Gaza-Völkermord ist Probelauf für die Unterdrückung globalen Dissenses – kolumbianischer Präsident

Israel wird in Lateinamerika traditionell mit Misstrauen betrachtet, da es im Rahmen der von den USA unterstützten Operation Condor an der Durchsetzung von Diktaturen in der Region beteiligt war.

Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro prangerte am Montag die israelische Militäroperation im Gazastreifen an und warnte, dass sie in den kommenden Jahren als Modell für die Unterdrückung abweichender Meinungen weltweit dienen könnte.

„Was in Gaza geschieht, ist nicht nur ein jahrzehntelanger Konflikt zwischen den Palästinensern, den Eigentümern des Gebiets, und den Israelis, den die englischen Europäer in ihre Kolonie gebracht haben“, erklärte das lateinamerikanische Staatsoberhaupt in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X. „In Gaza gibt es ein Experiment der Weltmacht gegen ein Volk des Südens.“

Israel wird in Lateinamerika traditionell kritisch gesehen, weil es im Rahmen der von den USA unterstützten Operation Condor zur Errichtung von Diktaturen in der Region beigetragen hat. Mit einer Sprache, die dem modernen „Krieg gegen den Terror“ ähnelt, gingen Regierungen in der gesamten Region mit Folter, Mord und militärischer Gewalt gegen Dissidenten vor.

Israel spielte eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Gewaltkampagne, indem es Sicherheitskräfte auf dem ganzen Kontinent ausbildete und Waffen lieferte. Als die Gesetzgebung des Kongresses die Vereinigten Staaten daran hinderte, Waffen direkt an repressive Regime zu liefern, bot Israel eine bequeme Lösung an, die es dem State Department erlaubte, heimlich Waffen in die Region zu liefern.

Die brasilianische Diktatur war einer der wichtigsten Empfänger israelischer Unterstützung, ebenso wie das Apartheid-Regime in Südafrika.

„Das Experiment [in Gaza] soll zeigen, dass die militärische Macht der USA, Europas und Israels jede Rebellion in der armen Welt beherrschen kann“, so Petro weiter. „Sie wissen, dass die Klimakrise den gesamten Süden aufrütteln wird, weil sie nicht vom Süden produziert wird, aber sie werden die Folgen stärker zu spüren bekommen, und sie bereiten sich auf eine globale Barbarei vor, in der die Demokratie sterben wird.“

„Es ist die Barbarei der globalen Plutokratie, die sich weigert, die fossile Wirtschaft zu stoppen, auf die sie ihren Reichtum gründet“, schloss er. „Eine andere Welt ist natürlich möglich, aber sie wird von der Vereinigung aller ausgeschlossenen und der fortschrittlichen Völker des Nordens abhängen.“

Letzte Woche hat das mittelamerikanische Land Nicaragua die Beziehungen zu Israel abgebrochen und sich damit Petros Kolumbien, Bolivien, Kuba und Venezuela angeschlossen. Andere Länder wie Chile haben ihre Botschafter in den Staat zurückgerufen.