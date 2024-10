Pharma zahlte 1,06 Mrd. $ an Gutachter der wichtigsten medizinischen Fachzeitschriften

Die Pharmaindustrie zahlte zwischen 2020 und 2022 1,06 Milliarden Dollar an Gutachter der wichtigsten medizinischen Fachzeitschriften. Dies geht aus einem Forschungsbrief hervor, der letzte Woche im Journal of the American Medical Association (JAMA) veröffentlicht wurde.

Die Zahlungen an Gutachter für The BMJ, JAMA, The Lancet und The New England Journal of Medicine umfassten 1 Milliarde Dollar an Einzelpersonen oder deren Institutionen für Forschungsarbeiten und 64,18 Millionen Dollar an allgemeinen Zahlungen, einschließlich Reisen und Mahlzeiten. Auf Beratungshonorare und Honorare für Vorträge entfielen 34,31 Mio. $ bzw. 11,80 Mio. $.

Von den fast 2.000 analysierten ärztlichen Gutachtern erhielt mehr als die Hälfte zwischen 2020 und 2022 mindestens eine Zahlung aus der Industrie.

Obwohl Interessenkonflikte bei Zeitschriftenherausgebern und Autoren untersucht wurden, so die Studienautoren, waren Interessenkonflikte bei den Peer-Reviewern möglicherweise schwieriger zu bewerten.

Die „traditionell undurchsichtige Natur“ der Peer Review hat die Bewertung der Peer Reviewer erschwert, „trotz ihrer entscheidenden Rolle im akademischen Publikationswesen“, schreiben die Autoren.

Die typischen Richtlinien für Interessenkonflikte, die die meisten Zeitschriften für Autoren haben – die nur verlangen, dass sie ihre Konflikte offenlegen – gelten laut der JAMA-Studie in der Regel nicht für Peer-Reviewer.

Die Redakteure von Fachzeitschriften erkundigen sich zwar nach diesen Konflikten, legen sie aber nur selten öffentlich offen – obwohl viele Gutachter für Spitzenzeitschriften „aufgrund ihrer akademischen Fachkenntnisse“ Verbindungen zur Industrie haben können, schreiben die Autoren.

Karl Jablonowski, Ph.D., leitender Wissenschaftler bei Children’s Health Defense, sagte gegenüber The Defender, dass der wissenschaftliche Prozess gefährdet sei, wenn die Gutachter der Big Pharma verpflichtet seien und nicht der wissenschaftlichen Gemeinschaft.

„Keine konkurrierenden oder konkurrierenden Interessen sollten in der Nähe des Publikationsprozesses sein“, sagte er und fügte hinzu:

„Wissenschaft ist eine Gemeinschaft. Wir benötigen einander, um Ideen zu modifizieren und in bessere Ideen umzuwandeln, um Kritik zu üben, um uns zu verbessern, sonst kommen wir nicht weiter. Eine wissenschaftliche Veröffentlichung ist das Mittel, mit dem Wissenschaftler miteinander kommunizieren. Sie ist das Einzige, was unantastbar ist, was zu wertvoll und zu wichtig ist, als dass man sich einmischen könnte.

„Als Wissenschaftler haben wir eine grundlegende Verpflichtung gegenüber der Gemeinschaft. Dazu gehört auch, dass wir sicherstellen, dass unsere einzige altehrwürdige Methode, Ideen miteinander zu kommunizieren, frei und frei von Interessenkonflikten ist.“

Dr. Adriane Fugh-Berman, Leiterin von PharmedOut, einem Projekt des Georgetown University Medical Center, das Mediziner über die Marketingpraktiken der Industrie aufklärt, sagte gegenüber MedPage Today, dass Pharmaunternehmen die größten Käufer von Preprint-Artikeln sind und sie in Zeitschriften stark werben, was „Einfluss darauf hat, was veröffentlicht wird“.

„Offensichtlich werden pharmakritische Artikel seltener in Zeitschriften veröffentlicht, die von Pharmaunternehmen unterstützt werden, deren medizinische Redakteure von Pharmaunternehmen und deren Gutachter von Pharmaunternehmen unterstützt werden“, sagte sie.

Die Autoren der Studie identifizierten die Gutachter anhand der 2022 Gutachterlisten der einzelnen Zeitschriften. Sie durchsuchten die Centers for Medicare & Medicaid Services Open Payments Datenbank nach Zahlungen an Gutachter.

Arzneimittelhersteller sind verpflichtet, Zahlungen an Ärzte an die Datenbank zu melden, die 2013 vom Gesetzgeber eingerichtet wurde, um der wachsenden öffentlichen Besorgnis über den Einfluss von Big Pharma auf Ärzte zu begegnen.

Die Autoren des JAMA-Forschungsbriefs beschränkten ihre Analyse auf in den USA ansässige Ärzte, da nur diese in Open Payments aufgeführt sind. Von 7.021 Gutachternamen waren 1.962 praktizierende Ärzte und daher durchsuchbar. Von diesen hatten 145 Peer Reviews für mehr als eine Zeitschrift durchgeführt.

Insgesamt fanden die Autoren heraus, dass 1.155 der in ihre Studie einbezogenen Gutachter zwischen 2020 und 2022 Zahlungen der Industrie erhielten, wobei die meisten Zahlungen an Ärzte und ihre Einrichtungen zur Finanzierung von Forschungsarbeiten gingen.

Mehr als die Hälfte der Gutachter nahm Zahlungen für Reisen, Vorträge und Beratung an. Diese direkten, nicht forschungsbezogenen Zahlungen hatten einen Medianwert von 7.614$.

Die Autoren erklärten, dass die Studie die Zahlungen der Industrie möglicherweise unterschätzt hat, weil sie nicht in den USA ansässige Ärzte und Gutachter, die keine praktizierenden Ärzte sind, ausschloss. Sie berücksichtigte keine Zahlungen von anderen Einrichtungen, die Interessenkonflikte darstellen könnten, einschließlich Versicherungs- und Technologieunternehmen.

„Zusätzliche Forschung und Transparenz in Bezug auf Zahlungen der Industrie im Peer-Review-Prozess sind erforderlich“, so die Schlussfolgerung der Forscher.