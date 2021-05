Nach der AstraZeneca-Impfung bekommt er Blutgerinnsel und verliert 2 Meter Darm

cbc.ca: Ein ehemals gesunder 43-jähriger Vater aus Langley, sein Name B.C. – der sich im Krankenhaus von Komplikationen nach einem seltenen Blutgerinnsel erholt – warnt andere davor, nach einer Impfung mit AstraZeneca-Impfstoff auf Anzeichen von Problemen zu achten.

Shaun Mulldoon und seine Frau Tara erzählen, dass die Ärzte ihnen bestätigt haben, dass er ein Opfer des ungewöhnlichen, aber gefährlichen Syndroms ist, das mit dem AstraZeneca-Impfstoff in Verbindung steht. Das Gerinnsel, das in seinem Bauch auftrat, wird ihn lebenslang beschäftigen, nachdem ihm zwei Meter seines Dünndarms entfernt wurden.

Shaun Mulldoon glaubt, dass er nicht ausreichend vor den Risiken des Impfstoffs gewarnt oder vor ihnen geschützt wurde.

Der Impfstoff COVID-19 von AstraZeneca-Oxford wurde mit der impfstoffinduzierten immunthrombotischen Thrombozytopenie (VITT) in Verbindung gebracht. Zu den Symptomen gehören starke Kopfschmerzen, Schmerzen, geschwollene Gliedmaßen, Übelkeit, Erbrechen und Kurzatmigkeit.

Shaun Mulldoon, 43, hatte eine Notoperation, nachdem er ein Blutgerinnsel in seinem Bauch entwickelt hatte, von dem er sagt, dass es mit dem Impfstoff von AstraZeneca zusammenhängt. (Shaun Mulldoon/Facebook)

Im Namen ihres Mannes sagte Tara Mulldoon, dass sie den Menschen nicht raten wollen, AstraZeneca zu meiden, sondern nur informiert zu sein und umgehend Hilfe zu suchen, wenn sie danach gesundheitliche Probleme entwickeln.

„Das ist lebensverändernd für uns“, sagte sie. „Ich habe das Gefühl, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben, was seine Genesung angeht. Er hat die Hälfte seines Dünndarms verloren.“

Ihr Mann wurde am 22. April geimpft und landete am 9. Mai in einer Notoperation. Sie sagte, dass er sich zunächst übel fühlte, aber die Symptome entwickelten sich zu Fieber, Kopfschmerzen und Erbrechen. Jedes Mal, wenn er sich krank fühlte, rief er seinen Arzt oder die HealthLinkBC-Hotline unter 811 an und man riet ihm, zu Hause zu bleiben – auch nachdem er sich einem Test auf COVID-19 unterzogen hatte, der sich als negativ herausstellte.

Er ging schließlich am 8. Mai in die Notaufnahme, nachdem er anfing Blut zu erbrechen.

Mulldoon postete auf Social Media, dass er sich wünschte, er hätte mehr Informationen von dem „Worst-Case-Szenario“ gehabt.

„Siebzehn Tage nach meiner Impfung [landete ich] in einer Notoperation, um fast 2 Meter meines Dünndarms zu entfernen. Ich hatte ein massives Blutgerinnsel. Eine zweite Operation zwei Tage später, um mehr zu entfernen. Mein Chirurg sagte mir, dass es sehr knapp war.“

Tara Mulldoon sagte, dass die Tortur für die Familie, zu der auch zwei schulpflichtige Kinder gehören, schwierig war.

„Wir sind keine Impfgegner. Wir wollen nur, dass die Menschen alle unerwünschten Symptome nach der Impfung ernst nehmen“, sagte sie.

Shaun Mulldoon liegt 17 Tage nach seiner Impfung mit lebensbedrohlichen Komplikationen im Krankenhaus. (Shaun Mulldoon/Facebook)

B.C pausiert nun die AstraZeneca-Impfungen

„Ich meine, es gibt Geplapper über die Risiken von Blutgerinnseln, aber … es wurde uns so präsentiert, als wäre es so selten“, sagte Mulldoon.

Das National Advisory Committee on Immunization (NACI) sagt, dass sich das geschätzte Risiko für VITT zwar weiterentwickelt – und von Land zu Land variiert – aber die Rate in Kanada lag Ende April bei etwa einem pro 100’000 Personen, die mit dem AstraZeneca-Impfstoff geimpft wurden.

Einige Experten sagen, dass das VITT-Syndrom in der Öffentlichkeit nicht gut beschrieben wurde.

Laut Dr. David Fisman, Professor an der University of Toronto, Epidemiologe und Spezialist für Infektionskrankheiten im COVID-19 Science Advisory Table der Provinz Ontario, handelt es sich dabei nicht um ein „gewöhnliches venöses Blutgerinnsel“ so wie sie es im Bein nach einem langen Flug haben können.

Fisman sagte, dass der Impfstoff in seltenen Fällen die Gerinnungszellen aktiviert und ein schwer zu behandelndes Syndrom verursachen kann.

Provincial Health Officer Dr. Bonnie Henry bestätigte, dass B.C. von Gesundheit Beamten überwacht wird.

„Es ist eine sehr ernste Sache. Sobald Sie Antikörper gegen Ihre Thrombozyten haben, verklumpen sie zusammen. Das kann zu einer sehr schweren Verstopfung einiger unserer wichtigen Blutgefäße führen. Ja, sehr herausfordernd, sehr ernst. Es scheint aber, dass man eher daran erkrankt, wenn man das erste Mal mit dem Impfstoff in Kontakt kommt“, sagte Henry diese Woche. „Wir beobachten das sehr genau.“

Fisman glaubt, dass Kanada anfangs möglicherweise Signale über die Risikorate verpasst hat, da AstraZeneca ursprünglich an ältere Menschen verabreicht wurde, sodass durch den Impfstoff verursachte Schlaganfälle möglicherweise unentdeckt geblieben sind.