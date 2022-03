Nach der J&J-Impfung stirbt Frau an Blutkrankheit. CDC meint, die Krankheit sei selten – aber ist sie es?

childrenshealthdefense.org: Die US-Gesundheitsbehörden behaupten nach wie vor, dass Blutgerinnungsstörungen wie diejenige, an der die 52-jährige Monica Melkonian zwei Wochen nach der Verabreichung des J&J-Impfstoffs gestorben ist, selten sind – trotz Tausender von impfstoffbedingten Blutgerinnungsstörungen, die den Centers for Disease Control and Prevention gemeldet wurden.

Der Ehemann einer Frau aus Oregon, die letztes Jahr an einer Blutgerinnungsstörung starb – zwei Wochen nach der Verabreichung des COVID-Impfstoffs von Johnson & Johnson (J&J) – hat sich diese Woche öffentlich zum Tod seiner Frau geäußert.

Stan Thomas sagte gegenüber NBC News, er kämpfe dafür, dass das Opfer seiner Frau nicht vergessen wird.

„Wenn es sich um 8 Millionen Dosen handelt und zwei Menschen daran sterben,“ sagte Thomas, „wer denkt, dass es dich treffen wird?“

NBC News bezeichnete das Risiko einer Schädigung durch COVID-Impfstoffe im Allgemeinen als „ein Risiko von 1 zu einer Million“.

Und die US-Gesundheitsbehörden behaupten nach wie vor, dass Blutgerinnungsstörungen wie die, an der Thomas‘ Frau starb, selten sind – trotz Tausender von impfstoffbedingten Blutgerinnungsstörungen, die den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gemeldet wurden.

Monica Melkonian, 52, erhielt ihre J&J-Impfung in einer Impfklinik am 7. April 2021 – demselben Tag, an dem die CDC und die US-Gesundheitsbehörde FDA den Impfstoff vorübergehend aussetzten, um zahlreichen Berichten über eine seltene Blutgerinnungsstörung, die sogenannte impfstoffinduzierte thrombotische Thrombozytopenie (VITT), nachzugehen.

VITT ist eine manchmal tödliche Erkrankung, die durch eine gleichzeitige akute Thrombose und Thrombozytopenie gekennzeichnet ist und nach der Verabreichung eines COVID-Impfstoffs auftritt.

Zu Melkonians auffälligsten Symptomen gehörten anhaltende Kopfschmerzen und Schmerzen hinter ihrem linken Auge. Thomas sagte jedoch, dass sie und ihr Mann weiterhin in ihrem Haus arbeiteten und ihren täglichen Aktivitäten nachgingen.

Am 17. April waren ihre Kopfschmerzen größtenteils verschwunden, aber um 4 Uhr morgens am nächsten Tag hörte Thomas seine Frau schreien, als sie zu Boden ging. Sie erlitt einen Krampfanfall und konnte ihren rechten Arm nicht mehr bewegen. Thomas, der sofort einen durch die Impfung verursachten Schlaganfall vermutete, rief den Notruf.

„Der Verlauf war einfach blitzschnell“, sagte Thomas, „wofür ich tragischerweise dankbar bin.“

In der Notaufnahme bat Thomas seine Frau, seine Hand einmal für „Ja“ und zweimal für „Nein“ zu drücken, um mit ihr zu kommunizieren.

„Das Letzte, was ich zu ihr sagte, war, dass ich sie liebe und sie bat, meine Hand zweimal zu drücken“, sagte Thomas. „Sie tat es“

CDC untersucht den Tod von Melkonian

Die CDC leitete am 22. April 2021 eine Untersuchung zu Melkonians Tod ein.

„Dieses Blutgerinnsel wurde in Kombination mit sehr niedrigen Blutplättchen beobachtet“, schrieb die Gesundheitsbehörde von Oregon in einer Erklärung. „Vor der Verhängung der Pause wurden Fälle dieses schweren Blutgerinnsels bei sechs Frauen im ganzen Land festgestellt, die den Impfstoff erhielten.“

Sowohl Melkonian als auch ihr Mann seien „Experten auf dem Gebiet der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz“ und direkt an der COVID-Pandemie beteiligt gewesen, sagte Thomas.

Beide waren sich der Risiken bewusst, die mit COVID-Impfstoffen verbunden sind, aber sie glaubten, dass diese Risiken im Vergleich zu den Risiken, die mit dem Virus verbunden sind, verblasst sind.

Thomas sagte, er sei ein entschiedener Befürworter der Impfung, frage sich aber, ob die Gesundheitsbehörden genug getan hätten, um die Menschen über ihre Möglichkeiten aufzuklären.

USA bestätigen nur neun Todesfälle durch Blutgerinnsel nach J&J-Impfung

Bis heute haben die USA nur neun Todesfälle aufgrund von VITT bestätigt, die durch die J&J-Impfung verursacht wurden, berichtet NBC.

Auf der letzten Sitzung des CDC-Beratungsgremiums für Impfstoffe zur Bewertung von Nutzen und Risiken am 16. Dezember 2021 bestätigte die Behörde nur 54 Fälle von Blutgerinnungsstörungen bei J&J-Empfängern, darunter neun Todesfälle.

Neununddreißig der 54 gemeldeten Fälle traten auf, bevor die CDC und die FDA den Impfstoff im April aussetzten, um seine Verbindung zu Blutgerinnseln zu untersuchen.

Die COVID-19 Vaccine Task Force der CDC erklärte, sie habe „Berichte ausgeschlossen, bei denen die einzige Thrombose ein ischämischer Schlaganfall oder Herzinfarkt war“ – ein Schritt, der die Zahl der in die Analyse der Task Force einbezogenen Fälle von Blutgerinnseln erheblich reduzierte.

