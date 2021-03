Was Sie vom afrikanischen Hadza-Stamm lernen können

Mercola.com

Der Hadza-Stamm gehört zu den besten noch lebenden Repräsentanten der Art und Weise, wie Menschen seit Zehntausenden von Jahren gelebt haben. Sie sind nomadische Jäger und Sammler, deren Ernährung hauptsächlich auf Fleisch basiert.

Chronische Krankheiten sind bei den Hadza selten, sie bleiben bis ins hohe Alter vital.

Die Hadza ernähren sich hauptsächlich von Fleisch, einschließlich Organfleisch und Bindegewebe, Knollen, Beeren sowie Früchten und Honig des Baobab-Baumes. Als solche ist sie relativ ballaststoffarm bis moderat

Roher Honig enthält Stickstoffmonoxid-Metaboliten, die beim Verzehr wieder in Stickstoffmonoxid umgewandelt werden. Untersuchungen zeigen, dass Honig die Stickoxid- und Gesamtnitritkonzentration erhöht und die Endothelfunktion verbessert. Erhitzen vermindert die Stickoxid-Metaboliten im Honig

Es gibt ein intrinsisches Glücksgefühl, das sich spontan einstellt, wenn man sich auf bestimmte Verhaltensweisen einlässt, und an der Spitze dieser Liste steht das regelmäßige Eintauchen in die Natur

In diesem Interview erörtert Dr. Paul Saladino, Autor des Buches „The Carnivore Code“ (Der Fleischfresser-Code), was es bedeutet, auf der grundlegendsten Ebene gesund zu sein, und teilt seine Erkenntnisse von einer kürzlichen Reise nach Afrika mit, wo er den Hadza-Stamm besuchte, der zu den besten noch lebenden Darstellungen der Art und Weise gehört, wie die Menschen seit Zehntausenden von Jahren gelebt haben.

Wie der !Kung-Stamm in Botswana leben die Hadza als Jäger und Sammler inmitten des Eindringens der modernisierten Gesellschaft.

„Ich sehe die Hadza als eine Zeitmaschine. Sie sind wie eine Zeitkapsel“, sagt Saladino. „Sie leiden nicht an chronischen Krankheiten wie wir in der westlichen Gesellschaft, und das allein macht sie unendlich faszinierend. Sie leiden nicht an Krebs, wie wir an Krebs leiden.

Sie leiden nicht an Autoimmunerkrankungen, was ein riesiges Krankheitsspektrum ist, und sie leiden nicht an Depressionen, psychischen Erkrankungen, Hautproblemen. Sie leiden nicht annähernd so häufig an Demenz, wie wir es tun. Sie altern mit Anmut. Das nennt man Quadratur der Morbiditätskurve.

Wenn Sie sich ein Diagramm ihrer Vitalität über die Lebensspanne ansehen, ist es im Wesentlichen flach und fällt dann am Ende sehr schnell ab. Es ist wie ein Quadrat. Sie verlieren ihre Vitalität in den letzten Wochen des Lebens, aber bis sie 70 oder 80 Jahre alt sind, sind sie vitale Individuen.“

Wenn wir uns die westliche Gesellschaft anschauen, sieht die Morbiditätskurve ganz anders aus. Sie ist wie eine Rampe, die stetig abfällt. In der westlichen Welt verlieren die Menschen im Laufe ihres Lebens kontinuierlich an Vitalität. Das passiert in den ursprünglichen Jäger- und Sammlergesellschaften nicht, vor allem weil sie nicht unter der Entkräftung durch chronische Krankheiten leiden.

Die Ernährung der Hadza

Saladino wollte vor allem herausfinden, wie sich die Hadza ernähren, welche Lebensmittel sie bevorzugen und wie sich das auf ihre Gesundheit auswirkt. Andere Forscher haben die Ernährung der Hadza analysiert, aber er wollte sie selbst bestätigen. Zum Beispiel fand eine Studie aus dem Jahr 20091 heraus, dass die Hadza viel Fleisch, Knollen, Beeren, Früchte und Honig vom Baobab-Baum essen. Laut dieser Arbeit essen die Hadza kein Gemüse.

