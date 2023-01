Film über kontaktloses Bezahlen mit HANDPALM geht viral

Überall um uns herum wird die bargeldlose Gesellschaft aufgebaut. Ein Video, das eine Frau zeigt, die mit ihrer Handfläche bezahlt, geht derzeit im Internet viral. Die Frau benutzt den Zahlungsautomaten von Amazon One. Das Gerät scannt ihre Handfläche, die mit ihrer Kreditkarte verknüpft ist. Außerdem gibt sie ihre Telefonnummer ein.

Dann scannt sie ihre Handfläche an der Kasse, um ihre Getränkeflasche zu bezahlen. „Was halten Sie von dieser Technologie?“, fragt sie.

Zuvor waren die Geräte in Austin im US-Bundesstaat Texas aufgetaucht, woraufhin mehrere Politiker einen Brief an Amazon schickten, in dem sie um Aufklärung über die Erfassung der Scans baten.

Sie schrieben, sie seien besorgt über die Erfassung biometrischer Daten durch Amazon One. Nach Ansicht der Politiker steht die Privatsphäre der Nutzer auf dem Spiel. Amazon könnte die Daten z. B. für Werbung und zum Aufspüren von Personen verwenden.