Nach Angaben der CDC-Website sind die meisten Schlaganfälle (87 %) ischämische Schlaganfälle. Ein ischämischer Schlaganfall entsteht, wenn der Blutfluss durch die Arterie, die das Gehirn mit sauerstoffreichem Blut versorgt, blockiert wird – ein Zustand, der häufig durch Blutgerinnsel verursacht wird.

Ein Myokardinfarkt ist ein Herzinfarkt, der auftritt, wenn der Herzmuskel aufgrund einer Verstopfung – z. B. eines Blutgerinnsels – in den Arterien, die das Herz mit Blut versorgen, nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt wird.

Da der Anteil sowohl bei Männern als auch bei Frauen immer noch höher waren als zuvor geschätzt, stimmte das Gremium mit 15 zu 0 Stimmen dafür, die mRNA-COVID-Impfstoffe von Pfizer und Moderna gegenüber der J&J-Impfung für Erwachsene ab 18 Jahren „bevorzugt zu empfehlen“.

Sowohl der Impfstoff von Pfizer als auch der von Moderna werden jedoch auch mit Blutgerinnungsstörungen in Verbindung gebracht.

Nach den von „Our World In Data“ zusammengestellten Daten wurden zwischen dem 14. Dezember 2021 und dem 18. Februar 2022 18,36 Millionen Dosen des J&J-Impfstoffs verabreicht.

Im selben Zeitraum wurden dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) 13.216 Berichte über Blutgerinnungsstörungen nach COVID-Impfungen gemeldet, von denen 2.568 auf den Impfstoff von J&J zurückgeführt wurden.

Die Daten von VAERS zeigen, dass es zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 10. Dezember 2021 2.275 Berichte über Blutgerinnungsstörungen nach dem COVID-Impfstoff von J&J gab – eine weitaus größere Zahl als die 54 Fälle, die die CDC auf ihrer Beratungssitzung im Dezember bestätigte.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Ereignisse bei Impfstoffen meldet.

Berichte über Gerinnungsstörungen nach J&J-Impfung

The Defender hat über zahlreiche Fälle von Blutgerinnseln nach der COVID-Impfung mit der J&J-Spritze berichtet:

Jessica Berg Wilson, eine 37-jährige Mutter, starb an VITT, nachdem sie den COVID-Impfstoff von J&J als Bedingung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit in der Schule ihres Kindes erhalten hatte.

Emma Burkey, ein 18-jähriger Teenager, wurde an ein Beatmungsgerät angeschlossen und musste wegen Blutgerinnseln dreimal am Gehirn operiert werden, nachdem sie den Impfstoff von J&J erhalten hatte.

Anne VanGeest, eine gesunde 35-Jährige, starb 11 Tage nach der Verabreichung des COVID-Impfstoffs von J&J an einer Hirnblutung.

Brad Malagarie, ein gesunder 43-jähriger Vater von sieben Kindern, erlitt wenige Stunden nach der Verabreichung des COVID-Impfstoffs von J&J einen Schlaganfall aufgrund von Blutgerinnseln. Der Schlaganfall führte dazu, dass er weder gehen noch sprechen konnte und eine Lähmung der rechten Körperhälfte erlitt.

Ein 30-jähriger Mann aus Kalifornien wurde am 8. April 2021 wegen einer Blutgerinnungsstörung, die er nach der Verabreichung des Impfstoffs von J&J entwickelte, ins Krankenhaus eingeliefert und behandelt.

Barbara Buchanan entwickelte 6 bis 8 Tage nach der Verabreichung des COVID-Impfstoffs von J&J Blutgerinnsel in Lunge, Magen, Gehirn und Rachen. Sie entschied sich für J&J, weil es sich um eine Einmalimpfung handelte und weil Experten den Impfstoff für sicher erklärten, nachdem sie eine 10-tägige Impfpause aufgehoben hatten.

Bei Kendra Lippy, einer gesunden 38-jährigen Frau, wurde nach der Verabreichung des COVID-Impfstoffs von J&J ein schweres Blutgerinnsel diagnostiziert, das zum Versagen der meisten ihrer Organe führte. Außerdem fehlte ihr der größte Teil ihres Dünndarms – und sie musste hohe Arztrechnungen bezahlen.

Sandra Jacobs, eine 60-jährige Frau, starb an Blutgerinnseln, nachdem sie die J&J-Impfung erhalten hatte. Dies geht aus einem Autopsiebericht hervor, der am 20. September 2021 von einem forensischen Pathologen für Michigan Medicine veröffentlicht wurde.

Am 13. April 2021 pausierten die Bundesbehörden den COVID-Impfstoff von J&J, der von der Tochtergesellschaft Janssen vermarktet wird, während sie den möglichen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und gefährlichen und potenziell tödlichen Blutgerinnseln untersuchten.

Auf der Sitzung am 23. April 2021 teilte das Beratungsgremium der CDC für Impfstoffe mit, dass bei 15 Frauen seltene Blutgerinnsel diagnostiziert wurden, von denen drei starben.

Nur zwei der Frauen waren älter als 50, wobei das Risiko bei Frauen im Alter von 30 bis 39 Jahren am höchsten war.

Das Beratungsgremium der CDC bezeichnete den Zusammenhang zwischen Blutgerinnseln und dem COVID-Impfstoff von J&J als plausibel“, kam jedoch zu dem Schluss, dass die Vorteile des Impfstoffs die Risiken überwiegen“, und empfahl den Impfstoff für Personen ab 18 Jahren in den USA im Rahmen der Notfallzulassung der FDA.

Am 26. April 2021 änderte die FDA ihre EUA für den J&J-Impfstoff, um dem Risiko seltener Blutgerinnsel Rechnung zu tragen, und erklärte, die Impfungen könnten sofort wieder aufgenommen werden.