Nach Audio aus der U-Haft Dr. Fuellmich widerrechtlich isoliert

Nach Veröffentlichung der Audio-Erklärung Dr. Reiner Fuellmichs aus der U-Haft, die gestern auch hier erschienen ist, wurde er drei Tage widerrechtlich in einem anderen Trakt der Justiz-Vollzugs-Anstalt (JVA) Rossdorf isoliert. Dies teilte seine Verteidigerin, Rechtsanwältin Katja Wörmer, am Sonntagabend, 6..5.2024, in einem Interview völlig empört mit. Und ihm sei gesetzeswidrig der Kontakt mit seinen Anwälten verwehrt worden. Das sei für sie das Schockierendste und vermehre ihre Zweifel, ob Deutschland noch ein vollständiger Rechtsstaat sei. – Nachfolgend das Transkript ihrer Stellungnahme im Interview mit „StreamPunks“. (hl)

Rechtsanwältin Katja Wörmer:

„Es ist etwas Unglaubliches passiert, man glaubt kaum, dass das in Deutschland möglich ist. Ja, ich bin bisher von einem Rechtsstaat ausgegangen, möglicherweise haben wir den auch teilweise noch, aber was sich leider in diesem Mandat ereignet, muss doch immer mehr zu Kritik und zu Zweifeln Anlass geben.

Wir haben jetzt heute den Abend des 6.05.24. Gestern war der Geburtstag meines Mandanten, der 66. Geburtstag. Es gab eine große Versammlung, eine Feier vor der JVA, und es ist bestimmt noch allen, die sich das angeschaut haben, in Erinnerung dieses letzte kurze Video, wo Reiner angeblich zurückgerufen hat: „Freiheit!“, nachdem dort das Lied von Marius Müller-Westernhagen zum Besten gegeben wurde. Und ja, ich muss sagen, ich hatte von Anfang an Zweifel