„Das unterstützt eine Hypothese, die ich zuvor in meiner Arbeit aufgestellt hatte, nämlich dass Gemüse, also Wurzeln, Stämme, Blätter und Samen, vielleicht gar nicht so gut für den Menschen sind“, sagt Saladino. „Ich wollte das aus erster Hand sehen.“

In der besagten Studie wurden die Hadza auch gebeten, zu bewerten, wie sehr sie die einzelnen Nahrungsmittel mochten. Honig stand an erster Stelle, gefolgt von Fleisch (vor allem Eland, eine sehr große Antilopenart, Pavian und Buschschwein), Baobab-Früchten und Beeren. Knollen waren ihre unbeliebteste Nahrung. Auch Saladinos Untersuchung stützt diese grundsätzlichen Vorlieben.

Hat eine fleischbasierte Ernährung den Menschen klüger gemacht?

Im Wesentlichen bevorzugen die Hadza Fleisch und tierische Organe, während Knollen eher als Überlebensnahrung angesehen werden, die nicht den Großteil der Ernährung ausmachen. Saladino lässt Revue passieren, wie während des Pleistozäns, das etwa 2 Millionen Jahre zurückliegt, das menschliche Gehirn plötzlich viel größer wurde, und es gibt Hinweise darauf, dass der Grund dafür die zunehmende Präsenz von Fleisch in der Ernährung war.

„Wir sind wirklich erst in den letzten 2 Millionen Jahren menschlich geworden“, sagt er. „Davor gab es Australopithecus und eine Divergenz, eine Art Spaltung des Evolutionsbaums mit einer Art namens Paranthropus boisei, und dann Homo habilis und Homo erectus.

Dieser Verzweigungspunkt war super faszinierend, denn das war ein Verzweigungspunkt zwischen Fleisch und Pflanze. Das ist vor etwa 4 Millionen Jahren in der menschlichen Evolution, und Paranthropus boisei aß mehr Pflanzen. Wir können das anhand von stabilen Isotopen feststellen, wenn wir uns die Zähne ansehen.

Homo habilis und Homo erectus aßen mehr und mehr Fleisch … Die einzigartigen Nährstoffe, die in diesem Fleisch und diesen Organen gefunden wurden, erlaubten es unseren Gehirnen zu wachsen – Nährstoffe wie Cholin, Carnitin, Taurin, B12, K2, essentielle Fettsäuren [und Carnosin] …

Ich denke, die vorherrschende Denkweise, die meiner Meinung nach ziemlich überzeugend ist, ist, dass das Essen von Fleisch und Organen uns zum Menschen gemacht hat, und dass die Spezies, die sich mehr von Pflanzen ernährt hat, ausgestorben ist … Viele Anthropologen glauben, dass die Hadza einige der direkten Nachkommen des ursprünglichen Homo sapiens sind, die im Rift Valley in Afrika geblieben sind.“

Auf die Frage, warum sie ihren Jäger- und Sammler-Lebensstil beibehalten, obwohl sie die moderne Zivilisation um sich herum und andere Stämme, die sich für die Landwirtschaft und die Haltung von Rinder- und Ziegenherden entschieden haben, sehr wohl kennen, antworteten die Hadzi: „Wir wollen frei sein. Wir mögen es, Fleisch zu essen. Wir wollen in der Lage sein zu jagen und wir mögen diesen Lebensstil.“ Eine weitere Frage, die aufkam, war, was die Hadza glücklich macht? Interessanterweise ist dies mehr oder weniger ein Nicht-Thema. „Glücklichsein“ ist ihr Standard-Zustand.

„Das ist ihr Standardmodus, wenn sie in der Natur sind und das tun, was Menschen schon immer getan haben“, sagt Saladino. „Das ist so interessant für mich. Hier ist diese Gruppe von Jägern und Sammlern. Sie leben im Busch. Sie schlafen nicht auf Betten. Sie schlafen auf dem Boden in diesen strohgedeckten Hütten, die sie an einem Tag bauen. Sie sind Nomaden.

Sie haben kleine Lager … Das Lager, in dem wir waren, bestand aus etwa 40 bis 50 Männern und Frauen mit Kindern, und sie verlegen das Lager drei oder vier Mal im Jahr. Sie haben drei oder vier Lager, die sie errichtet haben, und sie kennen Orte in der Region um den Lake Eyasi. Einige davon sind besser für die Regenzeit, andere besser für die Trockenzeit, und so zieht das ganze Lager das ganze Jahr über zu verschiedenen Zeiten um …

Sie haben Feuerstellen für die Männer und Feuerstellen für die Frauen. Sie leben unter Felsunterständen. Sie schlafen im Schutz von Felsen und sind zutiefst gesunde Individuen. Sie lieben ihr Leben, weil sie jeden Tag zum Spielen kommen. Spiel und Spaß ist für sie die Jagd. Am nächsten Tag bekamen wir das zu sehen, weil wir mit ihnen auf die Jagd gingen. Es war unglaublich. Es war so fröhlich und so einfach.“

Die Wichtigkeit von Organfleisch

Saladino erzählt von der Jagd und bemerkt, wie das Organfleisch auf dem Feld verzehrt wurde. Nachdem sie einen Pavian erlegt hatten, machten die Männer ein Feuer, um die Haare zu verbrennen, woraufhin das Tier ausgeweidet wurde. Die Eingeweide wurden an die Jagdhunde gegeben, während alle anderen Organe – Herz, Leber, Lunge, Milz, Nieren und Bauchspeicheldrüse – auf dem offenen Feuer gekocht und unter der Jagdgesellschaft geteilt wurden. Nichts wird verschwendet, nicht einmal die Knochen, die gebrochen werden, um das Mark zu gewinnen.

Auch das kollagenreiche Bindegewebe und die Haut werden gegessen. Die inneren Organe, die am wertvollsten sind, werden epeme genannt, und nach den örtlichen Überlieferungen müssen die epeme unter allen Männern des Stammes geteilt werden. Wenn ein Jäger dies nicht tut, wird ihm Schlimmes widerfahren. Der Jäger, der für die Tötung verantwortlich ist, wird jedoch mit den wertvollsten Organen belohnt, wie z.B. dem Gehirn, von dem Saladino sagt, es sei „köstlich“.

Auch wenn sie die einzelnen Nährstoffe nicht verstehen, wissen sie ganz klar, dass sie vitaler sind, wenn sie diese Organe essen. „Deshalb denke ich, dass es für die Menschen so wichtig ist, wieder dazu zurückzukehren, die Nase bis zum Schwanz zu essen, diese Organe zu essen“, sagt Saladino. Interessanterweise wird die Ernährung der Hadza als ballaststoffreich beschrieben, doch Saladino ist da anderer Meinung.

Die Knollen, die sie sammeln, sind extrem faserig. So sehr, dass man sie nicht wirklich schlucken kann. Man muss sie kauen und die Fasern ausspucken. In Wirklichkeit ist ihre Ernährung also bestenfalls ballaststoffarm bis mäßig.

„Die andere Sache, die ich über das Essen der Knollen erwähnen möchte, war, dass es keine Toilette gab, in der ich meine Hände hätte waschen können. Das wollte ich auch nicht, denn ich interessiere mich sehr für Bodenorganismen und die Interaktion unseres Mikrobioms mit unserer Umwelt. Jeder glaubt, dass die Hadza ein gesundes, vielfältiges Mikrobiom haben, weil sie sich ballaststoffreich ernähren.

Nun, erstens ernähren sie sich nicht ballaststoffreich. Zweitens haben sie wahrscheinlich ein gesundes, vielfältiges Mikrobiom, weil sie in der Natur leben und unweigerlich Inputs, Informationen aus der Natur, in Form von Schmutz und Bodenorganismen aufnehmen.

Das ist etwas, das ich schon immer erwartet habe, und es ist ein kompletter Paradigmenwechsel. Und wie wir wissen, erhöht das Hinzufügen von Ballaststoffen zur Nahrung nicht die Alpha-Diversität, und das Entfernen von Ballaststoffen verringert nicht die Alpha-Diversität.

Was erhöht die Alpha-Diversität? Nun, das Leben in der Natur erhöht die Alpha-Diversität wahrscheinlich, weil man Dreck isst, und da war definitiv Dreck an meinen Händen und Fingern, und Dreck an dieser Knolle, als ich sie in den Mund nahm. Die Hadza sind aber kein schmutziges Volk.

Sie riechen nicht. Sie benutzen kein Deodorant. Sie haben keinen Mundgeruch. Ich war ihnen auf der Jagd im Busch oft sehr nahe. Sie haben keinen Körpergeruch. Trotzdem baden sie nicht so regelmäßig. Wir waren eine Woche lang dort und sie haben nicht gebadet.“

Ihr Mikrobiom ist höchstwahrscheinlich der Grund für ihren fehlenden Körpergeruch, da übelriechende Achselhöhlen auf spezifische Achselbakterien zurückzuführen sind. Das Mikrobiom der Hadza wurde bereits zuvor detailliert untersucht und es zeigte sich, dass sie einen höheren mikrobiellen Reichtum und eine größere Artenvielfalt aufweisen als westliche städtische Kontrollpersonen.

Die Hadza sind auch insofern einzigartig, als sie kein Bifidobacterium haben. Es wurden auch Unterschiede in der mikrobiellen Zusammensetzung zwischen den Geschlechtern gefunden, was wahrscheinlich ein Spiegelbild der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern ist.

„Ich denke, wenn Menschen bodenbasierten Organismen ausgesetzt sind und in einer natürlichen Umgebung wie dieser leben, ist es das, was eine hohe Alpha-Diversität schafft“, sagt Saladino. „Ich denke, das ist es, was den mikrobiellen Reichtum schafft, den wir wirklich anstreben sollten, wenn wir gesund sein wollen, oder wir wollen ein gesundes Darmmikrobiom, anstatt zu versuchen, einfach einen ganzen Haufen Ballaststoffe in unsere Därme zu stecken, was bei manchen Menschen Probleme verursacht.“

Ballaststoffe sind kein Allheilmittel

Saladino zitiert zwei aktuelle Forschungsarbeiten, von denen eine tansanische Stadtbewohner mit Landbewohnern verglich und feststellte, dass Stadtbewohner höhere Entzündungsraten aufwiesen. In der zweiten, begleitenden Arbeit machten die Autoren die höhere Entzündungsrate bei Stadtbewohnern für eine ballaststoffarme westliche Ernährung verantwortlich. Saladino ist mit diesen Schlussfolgerungen nicht einverstanden und sagt:

„Was sie zu sagen versuchen, ist, dass die Stadtbewohner in Tansania mehr gesättigte Fette und weniger Ballaststoffe essen, und das ist es, was ihren entzündlichen Phänotyp antreibt. Was ich beobachtet habe, war etwas völlig anderes als das. In der Tat, wenn Sie in einen Lebensmittelladen im städtischen Tansania gehen, gibt es zwei Gänge, es gibt zwei Regale mit Öl.

Das eine ist ein riesiges Regal mit Pflanzenöl. Sie nennen es Blumenöl und Distelöl, und viele der Pflanzenöle, die wir gesehen haben, waren tatsächlich abgelaufen und sie sind in Plastik verpackt. Gleich daneben ist ein ganzes Regal mit Rinderfett, Rindertalg.

Der Rindertalg ist eigentlich billiger als das Pflanzenöl, aber was kaufen die Leute in den Städten? Sie kaufen Samenöle. Meine Beobachtung ist also, dass die Menschen in den Städten wahrscheinlich mehr Samenöle und weniger gesättigte Fette essen als auf dem Land.

Als wir mit unserem Reiseleiter in Tansania sprachen, erzählte er uns, dass er in Tansania zu seinem Arzt ging und dieser ihm sagte, dass er aufhören müsse, rotes Fleisch zu essen, da rotes Fleisch Diabetes verursache, und er empfahl ihm, Samenöle zu essen. Wir sagten: ‚Gasper, das ist völlig falsch. Essen die Hadza Tierfleisch und Fett?‘ Er sagte: ‚Ja.‘

Ich fragte: „Sehen die Hadza aus, als hätten sie Diabetes?“ Er sagte: „Nein. [Ich sagte] ‚Ihr Arzt liegt völlig falsch. Sein Denken ist veraltet. Seine Denkweise ist antik, sie basiert auf einer Art Epidemiologie, die in der westlichen Welt verbreitet wurde.

Es ist unglaublich, dass sie in diesem Nature Immunology Papier behaupten, dass die ballaststoffarme westliche Ernährung zu den Entzündungen beiträgt. Ich denke, es sind die Samenöle und der verarbeitete raffinierte Zucker, die das eindeutig tun, und ich würde behaupten, dass es nichts damit zu tun hat, wie viele Ballaststoffe man isst.

