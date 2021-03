Nach 1.739 Todesfälle und 6.286 schweren Verletzungen durch Covid-Impfungen ignoriert die US-Gesundheitsbehörde die Untersuchung

childrenshealthdefense.org: Die heute von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichten Daten über die Anzahl der Verletzungen und Todesfälle, die dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) nach COVID-Impfstoffen gemeldet wurden, zeigten seit dem 14. Dezember 2020 mehr als 38.444 Berichte über unerwünschte Ereignisse.

Am 8. März wandte sich The Defender an die CDC mit Fragen, wie die Behörde Berichte über Todesfälle und Verletzungen nach COVID-Impfstoffen untersucht. Wir haben eine schriftliche Liste von Fragen zur Verfügung gestellt, in denen der Stand der in den Medien gemeldeten Todesfälle, Autopsien, der Standard für die Feststellung, ob eine Verletzung ursächlich mit einem Impfstoff verbunden ist, und die bekannten Probleme mit VAERS – nämlich ob es sich um Gesundheitsdienstleister handelt Berichterstattung über alle Verletzungen und Todesfälle, die mit dem COVID-Impfstoff verbunden sein könnten, und welche Aufklärungsinitiativen vorhanden sind, um eine ordnungsgemäße und genaue Berichterstattung zu fördern und zu erleichtern. Wir haben innerhalb von zwei Tagen um eine Antwort gebeten.

Bis heute, 11 Tage später, hat die CDC unsere Fragen nicht beantwortet. Wenn wir sie anrufen, antworten sie stattdessen mit den Worten: „Sie haben unsere E-Mail erhalten, sie werden eskalieren und sie befindet sich im System.“ Als wir fragten, ob wir mit der Person sprechen könnten, die die E-Mail überprüft, wurde uns mitgeteilt, dass keine Informationen bereitgestellt werden könnten. Als wir ihnen eine E-Mail zur Nachverfolgung schickten, erhielten wir keine Antwort.

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS alle Meldungen von Impfschäden, die das System bis zum Freitag der Vorwoche erhalten hat. Die 34.444 unerwünschten Ereignisse, die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 11. März gemeldet wurden, umfassen 1.739 Todesfälle und 6.286 schwere Verletzungen.

Die Daten dieser Woche enthalten Berichte über 478 Fälle von Bell’s Palsy. Davon wurden 66% der Fälle nach Impfungen mit Pfizer-BioNTech gemeldet – fast doppelt so viele wie nach Impfungen mit dem Moderna-Impfstoff (36%).

Der erste Johnson & Johnson (J&J) COVID-Impfstoff wurde am 2. März in den USA verabreicht. Bis zum 11. März wurden neun anaphylaktische Reaktionen im Zusammenhang mit dem Impfstoff von J&J an VAERS gemeldet. Wie The Defender Anfang des Monats berichtete, enthält der Impfstoff von J&J Polysorbat 80, von dem bekannt ist, dass es allergische Reaktionen auslösen kann. Die Impfstoffe von Moderna und Pfizer enthalten Polyethylenglykol (PEG), von dem ebenfalls bekannt ist, dass es anaphylaktische Reaktionen auslösen kann.

In den USA wurden bis zum 11. März 98,2 Millionen COVID-Impfstoffdosen verabreicht.

VAERS ist der primäre Mechanismus für die Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA. An VAERS übermittelte Berichte erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

Die heutigen Daten spiegeln größtenteils Trends wider, die sich herauskristallisiert haben, seit The Defender begonnen hat, VAERS-Meldungen im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen zu verfolgen.

Die Daten von VAERS von dieser Woche zeigen:

Von den 1.739 Todesfällen, die bis zum 11. März gemeldet wurden, traten 30 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auf, 21 % innerhalb von 24 Stunden, und 46 % traten bei Menschen auf, die innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung krank wurden. Im Vergleich dazu wurden im gleichen Zeitraum nur 85 Todesfälle nach Grippeimpfungen gemeldet.

Neunzehn Prozent der Todesfälle standen im Zusammenhang mit kardialen Störungen.

Dreiundfünfzig Prozent der Verstorbenen waren männlich, 44% waren weiblich und die restlichen Todesmeldungen enthielten keine Angaben zum Geschlecht der Verstorbenen.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 77,9 Jahren, der jüngste Todesfall war ein 18-Jähriger.

Bis zum 11. März hatten 289 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen gemeldet, darunter 90 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten. Keiner der COVID-Impfstoffe, die für die Notfallautorisierung zugelassen sind, wurde als sicher oder wirksam für schwangere Frauen bestätigt, obwohl J&J Anfang des Monats sagte, dass es mit Tests an schwangeren Frauen, Säuglingen und immungeschwächten Personen beginnen würde.

Es gab 1.689 Berichte über Anaphylaxie, wobei 59% der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer-BioNTech und 41% auf Moderna zurückgeführt wurden.

Das Durchschnittsalter der gemeldeten Todesfälle liegt weiterhin bei 77,9 Jahren, der jüngste gemeldete Todesfall in dieser Woche fiel jedoch von 23 auf 18 Jahre. Laut VAERS entwickelte der Teenager einen Tag nach Erhalt des Moderna-Impfstoffs am 3. März Müdigkeit, Körperschmerzen und Kopfschmerzen. Am 5. März klagte er über Schmerzen in der Brust und starb später am selben Tag im Schlaf.

