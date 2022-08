WEF will Kinder in „Klimaaktivisten“ verwandeln, um den „Great Reset“ einzuleiten

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat geschworen, Schulen zu nutzen, um Kinder zu Klimaaktivisten zu machen, als Teil ihrer „Great Reset“-Agenda für die Menschheit.

In der Überschrift eines Artikels auf der WEF-Website vom 26. August wird die Frage gestellt: „Sollten Schulen Studien zum Klimawandel unterrichten?“

Thenewamerican.com berichtet: Die Frage ist natürlich rhetorisch, denn die WEF-Globalisten stehen seit Jahrzehnten an der Spitze des weltweiten Vorstoßes zur Indoktrination von Kindern und Jugendlichen in Sachen „Klimawandel“. Der Artikel beginnt mit diesem bekannten Satz: „Während die Auswirkungen des Klimawandels immer deutlicher werden, hat dieser Sommer intensive Hitzewellen, schwere Überschwemmungen und zerstörerische Stürme gebracht.“ Obwohl in der Erklärung des WEF nicht ausdrücklich behauptet wird, dass die genannten Unwetter durch die vom Menschen verursachte globale Erwärmung verursacht werden, ist dies die implizite Botschaft, die sich auf die Tausende von Berichten in den „Mainstream“-Medien stützt, in denen ausdrücklich behauptet wird, dass „extremes Wetter“ aufgrund des Klimawandels zunimmt. (Die Klimaalarmisten und ihre Verbündeten in den Medien haben ihre apokalyptischen Behauptungen in diesem Bereich in den letzten zehn Jahren immer weiter ausgebaut, aber wie wir in der Vergangenheit gezeigt haben – und hier in Bezug auf die aktuellen Behauptungen zeigen – haben führende Klimaexperten diese wilden Behauptungen entlarvt. Hurrikane, Dürren, Überschwemmungen, Waldbrände, Hitzewellen und Stürme haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten weder in ihrer Anzahl noch in ihrer Intensität messbar zugenommen. Siehe hier, hier, hier, hier und hier.

Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen

„Letztes Jahr“, so das WEF weiter, „wurde in einer weltweiten Studie festgestellt, dass die Klimaangst das tägliche Leben von fast der Hälfte der jungen Menschen beeinflusst.“ Das WEF stellt einen Link zur Verfügung, der zu einer Pressemitteilung der Universität Bath in Großbritannien führt, die die „Studie“ der „Klimapsychologen“ der Universität anpreist. „Fast die Hälfte der weltweit befragten Jugendlichen (45%) geben an, dass Klimaangst und -stress ihr tägliches Leben und ihr Funktionieren beeinträchtigen – so die Ergebnisse der größten wissenschaftlichen Studie über Klimaangst bei Kindern und Jugendlichen“, heißt es in der Bath-Pressemitteilung.

Die Bath-Studie mit dem Titel „Klimaangst bei Kindern und Jugendlichen und ihre Überzeugungen über die Maßnahmen der Regierung zum Klimawandel: eine weltweite Umfrage“, die in der Fachzeitschrift The Lancet Planetary Health veröffentlicht wurde, befragte 10.000 Kinder und Jugendliche (im Alter von 16 bis 25 Jahren) in zehn Ländern (Australien, Brasilien, Finnland, Frankreich, Indien, Nigeria, Philippinen, Portugal, Großbritannien und den USA; 1000 Teilnehmer pro Land)“.

Laut der Studie:

In allen Ländern waren die Befragten über den Klimawandel besorgt (59 % waren sehr oder äußerst besorgt und 84 % waren zumindest mäßig besorgt). Mehr als 50 % berichteten von den folgenden Gefühlen: traurig, ängstlich, wütend, machtlos, hilflos und schuldig. Mehr als 45 % der Befragten gaben an, dass sich ihre Gefühle bezüglich des Klimawandels negativ auf ihr tägliches Leben und ihr Funktionieren auswirken, und viele berichteten von einer hohen Anzahl negativer Gedanken über den Klimawandel (z. B. gaben 75 % an, dass sie die Zukunft für beängstigend halten, und 83 % sagten, dass sie denken, dass die Menschen versagt haben, sich um den Planeten zu kümmern). Die Befragten bewerteten die Reaktionen der Regierungen auf den Klimawandel negativ und gaben an, sich eher verraten als beruhigt zu fühlen. Klimabeklemmung und -angst korrelierten mit der wahrgenommenen unzureichenden Reaktion der Regierung und den damit verbundenen Gefühlen des Verrats.

