötet, als in allen anderen globalen Konflikten zusammen in vier Jahren getötet wurden.

Oxfam berichtete letzte Woche, dass in den letzten zwei Jahrzehnten kein Konflikt auf der Welt auch nur annähernd so viele Kinder in einem Zeitraum von 12 Monaten getötet hat.

Doch die wahre Zahl der Todesopfer ist weitaus höher. Gaza, das zu 42 Millionen Tonnen Schutt zerbombt wurde, kann seine Toten und Verletzten schon seit vielen Monaten nicht mehr zählen.

Letzte Woche schrieb eine Gruppe von fast 100 amerikanischen Ärzten und Krankenschwestern, die sich freiwillig im Gesundheitssystem von Gaza engagierten, während Israel dieses systematisch aushöhlte, einen offenen Brief an US-Präsident Joe Biden. Sie schätzten, dass die Zahl der Todesopfer fast dreimal höher sei als die offizielle Zahl.

Sie fügten hinzu: „Mit nur wenigen Ausnahmen ist jeder in Gaza krank, verletzt oder beides. Dazu gehören jeder nationale Hilfsarbeiter, jeder internationale Freiwillige und wahrscheinlich jede israelische Geisel: jeder Mann, jede Frau und jedes Kind.“

Blockade im mittelalterlichen Stil

Bereits im Juli wurde die Zahl in einem Brief im medizinischen Fachjournal Lancet noch höher angesetzt. Unter Verwendung standardmäßiger Modellierungstechniken und basierend auf Daten aus früheren Kriegen, in denen dicht besiedelte Stadtgebiete zerstört wurden, kam ein Expertenteam zu dem Schluss, dass die Zahl der Todesopfer in Gaza auf der Grundlage konservativer Parameter viel näher bei 200.000 liegen würde.

Das würde bedeuten, dass fast 10 Prozent der Bevölkerung Gazas durch israelische Bomben getötet wurden, unter Trümmern verschwunden sind, an Krankheiten gestorben sind, die nicht behandelt werden konnten, oder an Massenunterernährung sterben, nachdem Israel ein Jahr lang Lebensmittel, Wasser und Treibstoff im mittelalterlichen Stil blockiert hatte.

Israel scheint sich sicher zu sein, dass es keine roten Linien gibt, und infolgedessen ist die Lage seit dem Lancet-Brief nur noch schlimmer geworden.

Im September sanken die Lieferungen von Nahrungsmitteln und Hilfsgütern nach Gaza auf den niedrigsten Stand seit sieben Monaten, wie aus Zahlen der Vereinten Nationen und Israels hervorgeht.

Mit anderen Worten: Israels Würgegriff auf die Hilfeleistungen für die hungernde Bevölkerung Gazas hat sich seit Mai sogar noch verschärft, als Karim Khan, der britische Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit beantragte.

Einer der Hauptvorwürfe lautete, dass die beiden den Hunger als Kriegswaffe einsetzen würden.

Die israelischen Führer sind so überzeugt davon, dass die USA und Europa ihnen den Rücken freihalten, dass die israelischen Militärbehörden laut einem Reuters-Bericht von letzter Woche in den letzten Tagen von der UNO gecharterte Hilfskonvois daran gehindert haben, nach Gaza zu gelangen.

Netanjahu hat offensichtlich keine Angst davor, in absehbarer Zeit vor ein Kriegsverbrechertribunal in Den Haag gezerrt zu werden.

Einseitiger Jahrestag

Wenn es für westliche Politiker keine roten Linien gibt, wenn es um Israel geht, kann man das Gleiche auch über die etablierten Medien des Westens sagen.

Sie berichten kaum noch über die Zustände in Gaza, abgesehen von gelegentlichen Schlagzeilen über die Todesopfer durch Israels jüngsten Bombardement einer Schulunterkunft, eines Flüchtlingslagers oder einer Moschee.

