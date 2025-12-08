Russland blockiert Snapchat und FaceTime, während digitale Repression sich auf verschlüsselte Apps und ausländische Plattformen ausweitet

Russlands Onlinewelt schrumpft weiter, da die Regierung globalen Zugang gegen strengere Kontrolle im Inland eintauscht.

Cindy Harper

Russische Behörden haben ihre Einschränkungen globaler Kommunikationsplattformen ausgeweitet und zwei große westliche Dienste an einem einzigen Tag blockiert.

Am Donnerstag kappte der staatliche Regulierer Roskomnadsor den Zugang zu Snapchat und schränkte Apples FaceTime ein.

Beamte behaupteten, die Maßnahmen seien dazu gedacht, Terrorismus und Betrug zu verhindern, obwohl viele Beobachter sie als Teil einer breiteren Anstrengung sehen, digitale Kommunikation innerhalb des Landes zu kontrollieren.

Laut einer über Staatsmedien verbreiteten Erklärung wurde Snapchat dazu benutzt, „terroristische Aktivitäten im Land zu organisieren und durchzuführen“ sowie Betrug und andere Verbrechen zu ermöglichen.

Stunden zuvor nannte Roskomnadsor nahezu identische Gründe, als es Beschränkungen für FaceTime ankündigte. Beide Dienste waren seit Wochen unzuverlässig gewesen, und Nutzer berichteten lange vor der offiziellen Bekanntgabe von Verbindungsfehlern.

Snapchat, das 2022 über sieben Millionen Nutzer in Russland hatte, ist nun ohne VPN unzugänglich.

FaceTime-Sprach- und Videoanrufe sind ähnlich blockiert, obwohl einige Nutzer sagen, dass verschlüsselte Anrufe weiterhin funktionieren können, wenn sie über Server außerhalb Russlands geleitet werden.

Diese Sperren spiegeln einen breiteren Vorstoß wider, Nutzer von verschlüsselten oder ausländischen Apps weg und hin zu inländischen Plattformen zu lenken, die den russischen Datenschutz- und Datenlokalisierungsvorschriften entsprechen.

Roskomnadsor hat auch WhatsApp ins Visier genommen, dem wiederholte Gesetzesverstöße vorgeworfen werden, und gewarnt, dass eine vollständige Blockade folgen könnte, falls der Meta-Messenger sich weigert, Nutzerdaten lokal zu speichern.

Die Internetrechtsgruppe Na Svyazi sagte, die jüngsten Einschränkungen seien dazu gedacht, Nutzer in Richtung Max zu bewegen, einer staatlich betriebenen „Super-App“, die Messaging, Banking und Dokumentenspeicherung kombiniert.

Die Gruppe behauptet, die Plattform ermögliche Behörden „vollständigen Zugang“ zu privaten Gesprächen, was direkt die Datenschutzfunktionen untergräbt, die Apps wie FaceTime und WhatsApp bieten.

Die Repression der Regierung hat sich über Messaging hinaus ausgeweitet. Einen Tag bevor Snapchat und FaceTime eingeschränkt wurden, blockierte Roskomnadsor auch Roblox und beschuldigte die US-basierte Gaming-Plattform, extremistische Inhalte zu verbreiten und „LGBT-Propaganda“ zu fördern. Roblox war noch 2023 das am häufigsten heruntergeladene Mobile-Game in Russland.

Diese Kampagne setzt einen Trend fort, der nach Russlands Invasion der Ukraine im Jahr 2022 begann, als Facebook, Instagram und X verboten wurden, gefolgt von späteren Einschränkungen verschlüsselter Apps wie Signal.

Beamte berufen sich konsequent auf Sicherheitsbedenken, haben jedoch keine Beweise zur Untermauerung dieser Behauptungen veröffentlicht.

Verschlüsselung steht im Zentrum des Konflikts. Dienste wie FaceTime schützen Anrufe mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sodass weder Apple noch Regierungsbehörden auf die Inhalte der Gespräche zugreifen können. Dieses Datenschutzmerkmal, das entwickelt wurde, um Nutzer zu schützen, macht solche Tools auch unerwünscht für Regierungen, die Kommunikation überwachen wollen.

Beamte beschrieben das Vorgehen gegen FaceTime als notwendigen Sicherheitsschritt.

Ohne Nachweis krimineller Nutzung wirkt es jedoch eher wie ein Versuch, Kommunikationsmittel zu eliminieren, die sich staatlicher Überwachung entziehen. Apple hat nicht bestätigt, ob Behörden formelle Anfragen stellten, bevor die Blockade begann.

Mit eingeschränktem FaceTime und unter Beobachtung stehendem WhatsApp ist Max schnell zur staatlich beworbenen Alternative geworden.

Die Plattform wurde 2025 eingeführt, um Anrufe, Messaging, Zahlungen und Identitätsdienste in einem System abzuwickeln. Anders als Apples verschlüsselte Software operiert Max vollständig innerhalb der russischen Überwachungs- und Datenspeicheranforderungen.