Zu den neuesten Daten gehört auch der Bericht über eine 22-jährige Frau mit einer „signifikanten, lebenslangen Grunderkrankung“, die 24 Tage nach der Impfung starb.

Laut der CDC-Website „geht die CDC jeder Meldung eines Todesfalls nach, um zusätzliche Informationen anzufordern und mehr darüber zu erfahren, was passiert ist, und um festzustellen, ob der Tod eine Folge des Impfstoffs war oder in keinem Zusammenhang stand.“

Bis heute ist die einzige Information, die die CDC in Bezug auf die Untersuchung von COVID-Impfstoff-bezogenen Todesfällen veröffentlicht hat und wie diese Untersuchungen durchgeführt wurden, ein COVID-19 Vaccine Safety Update über das Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), das am 27. Januar veröffentlicht wurde.

Das Sicherheitsupdate analysierte nur die 198 gemeldeten Todesfälle, die innerhalb des ersten Monats nach der Verabreichung des ersten COVID-Impfstoffs in den USA auftraten. Es ist nicht bekannt, ob die CDC irgendeinen der 1.541 gemeldeten Todesfälle seither untersucht hat oder, falls Untersuchungen durchgeführt wurden, was die Ergebnisse zeigten.

Am 16. März berichtete The Defender, dass mehr als 20 Länder die Verwendung des COVID-Impfstoffs von AstraZeneca ausgesetzt haben, nachdem Berichte über Blutgerinnsel, einige davon mit Todesfolge, bei gesunden Menschen, die den Impfstoff erhalten hatten, aufgetreten waren. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sagte, dass eine laufende Analyse ihres Impfstoff-Beratungsausschusses keinen kausalen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und Blutgerinnseln festgestellt habe und dass die Länder den Impfstoff weiterhin verwenden sollten.

Am 18. März veröffentlichte die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) die Ergebnisse ihrer Untersuchung des Impfstoffs von AstraZeneca. Die EMA sagte am Donnerstag, dass der Impfstoff mit sehr seltenen Fällen von Blutgerinnseln in Verbindung gebracht werden kann“, aber die Agentur hält ihn immer noch für sicher und wirksam“ und die Länder sollten ihn weiterhin verwenden.

Die EMA stellte fest, dass der Impfstoff von AstraZeneca nicht mit einem „Gesamtrisiko“ von Blutgerinnseln bei den Geimpften in Verbindung gebracht wurde und es keine Hinweise auf ein Problem im Zusammenhang mit bestimmten Chargen des Impfstoffs oder Produktionsstätten gab, berichtete The Defender.

Laut Reuters haben etwa ein Dutzend Länder die Verwendung des COVID-Impfstoffs von AstraZeneca heute wieder aufgenommen, darunter Deutschland, Indonesien und Frankreich, da die EU- und britischen Aufsichtsbehörden sagten, dass der Nutzen die Risiken möglicher Blutgerinnsel überwiege. Der Impfstoff von AstraZeneca ist in den USA noch nicht für den Notfalleinsatz zugelassen.

Am 18. März berichtete The Defender, dass der Finanzchef von Pfizer Analysten und Investoren während eines kürzlichen Gewinngesprächs mitteilte, dass das Unternehmen plant, seinen Impfstoff COVID zusammen mit der deutschen Firma BioNTech zu einem noch größeren Goldesel zu machen, sobald die Pandemie vorüber ist.

Der Impfstoff von Pfizer ist bereits jetzt das Medikament mit dem zweithöchsten Umsatz weltweit. Der Impfstoffhersteller rechnet mit einem Umsatz von 15 Milliarden Dollar im Jahr 2021, basierend auf den aktuellen Verträgen für seinen COVID-Impfstoff, aber diese Zahl könnte sich verdoppeln, da Pfizer sagt, dass es in diesem Jahr potenziell 2 Milliarden Dosen liefern kann.

Durchgesickerte Dokumente, die als Ergebnis eines Cyberangriffs auf die EMA erhalten und von The BMJ überprüft wurden, enthüllten, dass die Regulierungsbehörden große Bedenken über unerwartet niedrige Mengen an intakter mRNA in Chargen des COVID-Impfstoffs von Pfizer hatten, die für die kommerzielle Produktion entwickelt wurden, wie diese Woche von The Defender berichtet wurde.

Eine durchgesickerte E-Mail identifizierte „einen signifikanten Unterschied in % RNA-Integrität/trunkierte Arten“ zwischen den klinischen Chargen und den vorgeschlagenen kommerziellen Chargen – von etwa 78% auf 55%. Pfizer stellte die Impfstoffe nicht nach den erwarteten Spezifikationen her, und die Auswirkungen dieses Verlusts an RNA-Integrität auf die Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs wurden nicht erkannt, so die E-Mail. Die EMA reagierte mit zwei „großen Einwänden“ gegen Pfizer, zusammen mit einer Reihe anderer Fragen, die sie beantwortet haben wollte. Es ist unklar, ob die Bedenken der Agentur befriedigt wurden.