Die Medien haben diese Woche den Jahrestag des 7. Oktober begangen, aber erwartungsgemäß taten die meisten dies aus einer ausschließlich israelischen Perspektive – als den Tag, an dem 1.150 Israelis und Ausländer bei einem Angriff der Hamas getötet und etwa 250 gefangene Soldaten und zivile Geiseln in die Enklave gebracht wurden.

Die BBC beispielsweise hat ihren Dokumentarfilm We Will Dance Again stark beworben, in dem die Erfahrungen von Israelis geschildert werden, die an der Nova Rave-Party in der Nähe von Gaza teilnahmen, die sich in ein Schlachtfeld verwandelte.

Ebenso strahlte der britische Sender Channel 4 einen Dokumentarfilm mit dem Titel One Day in October aus, der als „ein intimer und schockierender Bericht über die Gräueltat im Kibbuz Be’eri“ angepriesen wurde. An jenem Tag wurden etwa 100 Kibbuzbewohner getötet und 30 Geiseln genommen.

Bemerkenswerterweise wurden mehr als ein Dutzend dieser Bewohner in Be’eri nicht von der Hamas, sondern von der israelischen Armee getötet, nachdem ein israelischer Panzer den Befehl erhalten hatte, auf eines der Häuser zu schießen, in denen sich die Hamas mit ihnen verschanzt hatte.

Am 7. Oktober beriefen sich israelische Armeekommandeure auf die höchst umstrittene Hannibal-Direktive, die Soldaten ermächtigte, ihre Kameraden zu töten, um zu verhindern, dass sie gefangen genommen werden. An jenem Tag scheint Israel die Direktive auch auf Zivilisten angewandt zu haben. Einer der Menschen, die durch den israelischen Panzerbeschuss in Be’eri getötet wurden, war ein 12-jähriges Mädchen, Liel Hetzroni.

Westliche Medien haben es bisher fast vollständig vermieden, auf die Rolle aufmerksam zu machen, die Israels Hannibal-Direktive an diesem Tag spielte.

Diese Woche, als Zeichen dafür, wie einseitig die Mediendarstellung geworden ist, entfernte der Guardian eilig von seiner Website eine Kritik, in der der Film auf Ch4 kritisiert wurde, weil er keinen Kontext für den Hamas-Angriff vom 7. Oktober lieferte – Jahrzehnte militärischer Unterdrückung und Belagerung des Gazastreifens. Die Kritik löste einen vorhersehbaren Sturm der Entrüstung führender zionistischer Journalisten aus.

Keine Konsequenzen

Der 7. Oktober war nicht nur der Tag, an dem die Hamas ihren Überraschungsangriff auf Israel startete; es war auch der Tag, an dem Israel aus Rache mit dem Massaker an Palästinensern begann.

Der Tag markiert den Beginn dessen, was der Internationale Gerichtshof (IGH) als „plausiblen Völkermord“ beurteilte – einen, über den Israel ausländischen Korrespondenten verboten hat, persönlich zu berichten. Stattdessen wurde das Massaker 12 Monate lang live gestreamt, mal von der angegriffenen Bevölkerung, mal von den israelischen Soldaten, die vor aller Augen Kriegsverbrechen begingen.

Als Zeichen dafür, wie abscheulich die antipalästinensische Berichterstattung westlicher Medien im vergangenen Jahr geworden ist, entschied sich die angeblich liberale Zeitung Observer – die Sonntagsschwester des Guardian – am vergangenen Wochenende, dem britisch-jüdischen Schriftsteller Howard Jacobson Platz zu geben, um die Berichterstattung über die Tausenden von kleinen Kindern, die in Gaza getötet und lebendig begraben wurden, mit einer mittelalterlichen, antisemitischen „Blutlegende“ gleichzusetzen.

Die Zeitung illustrierte die Kolumne sogar mit dem Foto einer blutverschmierten Puppe – vermutlich um zu suggerieren, dass die von allen Menschenrechtsorganisationen gemeldete enorme Zahl an Todesopfern falsch sei.