Die Studie kam zu dem Schluss, dass die weitverbreitete „Klimaangst und -not“ unter Kindern und Jugendlichen auf das Versagen der Regierungen zurückzuführen ist, die von den Klimafanatikern befürworteten repressiven Einschränkungen zu erlassen. Es ist nicht die unaufhörliche Bombardierung der Kinder mit „Klimanotfall“-Schreckensmeldungen (schmelzende Eiskappen, steigender Meeresspiegel, ertrinkende Eisbären, sterbende Korallenriffe, Dürren, Überschwemmungen, Waldbrände, Artensterben usw.), die die verheerenden psychischen Ängste verursacht. Oh nein, natürlich nicht; die „Forscher“ ziehen das nicht einmal in Betracht. Nein, sie sagen, dass eine Rekordzahl von Kindern einen Nervenzusammenbruch erleidet, weil die Regierungen sich geweigert haben, den gesamten Planeten in ein „grünes“ globalistisch-kommunistisches Regime einzuschließen.

Aus dem Artikel The Lancet Planetary Health:

Klimaangst und Unzufriedenheit mit den Reaktionen der Regierungen sind bei Kindern und Jugendlichen in Ländern auf der ganzen Welt weitverbreitet und beeinträchtigen ihr tägliches Leben. Ein wahrgenommenes Versagen der Regierungen bei der Bewältigung der Klimakrise wird mit erhöhtem Leidensdruck in Verbindung gebracht. Es besteht ein dringender Bedarf an weiteren Forschungen über die emotionalen Auswirkungen des Klimawandels auf Kinder und Jugendliche und an Regierungen, die ihre Ängste bestätigen, indem sie dringend Maßnahmen gegen den Klimawandel ergreifen.

Es scheint erwähnenswert, dass die Hauptautorin, Caroline Hickman, nicht nur eine führende Vertreterin der Klimapsychologie-Allianz ist (eine linke Organisation, die Bürger und weltbekannte Wissenschaftler, die nicht mit dem Fanatismus der globalen Erwärmung übereinstimmen, als „Leugner“ verteufelt), sondern auch als Autorin für das WEF genannt wird. Aber weder der WEF-Artikel noch die Pressemitteilung der University of Bath – und auch nicht The Lancet – sind bestrebt, darauf hinzuweisen. Außerdem wurden Hickman und Dr. Liz Marks, ihre Mitautorin des Lancet-Artikels, beide im Januar dieses Jahres, nach Erscheinen des Lancet-Artikels, vom WEF befördert. „Die Besorgnis unserer Kinder ist eine völlig rationale Reaktion angesichts der unzureichenden Reaktionen der Regierungen auf den Klimawandel“, sagte Hickman in einer WEF-Mitteilung. „Kinder und junge Menschen mobilisieren jetzt weltweit und verklagen Regierungen, weil sie überzeugt sind, dass das Nichthandeln gegen den Klimawandel ihre Menschenrechte verletzt.“

„Die Entscheidungen, die die Regierenden jetzt treffen, werden die größten Auswirkungen auf die jüngsten und zukünftigen Generationen haben, aber sie fühlen sich abgewiesen und ignoriert“, sagte Liz Marks, ebenfalls vom Fachbereich Psychologie der Universität Bath, in demselben WEF-Artikel. „Wir müssen die Zukunft der jungen Menschen berücksichtigen, auf ihre Stimmen hören und sie in den Mittelpunkt der Entscheidungsfindung stellen.

Das ist richtig, das scheinheilige Duo und ihre „Klimapsychologie“-Kameraden beteiligen sich an dem verabscheuungswürdigen Massenmissbrauch und der Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen und geben sich dann als die Retter eben dieser missbrauchten und ausgebeuteten Opfer aus. Mit anderen Worten: Hickman und Marks sind kaum die unparteiischen „Sozialwissenschaftler“, die sie vorgeben zu sein. Sie sind Propagandisten der milliardenschweren Klima-Lobby. Sie sind Sprachrohre und akademische Prostituierte für den Great Reset des WEF.

