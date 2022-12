Nach Bush, Obama und Biden, nun die Meinungsfreiheit im Westen wiederherstellen

von Thierry Meyssan

Der republikanische Präsident George Bush Jr. und die demokratischen Präsidenten Barack Obama und Joe Biden haben die Meinungsfreiheit im Westen zerstört. Allen dreien ist es gelungen, die Mainstream-Medien zu Unterstützern ihrer gemeinsamen Ideologie zu machen. In zwei Jahrzehnten hat die Presse von allem, was Washingtons offizieller Rhetorik widerspricht, die Augen abgewendet und sich seinem Unsinn angeschlossen. Der Jacksonianer Donald Trump hat die Wiederherstellung der Meinungsfreiheit zum Schwerpunkt seiner Kampagne 2024 gemacht. Er ist derzeit der einzige Kandidat, der sich so positioniert.

Der Kandidat Donald Trump hielt am Donnerstag, den 15. Dezember 2022, seine erste Wahlrede. Er hat die Wiederherstellung der Meinungsfreiheit in den Vereinigten Staaten zu seiner Priorität erklärt, während die Enthüllungen von Elon Musk (Twitter Files) und die der America First Legal Foundation bestätigen, dass alle Informationen manipuliert sind.

Man kann über Herrn Trump denken, was man will, zumal er seit seiner Wahl im Jahr 2016 Gegenstand einer globalen Verleumdungskampagne ist, die einen daran hindert, sein Handeln richtig zu bewerten, aber es ist klar, dass er seit dem 11. September 2001 die richtigen Fragen gestellt hat.