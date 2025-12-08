Nachdem Trump die Genesis-Mission-Executive-Order unterzeichnet, kommen nun die humanoiden Roboter

Tyler Durden

Die technokratischen Beschleuniger in Washington haben Trump fest im Griff: Erst hat die Genesis-Mission-Executive-Order (EO) der KI-Industrie einen Blankoscheck ausgestellt, und jetzt können wir bis Januar eine ähnliche EO erwarten, um die Robotikindustrie zu beschleunigen – insbesondere humanoide Roboter. Arch-Technokrat, Milliardär und Handelsminister Howard Lutnick führt den Vorstoß an, genau zu dem Zeitpunkt, an dem Elon Musk sich darauf vorbereitet, 2026 mehr als eine Million Optimus-Roboter herzustellen. ⁃ Patrick Wood, Herausgeber.

Die nationale Industrie­strategie von Präsident Trump konzentriert sich darauf, die US-Dominanz in Halbleitern, KI, der Produktion seltener Erden, sauberer Technologie, Raumfahrt und anderen aufstrebenden Technologien auszubauen, von denen erwartet wird, dass sie die globale Wirtschaft in den 2030er-Jahren dominieren. Nach dem Vorstoß der Regierung, den Bau von KI-Rechenzentren und die Modernisierung des Stromnetzes zu beschleunigen, berichtet Politico nun, dass der nächste große Schwerpunkt voraussichtlich humanoide Robotik sein wird.

Handelsminister Howard Lutnick hat sich mit den Chefs großer Technologiekonzerne getroffen und erwägt laut Politico-Quellen eine Executive Order im nächsten Jahr, um die inländische Entwicklung und Produktion humanoider Roboter anzukurbeln, während das Verkehrsministerium eine Robotik-Arbeitsgruppe einrichtet.

Der Zeitpunkt ist bemerkenswert: Elon Musks Tesla bereitet sich darauf vor, die Produktion seines Optimus-Roboters bis Ende nächsten Jahres auf eine Million Einheiten zu skalieren. Bereits im Herbst soll Tesla eine massive Bestellung für lineare Aktuatoren aus China aufgegeben haben, was darauf hindeutet, dass die Optimus-Produktion kurzfristig hochgefahren wird.

Tesla Optimus Robot’s incredible progress after only 2.5 years. pic.twitter.com/ESTXSofJha — Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) December 2, 2025

Ein Sprecher des Handelsministeriums sagte dem Medium: „Wir setzen auf Robotik und fortschrittliche Fertigung, weil sie zentral dafür sind, entscheidende Produktion zurück in die Vereinigten Staaten zu holen.“

Politico erklärt mehr über Trumps entstehende nationale Robotikstrategie, die Anfang nächsten Jahres vorgestellt werden könnte:

Auch im Kapitol wächst das Interesse. Ein Änderungsantrag der Republikaner zum National Defense Authorization Act hätte die Einrichtung einer nationalen Robotikkommission vorgesehen. Der Änderungsantrag wurde jedoch nicht in den Gesetzentwurf aufgenommen. Weitere legislative Bemühungen sind im Gange.

Die Trump-Regierung ist sich bewusst, dass diese Zeit einen Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit darstellt und dass eine nationale Strategie unerlässlich ist, um die industrielle Kapazität rasch zu steigern und die USA als führende Nation in den Bereichen KI, Roboter, Drohnen und Chips zu positionieren, während sich die Welt inmitten eines technologischen Wettrennens mit China, das in den nächsten zehn Jahren an Dynamik gewinnen wird, in einen bipolaren Zustand aufspaltet.

Letzte Woche zeigte Shawn Kim, Analyst bei Morgan Stanley, seinen Kunden, dass die Verbreitung humanoider Roboter bis 2050 die Marke von 1 Milliarde Einheiten überschreiten wird.

Kim erklärte:

In ihrem Anfang dieses Jahres veröffentlichten Global Insight-Bericht schätzten die globalen Teams für Automobil und Industrie von Morgan Stanley, dass die weltweite kumulierte Einführung humanoider Roboter bis 2050 eine Milliarde erreichen könnte. Sie gehen im Allgemeinen von einer relativ langsamen Einführung bis Mitte der 2030er Jahre aus.Danach gehen sie davon aus, dass sich das Tempo bis Ende der 2030er und in den 2040er Jahren deutlich beschleunigen wird, und zwar aufgrund (1) des technologischen Fortschritts sowohl bei der Hardware als auch bei den KI-Grundlagenmodellen, der mehr als ein Jahrzehnt dauern könnte, bis „echte“ Allzweck-Humanoide entstehen, die in der Lage sind, die überwiegende Mehrheit nützlicher Aufgaben zu übernehmen; (2) sinkender Preise aufgrund der Reifung der Technologien und der Entwicklung der Lieferketten; und (3) einer größeren gesellschaftlichen/politischen Akzeptanz.

ZeroHedge Pro-Abonnenten können den vollständigen MS-Bericht an der üblichen Stelle lesen. Er enthält detaillierte Branchenanalysen und Diagramme, die aufzeigen, wohin sich die gesamte Branche bis 2050 entwickeln wird, während die Trump-Regierung sich darauf vorbereitet, ihre nationale Strategie vorzustellen – dieser Bericht ist ein Muss.

Was Trump heute tut, ist, die Nation auf die 2030er Jahre vorzubereiten. Lieferketten müssen lokalisiert werden, Seltene Erden müssen reichlich vorhanden sein, und die USA müssen über die industrielle Kapazität verfügen, diese innovativen Technologien im Inland oder in befreundeten Ländern zu entwickeln. Was Sie heute sehen, ist eine angemessene Führung der Nation, im Gegensatz zur vorherigen Regierung, die so sehr von einer globalistischen Politik besessen war, die der Nation geschadet hat.