Klaus Schwab und der Club der Milliardäre, der als Weltwirtschaftsforum bekannt ist, sind nicht zufrieden damit, dass Hunderte von Millionen Schulkindern auf der ganzen Welt traumatisiert sind und unter ständiger Angst und Verzweiflung leiden, die durch die pausenlose Propaganda der Vereinten Nationen und des WEF zur globalen Erwärmung verursacht werden. Anstatt ihre Angst einflößende Indoktrination, die auf einen kolossalen psychologischen Kindesmissbrauch hinausläuft, vernünftig zu überdenken, wollen sie noch viel, viel weiter gehen. Die WEF-Globalisten drängen auf den Vorschlag der UNO für obligatorische „Klimawandel-Studien“ als „Kernbestandteil aller Bildungssysteme auf allen Ebenen bis 2025“.

Darüber hinaus lobt der WEF-Artikel vom 26. August 2022 die italienische Regierung dafür, dass sie das erste Land ist, das (im Jahr 2019) den UN-Vorschlag eines obligatorischen Klima-Lehrplans für alle Schulen in Kraft setzt.

„Obwohl die UNO fordert, dass Klimastudien bis 2025 Teil des Unterrichts in allen Schulen sein sollen“, beklagt das WEF, „hat eine UNESCO-Studie in 50 Ländern ergeben, dass mehr als die Hälfte keinen Bezug zum Klimawandel hat.“ Aber hier ist die gute Nachricht des WEF: „Einige Länder machen jedoch gute Fortschritte, wie Italien, das 2019 das erste Land wurde, das klimabezogene Studien in den Schulen zur Pflicht machte.“

„Das gesamte Ministerium wird umgestellt, um Nachhaltigkeit und Klima in den Mittelpunkt des Bildungsmodells zu stellen“, sagte Italiens damaliger Bildungsminister Lorenzo Fioramonti 2019 in einem Interview mit Reuters. „Ich möchte das italienische Bildungssystem zum ersten Bildungssystem machen, das die Umwelt und die Gesellschaft in den Mittelpunkt all dessen stellt, was wir in der Schule lernen.“

Doch auch hier versagen das WEF und seine Medienvertreter bei der vollständigen Offenlegung. Herr Fioramonti, dessen obligatorische Lehrpläne sie befürworten, ist ein „Agenda Contributor“ des WEF und wird von der Organisation seit mehr als fünf Jahren großzügig gefördert.

Fioramonti, der viele Italienerinnen und Italiener mit seinen radikalen Umweltvorschlägen und seiner Aufforderung an Schülerinnen und Schüler, die Schule zu schwänzen, um an Protesten gegen die globale Erwärmung teilzunehmen, verärgert hat, trat im Dezember 2019 von der Regierung zurück – aber sein Vermächtnis der Klima-Gehirnwäsche lebt in Italiens Schulen weiter.

Die UNO und ihre verschiedenen Agenturen und Tochtergesellschaften (UNESCO, UNICEF, WHO, Weltbank usw.) haben ihre Kinder/Jugend-Klimamobs in Vorbereitung auf die bevorstehende UN-Klimakonferenz, die vom 6. bis 18. November 2022 in Sharm El Sheikh, Ägypten, stattfinden wird, aufgestachelt. Die WEF/UN-Masterplaner werden offenbar nicht eher zufrieden sein, bis sie eine riesige Armee hysterischer, scheinheiliger Greta Thunberg-Klone haben, die „WIE KÖNNEN SIE ES WAGEN!“ schreien und als maoistische Rote Garde agieren, um jeden einzuschüchtern, der es wagt, die totalitäre Agenda der Klimafanatiker infrage zu stellen. Das ist nicht neu; die Globalisten haben diese Truppe von Kinderaktivisten seit über einem Jahrzehnt aufgebaut, wie unsere unten verlinkten Artikel zeigen. Doch jetzt, wo Bidens Handlanger das Weiße Haus leiten, haben sie einen enormen Vorteil, den sie in den vier Jahren der Trump-Regierung nicht hatten: die volle politische und finanzielle Unterstützung der Bundesregierung. Der Kampf geht weiter – und wird sich mit der UN-Klimakonferenz im November noch verschärfen.