Der einzige große Sender, der seit letztem Oktober versuchte, die zivilen Opfer in Gaza und die Erfahrungen derjenigen zu würdigen, die – gerade so – überlebt haben, war kein westlicher Sender. Es war der katarische Sender Al Jazeera.

Seine Dokumentation Investigating War Crimes in Gaza verwendet Filmmaterial, das von israelischen Soldaten gedreht und in den sozialen Medien gepostet wurde, als sie entsetzliche Gräueltaten an der Zivilbevölkerung begingen.

Die Freude der Soldaten, ihre Kriegsverbrechen zu übertragen – und die Erlaubnis, die sie von den israelischen Militärbehörden dafür erhalten haben – unterstreicht das Vertrauen Israels, dass es niemals Konsequenzen geben wird.

Anders als die westlichen Medien vermenschlicht Al Jazeera die palästinensischen Opfer israelischer Gräueltaten und gibt ihnen eine Stimme und eine Hintergrundgeschichte, die die westlichen Medien weitgehend den israelischen Opfern des 7. Oktober vorbehalten haben.

Gerichte zögern

Ebenso scheint es, zumindest bisher, für die beiden höchsten Gerichte der Welt keine sinnvollen roten Linien in ihrer Reaktion auf die Zerstörung Gazas durch Israel zu geben.

Der IGH stimmte bereits im Januar zu, Israel wegen Völkermords vor Gericht zu stellen, nachdem er den Fall der Anwälte Südafrikas und die Reaktion Israels gehört hatte.

Angesichts der Tatsache, dass Völkermord das schlimmste internationale Verbrechen ist, hätte man annehmen können, dass das Gericht im Eilverfahren ein endgültiges Urteil gefällt hätte. Schließlich haben die Menschen in Gaza keine Zeit auf ihrer Seite. Aber ein Jahr nach dem Massaker und dem aufgezwungenen Hunger herrscht nur Schweigen.

Dasselbe Gericht hat inzwischen verspätet entschieden, dass Israels 57-jährige militärische Besetzung der palästinensischen Gebiete illegal ist, dass die Palästinenser ein Recht auf Widerstand haben und dass Israel sich unverzüglich aus Gaza, dem Westjordanland und Ostjerusalem zurückziehen muss.

Westliche Politiker und Medien haben die Bedeutung dieses Urteils aus offensichtlichen Gründen ignoriert. Es liefert den historischen Kontext für den Ausbruch der Hamas aus Gaza nach dessen 17 Jahre anhaltender illegalen Belagerung durch Israel. Die Hamas ist in Großbritannien und anderen Ländern als terroristische Gruppe geächtet.

Das Problem für den IGH ist zweifach. Er steht unter enormem Druck der globalen Supermacht USA, keinen Völkermord in Gaza durch Washingtons Lieblings-Vasallenstaat zu erklären. Ein solches Urteil würde den Schleier zerreißen und die westlichen Mächte als vollumfängliche Mittäter an diesem Verbrechen entlarven.

Zweitens hat das Gericht keine Durchsetzungsmechanismen außerhalb des UN-Sicherheitsrats, wo Washington ein Vetorecht hat, das es routinemäßig zum Schutz Israels einsetzt.

Aus ziemlich denselben Gründen zögert auch der Internationale Strafgerichtshof. Khan sagt, er habe genügend Beweise, um Haftbefehle gegen Netanjahu und Gallant wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu erlassen. Europäische Staaten sind verpflichtet, alle Haftbefehle zu vollstrecken, sodass dieser, anders als ein Urteil des Internationalen Gerichtshofs, vollstreckt werden könnte.

Doch trotz der Dringlichkeit haben die Richter des Internationalen Strafgerichtshofs die Genehmigung der Haftbefehle monatelang hinausgezögert, offenbar weil auch sie Angst haben, Washingtons Zorn auf sich zu ziehen.

Beide Gerichte können sich sicher sein, dass es unter diesen Umständen ein Selbstmordkommando ist, sich gegen Washington zu stellen.

Einerseits hat Israel gezeigt, dass es sich an keine der rechtlichen roten Linien halten wird, auf die der Westen einst bestanden hatte, um eine Wiederholung der Schrecken des Zweiten Weltkriegs zu vermeiden. Und die westlichen Mächte haben gezeigt, dass sie nicht nur nicht die Absicht haben, Israel einzuschränken, sondern dass sie bei seinen Verstößen mithelfen werden.

Andererseits diskreditieren die beiden internationalen Gerichte durch ihr monatelanges Zögern genau die Kriegsregeln, die sie eigentlich aufrechterhalten sollen. Sie haben die Welt in eine Ära des Dschungelrechts zurückversetzt, jetzt allerdings im Atomzeitalter.

Das Völkerrecht wird im Schlund einer von den USA aufgezwungenen, eigennützigen „internationalen Ordnung“ zerfetzt.

Auf dem Kriegspfad

Es ist dieser völlige Mangel an Rechenschaftspflicht seitens der Machtzentren – seitens westlicher Politiker, westlicher Medien und internationaler Gerichte –, der Israel den Weg geebnet hat, sein Blutvergießen auszuweiten und nun das besetzte Westjordanland, den Libanon, den Jemen und Syrien zu umfassen.

Israels Kriegsschauplatz weitet sich rasch aus und umfasst nun auch den Iran. Die Welt ist auf einen unmittelbar bevorstehenden israelischen Angriff vorbereitet.

Es gibt bereits einen unerklärten regionalen Krieg und das Risiko, dass sich dieser zu einem Weltkrieg ausweitet – und damit alle inhärenten Risiken einer nuklearen Konfrontation. Aber warum?

Für Israels Apologeten – eine Gruppe, zu der offenbar das gesamte westliche Establishment gehört – ist die Erzählung einfach, obwohl sie selten klar artikuliert wird, weil ihre rassistischen Prämissen so schwer zu übersehen sind.

Damit sich die Israelis wieder sicher fühlen, muss Israel seine militärische Abschreckung wiederherstellen, indem es die Hamas und ihre Unterstützer in Gaza vernichtet. Dazu muss Israel auch diejenigen in der weiteren Region angreifen, die sich der zivilisatorischen Überlegenheit Israels – und damit auch des Westens – nicht unterwerfen wollen.

Das Mantra Israels und seiner Apologeten lautet „Deeskalation durch Eskalation“. In unverblümteren Worten ist dies eine aktualisierte koloniale Politik, die lautet: „Prügelt die Wilden in die Unterwerfung.“

Israels Kritiker – die heute größtenteils als „Antisemiten“ zum Schweigen gebracht werden – argumentieren, dass die Sicherheit der Israelis niemals allein durch militärische Aggression und nicht durch diplomatische Lösungen gewährleistet werden könne. Gewalt erzeugt mehr Gewalt. Tatsächlich haben uns Israels Jahrzehnte struktureller Gewalt gegen das gesamte palästinensische Volk an diesen Punkt gebracht.

Und sie weisen darauf hin, dass Israel diplomatische Optionen nicht nur ignoriert, sondern aktiv jede Chance, dass sie Früchte tragen, zunichte macht. Es ermordete den politischen Chef der Hamas, Ismail Haniyeh, eine relativ gemäßigte Persönlichkeit, als er die Verhandlungen über einen lange erwarteten Waffenstillstand in Gaza leitete.

Und es scheint nun wahrscheinlich, dass Israel sich entschied, Hassan Nasrallah, den Führer der Hisbollah, zu töten, kurz nachdem er zusammen mit der libanesischen Regierung einem 21-tägigen Waffenstillstand zugestimmt hatte, während die internationale Gemeinschaft an einem Friedensabkommen arbeitete.

