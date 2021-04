Myanmar, Libyen und Syrien: Gefährliche Parallelen

Als die Demonstranten in den Straßen von Myanmar begannen, Schilder in englischer Sprache hoch zu halten, die „R2P“ oder die „Verantwortung zum Schutz“ forderten, dürfte die erste Reaktion für viele ein Rückblick auf das letzte Mal gewesen sein, als R2P beschworen wurde – 2011 vom Westen in Bezug auf Libyen.

Die Gewalt in Libyen im Jahr 2011 war Teil des von den USA inszenierten „Arabischen Frühlings“ mit Oppositionsgruppen, Fronten, die sich als Nichtregierungsorganisationen (NGOs) ausgaben, und sogar bewaffneten Gruppierungen, die alle von den USA unterstützt und Jahre im Voraus darauf vorbereitet wurden, eine in der Region weite Kampagne der Destabilisierung, des Regimewechsels, der militärischen Intervention und der Besetzung durchzuführen.

Damals versprachen viele – darunter auch US-Senator John McCain -, dass sich der „Arabische Frühling“ ausbreiten würde – absichtlich und als Teil von Washingtons Wunsch, die politischen und wirtschaftlichen Ordnungen des Iran, Russlands und Chinas einzukreisen, einzudämmen und schließlich zu stürzen.

The Atlantic stellte 2011 in einem Artikel mit dem Titel „The Arab Spring: ‚A Virus That Will Attack Moscow and Beijing'“ sogar fest:

McCain richtete eine ziemlich harsche Kritik an die Menge.

Er sagte: „Vor einem Jahr waren Ben-Ali und Gaddafi nicht mehr an der Macht und Assad wird nächstes Jahr um diese Zeit nicht mehr an der Macht sein. Dieser arabische Frühling ist ein Virus, der Moskau und Peking angreifen wird.“ Dann verließ McCain die Bühne.

Trotz des letztendlichen Scheiterns des von den USA inszenierten Arabischen Frühlings, einen weitreichenden Regimewechsel über Libyen hinaus zu erreichen – hat er es dennoch geschafft, die Regionen Nordafrikas und des Nahen Ostens zu destabilisieren oder anderweitig zu zerstören – einen Vorwand für eine permanente US-Militärpräsenz dort zu schaffen, einschließlich einer dauerhaften Besetzung der östlichen Region Syriens, und die Schaffung eines andauernden Konflikts, der leicht als Stellvertreterkrieg gegen den Iran beschrieben werden könnte – eine der Nationen, auf die der Arabische Frühling 2011 letztendlich abzielte.

McCain war ein entschiedener Befürworter der US-Militärintervention in der Anfangsphase des Arabischen Frühlings. Bis zu seinem Tod im Jahr 2018 traf er sich mit von den USA bewaffneten und unterstützten Terroristen sowohl in Libyen als auch in Syrien.

Als er erklärte, dass der von den USA angezettelte Konflikt schließlich Moskau und Peking erreichen würde, war schon damals klar, dass er – notwendigerweise – zuerst in den Nationen an der Peripherie sowohl Russlands als auch Chinas ankommen und deren Stabilität untergraben müsste.

Und das ist ein Prozess, der sich seitdem fortgesetzt hat – mit der von den USA unterstützten „Farbenrevolution“ in der Ukraine in den Jahren 2013-2014, in Weißrussland in jüngerer Zeit – und sowohl innerhalb Chinas als auch entlang seiner Peripherie – tödlicher Separatismus in Chinas Xinjiang-Region, gewalttätige Unruhen in Hongkong, Oppositionsgruppen in Thailand, die sich offen gegen die engen Beziehungen zwischen Bangkok und Peking stellen – und jetzt die Krise in Myanmar.

Myanmar, Libyen und Syrien: Gefährliche Parallelen

Die Proteste in Myanmar als Reaktion auf den Sturz der von den USA unterstützten Regierung von Aung San Suu Kyi und ihrer Nationalen Liga für Demokratie (NLD) Anfang dieses Jahres begannen gewaltsam. Dies waren dieselben politischen Gruppen, die vor Jahren die Rohingya-Gemeinden gestürmt hatten – sie töteten Bewohner und brannten Häuser und Geschäfte nieder. Es ist unwahrscheinlich, dass sie seitdem „friedliche“ Methoden angewendet haben.

Um die gewalttätige Natur der Proteste zu verdrehen, haben sich die westlichen Medien stark auf falsche Menschenrechtsgruppen wie die Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) verlassen, die unbewiesene „Zahlen“ von Toten und Inhaftierten liefert. Die westlichen Medien erwähnen niemals, dass die AAPP von der US-Regierung über die National Endowment for Democracy finanziert wird und dass der Gründer und Mitbegründer der AAPP – Ko Bo Kyi – ebenfalls ein NED-„Fellow“ ist.

Ähnliche Fronten wurden vom Westen in Libyen und Syrien benutzt – darunter die Libysche Liga für Menschenrechte bzw. die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

Videos von Demonstranten mit Macheten, Schwertern, Pfeil und Bogen, Molotow-Cocktails und anderen Waffen im Kampf mit Polizei und Soldaten wurden sogar von den westlichen Medien gezeigt – und gelegentlich wurde auch erwähnt, dass Polizisten und Soldaten bei der Gewalt starben. Aber insgesamt hielten die westlichen Medien die Erzählung eines einseitigen „Massakers“ an „friedlichen Demonstranten“ durch Myanmars Sicherheitskräfte aufrecht.

