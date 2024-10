Der erste Sieg ist Fakt: Der Prozess gegen Bill Gates in den Niederlanden geht weiter

Vor dem Gericht in Leeuwarden wird der Prozess gegen den Milliardär Bill Gates fortgesetzt. Er wird von sechs Impfopfern beschuldigt, Impfschäden durch Corona-Impfstoffe erlitten zu haben.

Die Gruppe fordert eine Entschädigung, da sie überzeugt ist, absichtlich in die Irre geführt worden zu sein, um eine COVID-19-Impfung zu erhalten. Die Opfer behaupten, dass die Beklagten wussten, dass die Injektionen weder sicher noch wirksam sein würden. Das Hauptziel sei nicht die Bekämpfung der Pandemie gewesen, so die Gruppe.

Gates hatte Berufung eingelegt, weil er die Richter für unzuständig hielt. Das Gericht erklärte sich am Mittwoch für zuständig.

Neben Gates haben die Opfer auch den ehemaligen Premierminister Rutte, den ehemaligen Minister De Jonge und Pfizer-Chef Albert Bourla angeklagt.

Das Gericht stellte fest, dass die Ansprüche gegen die Beklagten so miteinander verbunden sind, dass es „effizient“ ist, alle Ansprüche zusammen zu verhandeln.

Da einer der Angeklagten in Fryslân lebt, sei das Gericht im Norden der Niederlande zuständig, berichtet Omrop Fryslân .

Einspruch abgelehnt

Gates‘ Versuch, sich dem Verfahren zu entziehen, wurde abgelehnt. Er bleibt somit eine Partei im laufenden Hauptverfahren, das im Namen von sechs Klägern mit Impfschäden geführt wird. Ursprünglich waren es sieben Kläger, aber einer ist inzwischen verstorben.

Die Verhandlung wird am 27. November fortgesetzt. Erica Krikke von Zebra Inspiratie wird in Kürze ein exklusives Interview mit den Anwälten führen, die die Opfer vertreten. In dem Interview werden sie dieses Urteil und den Fortgang des Hauptverfahrens erläutern.

Das Urteil:

Vonnis inzake het incident … by robindeboer25