Nach der Einführung der COVID-Impfstoffe sterben die Piloten bei Southwest Airlines mehr als 6-mal so häufig wie sonst

Steve Kirsch

Und die Zahl der Behinderungen ist zehnmal höher als normal. Ich dachte, die Impfstoffe sollten die Zahl der Todesfälle verringern und nicht erhöhen! Ich habe gerade die FAA um eine Stellungnahme gebeten, aber keine Antwort erhalten.

Wenn sie antworten, werde ich ihre Antwort hier veröffentlichen.

Die Nachricht, die ich von einem Southwest-Piloten erhielt

Dieser Kommentar ist mir in der Petitionsdatenbank aufgefallen:

Also habe ich mich an den Piloten gewandt, der den Tod eines Piloten pro Monat gemeldet hat, um mehr über die frühere Rate zu erfahren…

Und die Zahl der Behinderungen ist bei Southwest 10-mal so hoch wie normal

Übermäßige Todesfälle und Behinderungen gibt es bei jeder Fluggesellschaft, nicht nur bei Southwest.

Die FAA will einen Krieg, also werde ich ihnen einen geben

Ich werde nicht zulassen, dass die FAA all die Todesfälle und Behinderungen einfach ignoriert.

Ich bin bereit, den Leuten, die unsere FAA-Petition unterschreiben, 5 Dollar pro Name zu zahlen, um diese Verletzungen zu untersuchen. Alles, was Sie tun müssen, ist, sich direkt vor die Sicherheitskontrolle der Crew zu stellen und die Flugblätter zu verteilen. Ich zahle Ihnen 5 Dollar für jeden Flugbegleiter/Piloten, der die Petition unterzeichnet. So können Sie 50 Dollar pro Stunde oder sogar mehr verdienen und Ihre eigenen Arbeitszeiten einhalten. Und Sie erweisen der Öffentlichkeit einen großen Dienst.

Ich werde dann alle Kosten für 20.000 dieser Leute übernehmen, die vor der FAA-Zentrale demonstrieren.

Wenn 20.000 nicht funktionieren, werden wir es mit 40.000 Menschen versuchen. Was auch immer nötig ist, damit diese Leute Nachforschungen anstellen.

Der Protest wird enden, wenn die FAA zustimmt, die Verletzungen zu untersuchen. Bitte lassen Sie mich wissen, ob Sie an diesem Angebot interessiert sind, mir beim Sammeln von Namen zu helfen: