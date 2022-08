Nächster Punkt: Ferngesteuerte Gehirnkommunikation?

Die DARPA finanziert ein Projekt zur Entwicklung eines Headsets, das die neuronale Aktivität des eigenen Gehirns lesen und in das Gehirn einer anderen Person „schreiben“ oder kodieren kann, was zu einer Kommunikation von Gehirn zu Gehirn führt

Mindestens ein Forscher – Jacob Robinson -, der an dem Programm mit der Bezeichnung Magnetic, Optical, Acoustic Neural Access (MOANA) arbeitet, ist Teil eines Teams, das herausgefunden hat, wie man das Gehirn von Fruchtfliegen anzapfen und kontrollieren kann

Das Team setzte magnetische Nanopartikel ein, um Neuronen in Fruchtfliegen zu aktivieren und sie dazu zu bringen, ihre Flügelstellung zu verändern

Das Headset, das im Rahmen der MOANA-Studie entwickelt wird, nutzt Licht, um die neuronale Aktivität in einem Gehirn zu entschlüsseln, und verwendet dann, ähnlich wie bei der Fruchtfliegenstudie, Magnetfelder, um diese Aktivität in einem anderen Gehirn in weniger als einer Zwanzigstelsekunde zu schreiben.

In der nächsten Phase der Studie soll die Technologie an Nagetieren demonstriert und bei Erfolg innerhalb von zwei Jahren auf den Menschen übertragen werden, wobei die Tests am Menschen bereits 2022 beginnen könnten.

US-Wissenschaftlern ist es gelungen, das Gehirn von Lebewesen fernzusteuern, was bisher undenkbar war. Bei den Lebewesen handelt es sich in diesem Fall um gentechnisch veränderte Fruchtfliegen und die Neuronen, die dafür verantwortlich sind, dass die Fliegen ihre Flügel ausbreiten. Aber das ist erst der Anfang.

Die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) des Pentagons, die auf eine lange Geschichte der Überwachung zurückblicken kann, arbeitet gemeinsam mit der National Science Foundation (NSF) an einem Projekt zur Entwicklung eines Headsets, das die neuronalen Aktivitäten des eigenen Gehirns lesen und in das Gehirn eines anderen Menschen „schreiben“ oder kodieren kann, was zu einer Kommunikation von Gehirn zu Gehirn führt.

Wissenschaftler können jetzt Gehirne per Fernsteuerung kontrollieren

In einer Studie, die in der Zeitschrift Nature Materials veröffentlicht wurde, haben Neuroingenieure der Rice University und Kollegen von der Rice University, der Duke University, der Brown University und dem Baylor College of Medicine magnetische Nanopartikel verwendet, um Neuronen in Fruchtfliegen zu aktivieren, sodass diese ihre Flügelstellung verändern. In einer Pressemitteilung der Rice University erklärte Robinson, außerordentlicher Professor für Elektro- und Computertechnik an der Rice University, Folgendes:

Die Fernsteuerung ausgewählter neuronaler Schaltkreise mit Hilfe von Magnetfeldern ist so etwas wie ein heiliger Gral für die Neurotechnologien. Unsere Arbeit ist ein wichtiger Schritt in Richtung dieses Ziels, weil sie die Geschwindigkeit der magnetischen Fernsteuerung erhöht und damit näher an die natürliche Geschwindigkeit des Gehirns heranrückt.

Das Team verwendete Gentechnik, um einen Ionenkanal in den neuronalen Zellen der Fliegen zu exprimieren, der durch Wärme aktiviert wird. Magnetische Nanopartikel, die sich erhitzen, wenn ein Magnetfeld angelegt wird, wurden in die Fliegen injiziert, die dann in ein Gehäuse mit einem Elektromagneten auf der Oberseite gesetzt wurden. Bei Wärmeeinwirkung spreizen die Fliegen teilweise ihre Flügel, wie im obigen Video zu sehen, was Teil ihrer natürlichen Paarungsroutine ist.

„Indem sie das Feld des Magneten in einer bestimmten Weise veränderten, konnten die Forscher die Nanopartikel erhitzen und die Neuronen aktivieren. Eine Analyse der Videoaufnahmen aus den Experimenten zeigte, dass die Fliegen mit den genetischen Veränderungen innerhalb von etwa einer halben Sekunde nach der Änderung des Magnetfelds die Flügelspreizhaltung einnahmen“, so die Rice University. Das ist eine Geschwindigkeit, die etwa 50 Mal schneller ist, als bisherige Technologien in der Lage waren, genetisch definierte Neuronen zu stimulieren.

Letztendlich konzentriert sich das Team auf die Entwicklung von Gehirnkommunikationstechnologie für Menschen, einschließlich einer Technologie, die Menschen helfen könnte, zu sehen, auch wenn ihre Augen physisch nicht funktionieren, indem sie Gehirnbereiche stimuliert, die mit dem Sehen verbunden sind. Robinson sagte:

Das langfristige Ziel dieser Arbeit ist es, Methoden zu entwickeln, mit denen bestimmte Hirnregionen beim Menschen zu therapeutischen Zwecken aktiviert werden können, ohne dass eine Operation erforderlich ist. Um die natürliche Präzision des Gehirns zu erreichen, müssen wir wahrscheinlich eine Reaktion im Bereich von einigen Hundertstelsekunden erreichen. Es liegt also noch ein weiter Weg vor uns.

Die dunkle Seite der DARPA

Es besteht zweifellos ein immenses Potenzial für den Einsatz von Neuroengineering zur positiven Beeinflussung der menschlichen Gesundheit. Aber es besteht auch die Gefahr, dass diese Technologie missbraucht wird, insbesondere in den Händen einer Behörde wie DARPA.

DARPA ist die Agentur, die Total Information Awareness (TIA) verwaltet hat, ein Programm, das nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ins Leben gerufen wurde und darauf abzielte, die Krankenakten, Fingerabdrücke und andere biometrische Daten der Amerikaner zu sammeln, zusammen mit der DNA und Aufzeichnungen über persönliche Finanzen, Reisen und Medienkonsum.

Sie arbeiteten auch an der Entwicklung eines injizierbaren Biosensors mit seinem Hersteller, Profusa. Der Sensor ermöglicht es, die Physiologie einer Person aus der Ferne über eine Smartphone-Verbindung zu untersuchen. Profusa wird auch von Google, dem größten Data-Mining-Unternehmen der Welt, unterstützt.

Hydrogel ist eine weitere DARPA-Erfindung, bei der Nanotechnologie und Nanobots zum Einsatz kommen. Diese bioelektronische Schnittstelle ist Teil des Verabreichungssystems der COVID-19 mRNA-Impfstoffe. Der von Profusa entwickelte Biochip ähnelt den COVID-19 mRNA-Impfstoffen insofern, als er ein Hydrogel verwendet.

Das Implantat hat die Größe eines Reiskorns und ist mit einer Online-Datenbank verbunden, die Veränderungen in der Biochemie und eine breite Palette biometrischer Daten wie Herz- und Atemfrequenz und vieles mehr aufzeichnen kann.

Im Rahmen einer von der DARPA geförderten Studie werden mit Hilfe der Biosensortechnologie auch frühe Anzeichen von Grippe gemessen. Die injizierbaren Sensoren werden zur Messung des physiologischen Zustands eingesetzt, um nicht nur Indikatoren für die Reaktion des Menschen auf die Infektion, sondern auch für die „Exposition gegenüber der Krankheit bei gesunden Freiwilligen“ zu ermitteln.

Ein drahtloses Pflaster, das den Sauerstoffgehalt des Gewebes misst, würde ebenfalls zum Einsatz kommen und die Informationen in Echtzeit an ein mobiles Gerät senden. Laut Profusa könnten die Biosensoren Krankheitsausbrüche, biologische Angriffe und Pandemien bis zu drei Wochen früher erkennen als die derzeitigen Methoden. Damit solche Sensoren jedoch auf breiter Ebene funktionieren, müssten sie in großem Umfang eingesetzt werden.

Darüber hinaus vermuten viele, dass Facebook die öffentlichkeitsfreundliche Version von DARPAs Lifelog ist, einem Datenbankprojekt, das darauf abzielte, die Minutien der gesamten Existenz von Menschen zu Überwachungszwecken für die nationale Sicherheit zu verfolgen. Das Pentagon zog am 4. Februar 2004 den Stecker von Lifelog, als Reaktion auf Gegenreaktionen wegen Datenschutzbedenken. Am selben Tag wurde Facebook gestartet.

DARPA finanziert die drahtlose Vernetzung von Gehirnen

Im Jahr 2021 finanzierte die DARPA das MOANA-Projekt der Rice University, bei dem ein drahtloses Headset mit zwei Funktionen entwickelt wird, das Gehirnaktivitäten „lesen“ und „schreiben“ kann. Das Headset wird Licht verwenden, um die neuronale Aktivität in einem Gehirn zu entschlüsseln, und dann, ähnlich wie bei der Fruchtfliegenstudie, Magnetfelder nutzen, um diese Aktivität in ein anderes Gehirn zu schreiben. Das Ziel ist, dass die Kommunikation zwischen den Gehirnen in weniger als einer Zwanzigstelsekunde stattfindet.

Die DARPA finanzierte 2018 auch die Proof-of-Principle-Studie des Teams, die beweisen sollte, dass Informationen durch einen Schädel übertragen und die Aktivität von Gehirnzellen in einer Petrischale stimuliert werden können. Robinson erklärte:

Was wir gezeigt haben, ist, dass es vielversprechend ist. Mit dem wenigen Licht, das wir durch den Schädel sammeln können, waren wir in der Lage, die Aktivität von Zellen zu rekonstruieren, die im Labor gezüchtet wurden. Ebenso haben wir gezeigt, dass wir im Labor gezüchtete Zellen mit Magnetfeldern und magnetischen Nanopartikeln sehr präzise stimulieren können.

