Professor Cahill warnt die Globalisten: „Das Spiel ist aus

Die irische Professorin Dolores Cahill, die schon oft vor den Gefahren der Corona-Impfstoffe gewarnt hat, marschierte am Samstag auf dem Freiheitsmarsch in London mit. An diesem Tag demonstrierten Dutzende von Städten auf der ganzen Welt gegen die Corona-Regeln.

„Wir müssen zeigen, dass es Millionen von uns gibt“, sagt Professor Cahill in dem Video, das sie auf ihrer Facebook-Seite gepostet hat. „Das Spiel ist gelaufen. Das Kartenhaus der Globalisten ist bereits zusammengebrochen.“

„Wir bauen die neuen Strukturen auf, das neue Bankensystem, das neue Rechtssystem. Wir werden nicht zulassen, dass dies noch einmal passiert“, betonte sie. Auf die Frage, ob sie optimistisch in die Zukunft blicke, antwortete sie: „Wir haben bereits gewonnen.

Cahill, die am University College Dublin arbeitet, sprach eine strenge Warnung an die Globalisten aus: „Jeder, der zu dem Leid und dem Tod beigetragen hat, ist verantwortlich. In jedem Land gibt es mindestens 10 Personen, die eine große Verantwortung tragen: der Premierminister, der Gesundheitsminister, der Justizminister, der Leiter der Regulierungsbehörde und die Nachrichtensprecher.“

„Sie lassen nicht zu, dass Gesundheitsinformationen nach außen dringen, mit dem Ergebnis, dass die Leute nicht wissen, dass Abriegelungen nicht notwendig sind. Sie müssen die Medien, die Ärzte, die Aufsichtsbehörden, die Richter und die Polizei fragen: Warum informieren Sie die Menschen nicht und warum stellen Sie nicht sichere und wirksame Behandlungen zur Verfügung, wie Vitamin D, Hydroxychloroquin, Zink und Ivermectin.“

„Das Spiel ist gelaufen“, betonte Professor Cahill. „Sie haben Angst davor, dass sich die Leute zum Beispiel in der Kneipe oder im Fußballverein treffen, um diese Dinge zu diskutieren.“

Sie warnt alle: Bereiten Sie sich vor, denn sie haben mehrere Krisen auf Lager, die mit dem Internet, der Infrastruktur, dem Bankwesen, dem Rechtssystem zu tun haben, und sie sagt, es wird auch eine neue „Gesundheitskrise“ geben. „Sei stark und mutig.“