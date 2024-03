Myanmars Rebellen und ihre ausländischen Unterstützer weisen Thailands Vier-Punkte-Plan zurück

Sie haben sich selbst davon überzeugt, dass die Tatmadaw während einer möglicherweise bevorstehenden Offensive eine strategische Niederlage erleiden können, so wie die Ukraine und der Westen dachten, sie könnten Russland während der letztlich gescheiterten Gegenoffensive im letzten Jahr begegnen.

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des thailändischen Repräsentantenhauses hat einen Vier-Punkte-Plan zur Lösung der jüngsten Phase des jahrzehntelangen Bürgerkriegs in Myanmar vorgeschlagen.

Er fordert die Einrichtung eines speziellen Gremiums von Außenpolitik- und Sicherheitsexperten, um eine umfassende Lösung zu erarbeiten, Notfallpläne für den Fall einer Verschärfung des Konflikts zu erstellen, den im letzten Monat vorgeschlagenen humanitären Korridor zu erweitern und eine „Myanmar-Troika Plus“ aus ASEAN, China und Indien ins Leben zu rufen.

Hier sind einige Hintergrundinformationen für diejenigen, die den Krieg nicht verfolgt haben:

8. Februar: „Der seit drei Jahren andauernde Konflikt in Myanmar ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint“

Februar: „Amerika bereitet die Öffentlichkeit auf mehr Einmischung in Myanmar vor“

5. März: „Amerikanische Einmischung könnte Myanmars fragilen, von China vermittelten Friedensprozess stören“

Im Grunde gilt der von China vermittelte Waffenstillstand vom Januar immer noch, aber Myanmars Militär (Tatmadaw) setzt sein Wehrpflichtgesetz durch, ein Schritt, von dem einige befürchten, dass er ein Ende dieses „kalten Friedens“ bedeuten könnte. Andere interpretieren es so, dass sie sich auf die „Allianz der drei Bruderschaften“ (3BA) vorbereiten, deren 1027-Offensive Ende letzten Jahres erfolgreicher war als jede andere in der Geschichte ihres Landes. Was die Sicht Thailands betrifft, so hatte sein Außenminister Parnpree Bahiddha-Nukara in Davos folgendes zu sagen:

„Die langjährigen bewaffneten Kämpfe der verschiedenen ethnischen Gruppen haben sich verschärft; Sie wurden in ihrem Ruf nach mehr Autonomie bestärkt. Leider sind die demokratischen und wirtschaftlichen Fortschritte, die vor dem Ausbruch der Krise vor fast 3 Jahren erzielt wurden, nun zunichte gemacht. Ein Ende dieses langwierigen Konflikts scheint nicht in Sicht. Die Befürchtung der Länder der Region ist, dass Myanmar zunehmend fragmentiert wird und zu einem Schauplatz des Wettbewerbs der Großmächte wird.“

Diese Sichtweise prägte den Vier-Punkte-Plan, den der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses gerade vorgestellt hat. Das Expertengremium wird eine umfassende Lösung erarbeiten, die mit allen Beteiligten geteilt werden soll: Die Notfallpläne wären für den Umgang mit großen Flüchtlingsströmen, der humanitäre Korridor kann Binnenvertriebene auf der anderen Seite der Grenze halten, während die „Myanmar Troika Plus“ die beiden anderen Nachbarn dieses Landes einbeziehen könnte.

Das ist durchaus vernünftig, aber einige außerhalb des Landes sind immer noch dagegen.

Igor Blazevic von The Irawaddy, einem von der Opposition betriebenen Online-Projekt, veröffentlichte Anfang Februar einen Artikel darüber, warum „die thailändische humanitäre Hilfsinitiative für Myanmar fehlerhaft ist und nicht funktionieren wird“. Er vermutet, dass „der politische Plan hinter der ‚humanitären Initiative‘ darin besteht, die Militärjunta und andere politische und Widerstandsakteure an den Verhandlungstisch zu bringen, und das Versprechen von Hilfe ist nur ein Zuckerbrot.

Im Grunde lautet die Botschaft: Entweder ihr stimmt zu, ‚die Gewalt zu deeskalieren‘ und ‚allumfassende‘ Verhandlungen zu beginnen, die wir erleichtern werden – und dann werden wir Korridore für Hilfe öffnen“, oder sie werden auf sich allein gestellt, wenn sie sich weigern.