„Kampf der Zivilisationen“

Aber das ist nur die halbe Wahrheit zum Verständnis des Problems.

Es stimmt, Israel scheint nun entschlossen, die 1948 begonnene Aufgabe der Ausrottung des palästinensischen Volkes – der einheimischen Bevölkerung, deren Vernichtung sein vom Westen unterstütztes, siedlerkolonialistisches Projekt zum Ziel hatte – ein für alle Mal zu Ende zu bringen.

Israel ist wiederholt bei der ethnischen Säuberung des historischen Palästina gescheitert, und die Rückzugsposition – Jahrzehnte der Apartheid – konnte nie mehr als eine Überbrückungsmaßnahme sein, wie die Erfahrung Südafrikas gezeigt hat.

Jetzt hat Israel, bewaffnet mit dem 7. Oktober als Vorwand, stattdessen ein Völkermordprogramm gestartet; zuerst in Gaza und, wenn es damit durchkommt, bald im besetzten Westjordanland.

Aber Israel hat schon lange ein viel größeres Ziel – eines, für dessen Verwirklichung es sich jetzt eine zweite Chance holt.

Vor mehr als 20 Jahren ergriff eine Gruppe extremer Ideologen, bekannt als die Neokonservativen, während der Präsidentschaft von George W. Bush die außenpolitische Initiative. Seitdem sind sie zu einer ständigen außenpolitischen Elite in Washington geworden, egal welche Regierung gerade an der Macht ist.

Was die Neokonservativen auszeichnet, ist die zentrale Rolle Israels in ihrer Weltanschauung. Sie betrachten Israels unverhohlenen jüdischen Suprematismus und Militarismus als Modell für den Westen – ein Modell, in dem dieser zu einem unverhohlenen weißen Suprematismus und Militarismus in einem wiederbelebten Geist des Kolonialismus zurückkehrt.

Wie Israel sehen die Neokonservativen die Welt als einen nie endenden Kampf der Zivilisationen gegen die sogenannte muslimische Welt. In diesem Kontext wird das Völkerrecht zu einem Hindernis für den Sieg des Westens, anstatt eine Garantie für die globale Ordnung zu sein.

Darüber hinaus betrachten die Neokonservativen Israel als Rammbock, mit dem die USA die Kontrolle über die internationalen Angelegenheiten im wichtigsten Ölhahn der Welt, dem Nahen Osten, behalten sollen. Israel steht im Mittelpunkt von Washingtons Politik der umfassenden globalen Dominanz.

Die Neokonservativen sind seit langem von Israels Strategie überzeugt, eine solche Dominanz im Nahen Osten zu erreichen: durch Balkanisierung. Das Ziel war, absolute Unterwürfigkeit gegenüber Israel zu fordern, wobei jede Quelle abweichender Meinungen nicht nur bestraft, sondern auch die sozialen Strukturen, die sie unterstützen, in Schutt und Asche gelegt werden sollten.

In Gaza wurde diese Methode in vollem Umfang zur Schau gestellt. Durch die Zerstörung von Regierungsgebäuden, Universitäten, Moscheen, Kirchen, Bibliotheken, Schulen, Krankenhäusern und sogar Bäckereien hat Israel versucht, die palästinensische Bevölkerung auf das Notwendigste zu reduzieren. Nationale Identität und der Wunsch, Widerstand zu leisten, sind Luxusgüter, die sich niemand leisten kann. Überleben ist alles.

Israel beginnt, denselben Plan für das besetzte Westjordanland, den Libanon und den Iran umzusetzen.

Destabilisierung des Nahen Ostens

Nichts davon ist neu. So wie Israel derzeit den 7. Oktober als Vorwand nutzt, um seinen Amoklauf zu rechtfertigen, nutzten die Neokonservativen zuvor die Zerstörung der New Yorker Twin Towers durch al-Qaida am 11. September als Gelegenheit, „den Nahen Osten neu zu gestalten“.