Manche Menschen können Ballaststoffe vertragen, aber bei vielen Menschen verschlimmern sie sich dadurch. Wie ich gezeigt habe, und wie ich in meinem Podcast, der Fundamental Health heißt, darüber gesprochen habe, verbessert das Hinzufügen von mehr Ballaststoffen zu Ihrer Ernährung nicht die Alpha-Diversität Ihres Mikrobioms. Ich habe mein Mikrobiom sogar mit einer ballaststofffreien Diät getestet, die aus Fleisch, Organen und Honig bestand, in gewisser Weise versuchte ich, eine Hadza-Diät zu machen, und meine Alpha-Diversität war sehr hoch.“

Überraschender gesundheitlicher Nutzen von rohem Honig

Saladino erzählt auch, wie die Hadza Honig sammeln, der von stachellosen Bienen hergestellt wird, die sich in den Baobab-Baum eingraben. Es ist ein weit verbreiteter Glaube, dass Honig nicht anders als Zucker ist, aber Saladino beginnt, diese Vorstellung zu überdenken.

„Ich bin kürzlich in dieses Kaninchenloch hinabgestiegen und habe einen Podcast mit kontroversen Gedanken über Honig gemacht“, sagt Saladino. „Bei meinen Recherchen habe ich herausgefunden, dass roher Honig Stickoxid-Metaboliten enthält. Wie cool ist das denn? Und Honig verbessert tatsächlich die endotheliale Funktion.“

Die Annahme ist, dass die Stickoxid-Metaboliten wieder in Stickoxid umgewandelt werden, wenn Sie den Honig essen. Saladino zitiert eine Arbeit aus dem Jahr 2003, „The Identification of Nitric Oxide Metabolites in Various Honeys“ (Die Identifizierung von Stickoxid-Metaboliten in verschiedenen Honigsorten), in der sie eine intravenöse Injektion von verdünntem Honig bei Schafen durchführten und zeigten, dass dies die Konzentrationen von Stickoxid-Metaboliten im Plasma und Urin erhöhte.

Es wurde auch gezeigt, dass Honig die Konzentrationen von Stickstoffmonoxid und Gesamtnitrit beim Menschen erhöht, sagt Saladino. Das Erhitzen verringert jedoch die Stickoxid-Metaboliten im Honig, sodass man ihn für diesen Vorteil nicht in kochende Flüssigkeiten geben sollte.

„Aber in ketogenen Kreisen, in denen man sehr dogmatisch mit Kohlenhydraten umgeht, wird Honig oft mit Saccharose gleichgesetzt, weil Honig Glukose und Fruktose enthält, die das Disaccharid der Saccharose ist.

Für mich ist es faszinierend, dass diese ganzen Lebensmittel ein Informationspaket sind, das unser Körper anders wahrnimmt als verarbeitete Saccharose/high fructose corn syrup. Tatsächlich schnitt Honig in diesen Studien anders ab als Saccharose. Honig schnitt anders ab als Dextrose, was nicht überraschend ist, da Dextrose ein Glukosepolymer ist.

Saccharose ist ein Disaccharid aus Glukose und Fruktose, und Fruktose und Glukose werden von der Leber und unserer Physiologie unterschiedlich verarbeitet. Wie interessant, dass Honig für den Menschen gut zu sein scheint, möglicherweise wegen dieser Stickoxid-Metaboliten und anderen Dingen.

Ich hatte Malcolm Kendrick in meinem Podcast. Wir sprachen über die Art und Weise, wie Stickstoffmonoxid von der endothelialen Stickstoffmonoxid-Synthase hergestellt wird und wie wichtig das für die Gesundheit des Endothels ist. Das sind die Zellen, die alle Blutgefäße in unserem Körper auskleiden, und wenn diese Endothelzellen kein Stickstoffmonoxid haben, können sie sich nicht richtig ausdehnen.

Wie interessant, dass Honig diese grundlegenden Dinge für den Menschen enthält und er wahrscheinlich sehr wertvoll für uns ist. Die erste Arbeit, die ich gezeigt habe, deutete darauf hin, dass der dunklere Honig mehr Stickstoffmonoxid enthält, und ich kann Ihnen sagen, dass der Honig, den ich in Tansania gegessen habe, einer der schillerndsten, dunkelsten und farbenprächtigsten Honige war, den ich je in meinem Leben gegessen habe.