Man muss ihm zugute halten, dass dies sehr wohl die Absicht Thailands sein könnte, was erklären könnte, warum das von der US-Regierung finanzierte Radio Free Asia Ende des Monats in seinem Artikel skeptisch gegenüber dieser Initiative war:

„Wird Thailands Hilfskorridor mit dem kriegsgebeutelten Myanmar etwas bewirken?“ Al Jazeera, das mit den Rohingyas sympathisiert, deren „Arakan Army“ Teil der 3BA ist, veröffentlichte ebenfalls gerade einen sehr kritischen Artikel darüber, wie „Thailand und Laos versuchen, die Junta inmitten der Trägheit von ASEAN Myanmar vorzeigbar zu machen“.

Der Eindruck, den man aus diesen drei Artikeln gewinnt, ist, dass die 3BA und ihre ausländischen Unterstützer gegen Thailands Vier-Punkte-Plan sind, insbesondere gegen seinen humanitären Korridor, da sie richtig verstehen, dass er sie unter Druck setzen soll, Kompromisse mit den Tatmadaw einzugehen. Statt Frieden wollen sie den Krieg fortsetzen, da sie – ob zu Recht oder zu Unrecht – glauben, dass sie auf den Erfolgen der Offensive von 1027 aufbauen können, um den Tatmadaw den Todesstoß zu versetzen.

In gewisser Weise ähneln diese Erwartungen denen, die die Ukraine und ihre Schutzherren im Frühjahr 2022 hatten, nachdem Russlands Geste des guten Willens, sich im Laufe der Verhandlungen aus Kiew zurückzuziehen, als Schwäche interpretiert wurde, weshalb Selenskyj sich auf Vorschlag des ehemaligen britischen Premierministers Johnson aus den Friedensgesprächen zurückzog. Dann drängten sie Russland aus Charkow und einem Teil von Cherson zurück, nur damit ihre Gegenoffensive scheiterte und die militärstrategische Dynamik umkehrte, indem sie sie wieder auf die Verteidigungslinie stellten:

Etwas Ähnliches findet derzeit wohl unter der 3BA und ihren ausländischen Unterstützern statt, die sich auf ihre eigene ukrainische Offensive vorzubereiten scheinen, in der Hoffnung, dass sie die Tatmadaw strategisch besiegen wird, so wie Kiew und der Westen es letztes Jahr mit Russland versucht haben. Aus diesem Grund zögern sie, Thailands Vier-Punkte-Plan zu unterstützen, aber das Scheitern ihrer möglicherweise bevorstehenden Offensive könnte sie in eine viel schwächere Position bringen, von der aus sie später verhandeln können.

Thailand befürchtet jedoch einen Zustrom von Flüchtlingen, wenn die Kämpfe in großem Umfang wieder aufflammen, weshalb es dieses Szenario durch seinen humanitären Friedensvorschlag, der auch die Nachbarländer China und Indien einbeziehen wird, präventiv abwenden will. Peking führt bereits die jüngste Runde der Friedensgespräche an, aber Delhi hat noch keinen Platz am Verhandlungstisch erhalten, was das ohnehin schon intensive Sicherheitsdilemma noch verschärfen und damit noch mehr „Wettbewerb zwischen den Großmächten“ in Myanmar provozieren könnte, wie Bahiddha-Nukara warnte.

Das Best-Case-Szenario ist, dass Thailands Vier-Punkte-Plan die Grundlage für eine umfassendere Lösung des Konflikts bildet, wobei die Trümpfe dieses Landes darin bestehen, den humanitären Zugang nach Myanmar zu erleichtern und die westlichen Rattenlinien für die Bewaffnung der 3BA über sein Territorium zu schließen. Diese könnten ausreichen, um die Rebellen zu zwingen, den von China vermittelten Friedensprozess beizubehalten und gleichzeitig diesen Rahmen in einer informellen Funktion zu erweitern, um Indien einen gewissen Beitrag zu leisten.

Es ist nicht selbstverständlich, dass die 3BA und ihre ausländischen Unterstützer rational reagieren werden, indem sie diesen Vorschlag annehmen, zumal sie sich selbst davon überzeugt zu haben scheinen, dass die Tatmadaw während einer möglicherweise bevorstehenden Offensive eine strategische Niederlage erleiden können. Für den Fall, dass Thailands Vier-Punkte-Plan und die von China vermittelten Friedensgespräche scheitern, ist mit einer Verschärfung des Konflikts zu rechnen, der die gesamte Region destabilisieren könnte.