2007 berichtete der ehemalige NATO-Kommandeur Wesley Clark von einem Treffen im Pentagon kurz nach der US-Invasion in Afghanistan. Ein Offizier habe ihm gesagt: „Wir werden in fünf Jahren die Regierungen von sieben Ländern angreifen und zerstören. Wir werden mit dem Irak beginnen und dann nach Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und Iran vordringen.“(> VIDEO [englisch])

Clark fügte über die Neokonservativen hinzu: „Sie wollten, dass wir den Nahen Osten destabilisieren, ihn auf den Kopf stellen und ihn unter unsere Kontrolle bringen.“

Wie ich in meinem Buch „Israel and the Clash of Civilisations“ aus dem Jahr 2008 dokumentierte, sollte Israel einen zentralen Teil von Washingtons Post-Irak-Plan umsetzen, beginnend mit dem Krieg gegen den Libanon im Jahr 2006. Israels Angriff dort sollte Syrien und den Iran mit hineinziehen und den USA einen Vorwand liefern, den Krieg auszuweiten.

Das meinte die damalige US-Außenministerin Condoleezza Rice, als sie von den „Geburtswehen eines neuen Nahen Ostens“ sprach.

Der Plan ging vor allem deshalb schief, weil Israel in Phase eins, im Libanon, stecken blieb. Es bombardierte Städte wie Beirut mit von den USA gelieferten Bomben, aber seine Soldaten hatten bei einer Bodeninvasion im Südlibanon Mühe mit der Hisbollah.

Der Westen fand später andere Wege, mit Syrien und Libyen umzugehen.

Bis zum bitteren Ende

Jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben, fast 20 Jahre später. Israel, Hisbollah und der Iran haben sich alle auf diese zweite Runde vorbereitet.

Das westlich-israelische Ziel ist nach wie vor, den Libanon und den Iran zu zerstören, so wie Gaza zerstört wurde. Das Ziel ist, die Infrastruktur des Libanon und des Iran, ihre Regierungsinstitutionen und ihre sozialen Strukturen zu zerstören. Es geht darum, die libanesische und die iranische Bevölkerung in einen Urzustand zu stürzen, in dem sie sich nur in einfachen Stammeseinheiten zusammenschließen und untereinander um das Allernötigste kämpfen können.

Es gibt keine Anzeichen dafür, dass dieses Ziel heute realisierbarer ist als vor zwei Jahrzehnten.

Sogar Israels oberster Militärsprecher Daniel Hagari musste zugeben: „Wer glaubt, wir könnten die Hamas eliminieren, liegt falsch.“

Die israelische Armee kämpft im Südlibanon erneut hilflos gegen die Guerillakämpfer der Hisbollah. Und der sehr begrenzte, nur stichprobenartige Angriff Irans auf israelische Militärstandorte letzte Woche mit ballistischen Raketen hat gezeigt, dass sein Arsenal die von den USA gelieferten Verteidigungssysteme Israels durchdringen und seine Ziele treffen kann.

Aber Israel hat klar gemacht, dass es für das Land und den US-Militärgiganten dahinter kein Zurück gibt.

Letzte Woche sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, den leisen Teil laut: „Wir wollten nie eine diplomatische Lösung mit der Hamas.“

Laut „konservativen“ Berechnungen des Projekts „Costs of War“ der Brown University haben die USA im vergangenen Jahr bereits mehr als 22,7 Milliarden Dollar für Militärhilfe an Israel ausgegeben – das entspricht mehr als 10.000 Dollar für jeden palästinensischen Mann, jede palästinensische Frau und jedes palästinensische Kind, das in Gaza lebt. Washingtons Taschen scheinen bodenlos zu sein.

Für Israel und die USA gibt es keine roten Linien. Dasselbe gilt für die europäischen Hauptstädte. Sie scheinen bereit zu sein, dies bis zum bitteren Ende fortzusetzen.