Ich möchte nur darauf hinweisen, dass reduktionistisches Denken in der Ernährung uns nicht hilft, und ich würde behaupten, dass Honig nicht wie Saccharose ist.“

Die Botschaft, die Sie hier mitnehmen können, ist, dass Sie, vorausgesetzt, Sie sind metabolisch gesund, Honig sicher in Ihre Ernährung aufnehmen können. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass Sie, wenn Sie insulinresistent sind oder an Diabetes leiden, alle Formen von Zucker einschränken müssen, bis Sie diese Bedingungen erfolgreich beseitigt haben.

Abschließend lässt sich sagen, dass wir eine Menge von den Hadza lernen können. Wie von Saladino bemerkt:

„Ich habe eine Woche mit den Hadza verbracht. Ich ging mit ihnen auf Beerenjagd, grub mit den Frauen Knollen aus und wir tranken das Wasser aus dem Baobab-Baum. Ich bekam all diese Teile ihres Lebens zu sehen. Sie sind immer in der Natur, sie sind immer in der Sonne. Sie haben immer niedrige Aktivität mit Spurts von Sprinten.

Sie folgen dem zirkadianen Rhythmus der Sonne, was eines der erfreulichsten Dinge war. Einer der Gründe, warum ich nach Costa Rica kam, war, weil ich dachte: „Ich möchte ein Experiment machen. Wie kann ich ein bisschen mehr wie die Hadza leben? Wie kann ich mehr in der Natur sein?‘

Hier in Costa Rica lebe ich im Grunde im Dschungel. Ich bin in Santa Teresa, am Strand. Ich bin jeden Morgen im Meer. Ich kann alle Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge beobachten, und das war ein echtes Geschenk. Ich denke, das ist eine weitere Erkenntnis, die die Leute mitnehmen können, und es ist ganz selbstverständlich. Das ist es, was die Menschen brauchen. Wie ich schon sagte, der Standardzustand der Hadza ist Glück.“

Es geht also nicht nur darum, eine angemessene menschliche Ernährung zu finden, sondern auch den angemessenen menschlichen Lebensstil. Richtig gemacht, wird Ihr Standardzustand auch der des Glücks und der körperlichen Vitalität sein.

Sie können mehr Sonnenlicht bekommen. Sie können Blaulichtgeräte vermeiden. Sie können EMFs vermeiden. Sie können sich so ernähren, wie es Ihre Vorfahren taten, und Sie können aus dem Zoo gehen und ein reicheres Leben finden. ~ Dr. Paul Saladino

Die Kernaussage ist, dass es ein intrinsisches Glücksgefühl gibt, das sich spontan aus der Ausübung bestimmter Verhaltensweisen ergibt, und an der Spitze dieser Liste steht das regelmäßige Eintauchen in die natürliche Welt.

„Ich fürchte, dass die Menschen in der westlichen Gesellschaft ein wenig in einen Zoo gesteckt wurden“, sagt Saladino. „Man hat uns diese Hamsterräder zum Laufen gegeben, die im Grunde Laufbänder in Fitnessstudios sind, und man hat uns diese verarbeitete, synthetische Nahrung gegeben, diese Rattenpellets, die man uns ab und zu in den Käfig wirft. Es ist kein Wunder, dass wir einfach nicht glücklich sind.

Wissen Sie, ich bin kein Zoologe, aber ich habe gehört, dass Tiere, die im Zoo in Käfigen gehalten werden, fett und ungesund werden und chronische Krankheiten entwickeln, die sie in der freien Natur nicht bekommen. Ich fand das immer eine faszinierende Parallele zum Menschen, denn ich denke, wir sind genau gleich.

Der Unterschied für uns ist, dass die Tür zum Käfig offen ist. Wir müssen nur den Riegel öffnen und hindurchgehen. Wir können zu diesen Dingen zurückkehren. Sie können mehr Sonnenlicht bekommen. Sie können Blaulichtgeräte vermeiden. Sie können EMFs vermeiden. Sie können sich so ernähren, wie es Ihre Vorfahren taten, und aus dem Zoo herausgehen und ein reicheres Leben finden. Denken Sie daran, die Tür ist offen. Sie müssen nur hindurchgehen.“