Trump schickt handschriftlichen Brief an Syriens Al-Qaida-Anführer, der zum Präsidenten wurde

Der Zettel sagte, Ahmed al-Sharaa werde ein „großartiger Führer“ sein und dass „die Vereinigten Staaten helfen werden“.

Präsident Trump schickte einen kurzen handschriftlichen Brief an den syrischen Präsidenten Ahmed al-Sharaa, den ehemaligen al-Qaida-Anführer, der vor beinahe einem Jahr in Damaskus mit seiner Gruppe von Dschihadisten, bekannt als Hayat Tahrir al-Sham (HTS), die Macht übernommen hat. „Ahmed, du wirst ein großartiger Führer sein – und die Vereinigten Staaten werden helfen!“, schrieb Trump in dem Zettel, der von Tom Barrack überbracht wurde, dem US-Botschafter in der Türkei, der auch als Gesandter für Syrien tätig war. Dem Brief beigefügt war ein Foto von Trumps und Sharaas Oval-Office-Treffen, das letzten Monat stattgefunden hatte.

Barrack traf Sharaa am Montag in Damaskus, und laut dem syrischen Präsidialamt diskutierten sie „die neuesten Entwicklungen in der Region und Themen von gemeinsamem Interesse“. Die Trump-Administration hat Sharaa trotz seiner al-Qaida-Vergangenheit akzeptiert, die den Kampf gegen US-Truppen im Irak und die Gründung des al-Qaida-Ablegers in Syrien umfasste, bekannt als al-Nusra-Front, die schließlich zu HTS wurde, als Sharaa sich neu brandete und behauptete, er trenne sich von al-Qaida. Sharaa war zuvor unter seinem al-Qaida-Nom-de-Guerre Abu Mohammad al-Julani bekannt.

Die Trump-Administration hat nicht nur die Sanktionen gegen Syrien aufgehoben, um dem Land eine Chance zum Wiederaufbau zu geben, sondern sie bildet auch ein militärisches Bündnis mit der neuen HTS-Regierung, die offiziell der von den USA geführten Anti-ISIS-Koalition beigetreten ist, obwohl es eine Durchlässigkeit zwischen HTS-Kämpfern und ISIS-Mitgliedern in Syrien gibt. Sharaa selbst war einst ein Verbündeter von Abu Bakr al-Baghdadi, dem Gründer des ISIS.

Präsident Trump hat Israel außerdem dazu gedrängt, den Dialog mit der syrischen Regierung voranzutreiben, angesichts der israelischen Militäroperationen im Südwesten Syriens. Nach der Absetzung des ehemaligen syrischen Präsidenten Bashar al-Assad, die Israel unterstützte und feierte, drangen israelische Streitkräfte in den Südwesten Syriens ein und haben das Gebiet seither besetzt.