„Wir denken vor allem darüber nach, wie wir blinden Patienten helfen können“, sagte Robinson in einer Pressemitteilung. „Bei Menschen, die ihr Sehvermögen verloren haben, haben Wissenschaftler gezeigt, dass die Stimulierung von Teilen des Gehirns, die mit dem Sehen in Verbindung stehen, diesen Patienten ein Gefühl des Sehens vermitteln kann, auch wenn ihre Augen nicht mehr funktionieren“. Die DARPA hat jedoch wahrscheinlich andere Pläne für die Bewusstseinskontrolltechnologie.

WEF hat Gedankenkontrolle auf der Tagesordnung

Die DARPA hat Verbindungen zum Weltwirtschaftsforum (WEF), das 2018 twitterte: „Mind control using sound waves. Wir fragen einen Wissenschaftler, wie das funktioniert“. In dem zugehörigen Artikel aus dem Jahr 2018, der inzwischen aus dem Internet entfernt wurde, aber vom Internet Archive aufbewahrt wird, wurde die „nichtinvasive Neuromodulation“ vom WEF als „neue Ära der Gesundheitsversorgung“ angepriesen.

Der Artikel mit dem Titel „Mind control using sound waves?“ (Gedankenkontrolle durch Schallwellen) wird zunächst als Mittel zur Behandlung von Parkinson- und Alzheimer-Krankheiten diskutiert. – nimmt schnell eine Wendung:

Aber was passiert, wenn diese Technik zur Veränderung unserer Gehirnwellen der Kontrolle entgeht und in die falschen Hände gerät? Stellen Sie sich ein diktatorisches Regime vor, das Zugang zu den Tricks und Werkzeugen hat, um die Denk- und Verhaltensweisen seiner Bürger zu verändern.

In einem Interview mit Antoine Jerusalem, einem Professor für Ingenieurwissenschaften an der Universität Oxford, beschreibt der WEF-Artikel die Steuerung der neuronalen Aktivität im Gehirn durch die Ausrichtung mechanischer Vibrationen auf eine bestimmte Region. Es heißt zwar, dass dieser Prozess noch nicht ausgereift ist, aber Jerusalem sagte: „Ich sehe den Tag kommen, an dem ein Wissenschaftler in der Lage sein wird, zu kontrollieren, was eine Person vor ihrem geistigen Auge sieht, indem er die richtigen Wellen an die richtige Stelle in ihrem Gehirn sendet.

Der Artikel argumentiert dann, dass, da jemand diese Form der Gedankenkontrolle nutzen wird, es genauso gut das WEF sein könnte – „Wenn wir diesen Tanz in 10 Jahren anführen wollen, müssen wir heute mit der Forschung beginnen … Politiker sollten sich daran erinnern, dass, wenn wir es nicht tun, dann wird es jemand irgendwo sowieso tun … möglicherweise unreguliert.

WEF will Kontrolle durch „Hacking Organisms“ erlangen

Klaus Schwab, Eigentümer und Vorsitzender des WEF, spricht im Rahmen von The Great Reset offen über Transhumanismus, und der Transhumanist Dr. Yuval Noah Harari, ein Top-Berater von Schwab, räumt ein, dass Daten menschliche Eliten in die Lage versetzen könnten, mehr zu tun als „nur digitale Diktaturen aufzubauen“.

„Durch das Hacken von Organismen“, so Harari, „könnten Eliten die Macht erlangen, die Zukunft des Lebens selbst umzugestalten. Denn wenn man etwas hacken kann, kann man es in der Regel auch konstruieren“. Bald, so sagt er, werden einige Unternehmen und Regierungen in der Lage sein, „systematisch alle Menschen zu hacken“. Und wenn es ihnen gelingt, das Leben zu hacken, beschreibt er dies als die „größte Revolution in der Biologie seit dem Beginn des Lebens vor 4 Milliarden Jahren“. Harari meint dazu:

4 Milliarden Jahre lang hat sich nichts Grundlegendes geändert. Die Wissenschaft ersetzt die Evolution durch natürliche Selektion durch die Evolution durch intelligentes Design. Nicht das intelligente Design eines Gottes über den Wolken, sondern unser intelligentes Design und das intelligente Design unserer Wolken – die IBM-Cloud, die Microsoft-Cloud – das sind die neuen Triebkräfte der Evolution.

Sobald das menschliche Leben gehackt ist, werden die Hacker die Kontrolle über das Leben selbst behalten – ein Prozess, der durch die Pandemie beschleunigt wurde. Schließlich, so Harari, „wird oft gesagt, dass man eine gute Krise niemals ungenutzt lassen sollte“.

Überwachung ist ein zentraler Bestandteil des Plans zur globalen totalitären Kontrolle, und Harari sagt, dass die Menschen in 100 Jahren in der Lage sein werden, zurückzublicken und die COVID-19-Pandemie als den Moment zu identifizieren, in dem ein neues Überwachungsregime die Macht übernahm – „insbesondere die Überwachung unter der Haut“.

Ich glaube zwar nicht, dass die Technologie schon so weit fortgeschritten ist, dass implantierbare Mikrochips als Gehirn-Maschine-Schnittstellen zur Kontrolle der Gedanken eingesetzt werden, aber die Wissenschaftler arbeiten eindeutig auf dieses Endziel hin, eine Fruchtfliege nach der anderen.