Wir erinnern uns an ähnliche Narrative, die zu den Anfangsphasen der Konflikte in Libyen und Syrien im Jahr 2011 erzählt wurden.

Westliche Medien wie die BBC und Reuters versuchten, die Opposition in Libyen und Syrien als „friedlich“ darzustellen, bis zu dem Zeitpunkt, als Aufnahmen von Oppositionsgruppen mit Kriegswaffen – einschließlich Panzern – auftauchten. Sobald öffentlich bekannt wurde, wie schwer bewaffnet und organisiert die Opposition war – und als es für die USA und ihre Verbündeten an der Zeit war, sie offen zu bewaffnen und zu unterstützen – begannen die westlichen Medien zu „erklären“, warum „friedliche Demonstranten“ „keine andere Wahl“ hatten, als zu den Waffen zu greifen.

Das gleiche Narrativ spielt sich jetzt in Myanmar ab.

Myanmar Now – das von der US-Regierung über das National Endowment for Democracy (NED) finanziert wird, wie in einem Artikel der Columbia Journalism Review enthüllt wurde – versucht heute in einem Artikel mit dem Titel „As slaughter of civilians continues, some decide it’s time to take up arms,“ eine ähnliche Geschichte zu verkaufen.

Der Artikel behauptet:

Nur mit Steinschleudern, behelfsmäßigen Schilden und Molotow-Cocktails bewaffnet, konnten Ko Saung und seine Kameraden erkennen, dass sie den mit tödlichen Waffen und einer Lizenz zum gnadenlosen Morden ausgestatteten Streitkräften nicht gewachsen waren.

Deshalb beschlossen sie, dass es an der Zeit war, echte Waffen zu besorgen und zu lernen, wie man sie benutzt. Und um das zu tun, wussten sie, dass sie in die Grenzgebiete gehen mussten, wo bewaffnete ethnische Gruppen die Tatmadaw seit Jahrzehnten bekämpfen.

Der Artikel erklärt dann, wie – nur zwei Monate nach Beginn der Krise – bereits eine Parallelregierung gebildet wurde und eine „föderale Armee“ bereits darauf vorbereitet ist, gegen Myanmars Militär um die Kontrolle des Landes zu kämpfen.

Der Artikel erklärt:

Das Komitee der Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), das von Abgeordneten der gestürzten zivilen Regierung Myanmars gebildet wurde, hat eine Alternative angeboten: eine föderale Armee, die alle Kräfte einschließt, die gegen das Regime sind.

Laut CRPH besteht die Idee darin, Verteidigungspläne von der Ebene der Bezirke/Dörfer bis zur Ebene der Städte aufzustellen. Nach der Veröffentlichung einer Erklärung, in der der Vorschlag skizziert wurde, wurde eine Reihe von Sicherheitskomitees in verschiedenen Teilen des Landes gegründet.

Zu diesen „regierungsfeindlichen Kräften“ gehören bewaffnete ethnische Gruppen, die seit Jahrzehnten von den Vereinigten Staaten sich als NGOs ausgeben und auch Finanzmittel, Ausrüstung und Waffen erhalten haben – viele von ihnen sind auf der Website der US-Regierung National Endowment for Democracy aufgelistet.

Genau wie in Libyen und Syrien versuchen die westlichen Medien und von den USA finanzierte Propagandaseiten wie Myanmar Now die Idee einer „pro-demokratischen“ Kraft von „Freiheitskämpfern“ zu verkaufen – die in Wirklichkeit eindeutig aus bewaffneten Extremisten besteht, die von ethnischer Identität getrieben werden, die von den USA seit Jahrzehnten benutzt werden, um Myanmar zu spalten – und die die Nation in einem tödlichen, langwierigen Konflikt während des Kampfes mit der Regierung Myanmars – und wenn sie erfolgreich sind – in der Folgezeit miteinander niederbrennen werden.

Die CRPH wird – in den kommenden Tagen und Wochen – zweifellos von den USA und ihren Verbündeten als die „legitime“ Regierung Myanmars anerkannt werden – was es den USA und anderen ermöglicht, sie zu bewaffnen, zu finanzieren und anderweitig in ihrem Bestreben, die totale Macht über das Land zu übernehmen, zu unterstützen.

Es wird sich für die USA wahrscheinlich auch die Möglichkeit ergeben, eine begrenzte militärische Intervention vorzuschlagen – unter Berufung auf den Einsatz der Luftwaffe Myanmars gegen Oppositionsgruppen, die mit Kriegswaffen bewaffnet sind – so wie es die USA in Libyen taten und in Syrien versuchten (und teilweise taten).

Das Proxy-Regime wird in der Lage sein, das US-Militär auf das Territorium Myanmars „einzuladen“ – ein Traumszenario für die USA, die verzweifelt versuchen, China mit ihrem Militär einzukreisen – besonders, wenn sie ihre Truppen in einem Land platzieren, das wie Myanmar direkt an China grenzt.

Die USA versprachen, dass sich der Arabische Frühling – wie ein Virus – bis vor die Haustür Moskaus und Pekings ausbreiten würde. Für China – mit Myanmar, das eindeutig infiziert ist und langsam an seiner Grenze stirbt – ist dieser Tag nun gekommen.