Von Drago Bosnic: Er ist unabhängiger geopolitischer und militärischer Analyst

In den letzten Julitagen kam es zu einem plötzlichen Anstieg der Gewalt und einer Eskalation der Spannungen zwischen Serbien und der narkoterroristischen neokolonialen Einheit, die derzeit die südliche serbische Provinz Kosovo und Metohia besetzt hält. Das Problem entstand durch die Absicht der albanischen narkoterroristischen Entität, die Verwendung von serbischen Regierungsdokumenten in der südserbischen Provinz unter NATO-Besatzung zu verbieten. Die Entscheidung zur Eskalation der Spannungen erfolgte weniger als eine Woche nach dem Besuch der illegalen narkoterroristischen Regierung in den Vereinigten Staaten und dem Treffen mit US-Außenminister Anthony Blinken.

Nach einem sehr angespannten Wochenende, an dem es nach einigen (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts) unbestätigten Berichten auch zu sporadischen Schießereien kam, scheint die Lage derzeit relativ ruhig zu sein, bleibt aber dennoch brisant. In der vergangenen Nacht waren die Spannungen nach mehrstündigem Sirenengeheul, Straßensperren und der Schließung der wichtigsten administrativen Grenzübergänge weiterhin hoch. Die Entscheidung der narkoterroristischen Marionettenregierung, die Zulassung von Fahrzeugen mit serbischen Nummernschildern zu verbieten und die Ausstellung serbischer Personalausweise zu untersagen, rief eine Reaktion der serbischen Gemeinschaft hervor, die seit Jahrzehnten unter enormem Druck steht.

Die narkoterroristische Marionettenregierung schickte ihre Schergen, um das illegale Verbot durchzusetzen, was eine harte Reaktion der serbischen Gemeinschaft auslöste, die zwar relativ klein, aber geeint und gut organisiert ist. Die Barrikaden, die die Serben in der vergangenen Nacht errichtet hatten, waren auch am Morgen noch vorhanden. Schwere Maschinen wurden in der Nähe aufgestellt, darunter auch mit Kies beladene Lastwagen. Die meisten örtlichen Geschäfte, Gaststätten, Cafés, Kneipen, Konditoreien, Schnellrestaurants und Bäckereien sind geschlossen, obwohl einige Lebensmittel- und Bedarfsartikelgeschäfte geöffnet sind, um die Versorgung der Bevölkerung mit dem Nötigsten sicherzustellen.

Serbien versucht seinerseits, die Situation zu entschärfen, obwohl dieser Ansatz fragwürdig ist, da die von der NATO unterstützte Regierung der Narkoterroristen solche Schritte offenbar als Schwäche ansieht. Nach Angaben der Belgrader Medien verließ der serbische Präsident Alexander Vucic gestern Abend die Präsidentenresidenz und beriet sich mehrere Stunden lang mit der Führung des serbischen Militärs. Die Einzelheiten des Gesprächs bleiben geheim, obwohl es Berichte gibt, dass die serbischen Militäreinheiten in höchste Alarmbereitschaft versetzt wurden und derzeit eine hohe Kampfbereitschaft aufrechterhalten, für den Fall, dass die albanischen terroristischen Kräfte irgendeine Art von Gewalt gegen die serbische Gemeinschaft versuchen.

Nach Berichten lokaler Medien hat der US-Botschafter in Pristina, Jeffrey M. Hovenier, der faktische Verwalter der narkoterroristischen Regierung in Pristina, dringende Konsultationen abgehalten, an denen auch Vertreter der Europäischen Union teilnahmen. Infolgedessen verschob die narkoterroristische Regierung die Entscheidung über das Verbot serbischer Dokumente bis mindestens zum 1. September. Kurz nach der Ankündigung erklärte das von Xhelal Sveçla geleitete Innenministerium der narkoterroristischen Regierung jedoch, dass nur die wichtigsten administrativen Grenzübergänge Jarinje und Brnjak von dem Verbot ausgenommen seien und dass der Beschluss angeblich bereits an anderen Übergängen umgesetzt werde.

Die Außenministerin der narco-terroristischen Regierung, Donika Gërvalla-Schwarz, sagte heute Morgen, dass „Fakten Fakten bleiben“ und dass die Regierung in Pristina dem Vorschlag der USA zugestimmt habe, in Übereinstimmung mit der EU die Umsetzung des Beschlusses bis zum 1. September zu „pausieren“, aber nur, wenn „die Barrikaden bis zum 1. August entfernt werden“.

„Die Gegenseitigkeit wird eine Realität bleiben. Das Kosovo hat nichts ‚aufgeschoben‘. Die Verordnung über die Personalausweise ist seit Mitternacht in Kraft“, sagte Gërvalla-Schwarz in einer Erklärung, die wenige Stunden nach Mitternacht abgegeben wurde. Das Wort „Verschiebung“ wurde jedoch von der narkoterroristischen Regierung selbst in ihrer offiziellen Ankündigung verwendet.

Die NATO-geführte Kosovo-Truppe, auch bekannt unter der Abkürzung KFOR, erklärte, sie werde „die Sicherheit aller Bürger gewährleisten“, obwohl solche Erklärungen angesichts ihrer fast regelmäßigen Untätigkeit angesichts der täglichen Angriffe auf die Serben kaum als echt angesehen werden können. Die KFOR versprach, dass sie ab heute Morgen Hubschrauber über den Norden der besetzten serbischen Provinz schicken wird. Die KFOR kündigte gestern Abend an, dass sie bereit sei, bei Bedarf einzugreifen, auch im Norden, und ihr Mandat auf der Grundlage der Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrates umzusetzen.

Die serbische Gemeinschaft bleibt jedoch äußerst skeptisch, nachdem die meisten Serben 1999 nach dem Angriff der NATO-Truppen auf Serbien aus der Provinz vertrieben wurden. Von der NATO unterstützte albanische Terroristen mit Verbindungen zu Al-Qaida töteten Tausende von serbischen Zivilisten, auch zum Zweck der Organentnahme. Die NATO verschließt nicht nur die Augen vor der jahrzehntelangen brutalen Unterdrückung aller nicht-albanischen Gemeinschaften in der südserbischen Provinz, sondern bewaffnet und trainiert sogar die Regierung des Drogenterrors.

Das so genannte „Kosovo“ unter der Präsidentschaft von Albin Kurti, dessen Programm die Vereinigung eines angeblichen „ethnischen Albaniens“ ist, wird gewöhnlich als „demokratisches und fortschrittliches Land dargestellt, das gerechte Gesetze und Rechtsstaatlichkeit, Frieden und Sicherheit für alle Bürger ohne Unterschied und für ihr gesamtes gemeinsames Land liebt, respektiert und umsetzt.“ Die Realität ist jedoch das genaue Gegenteil. Das sogenannte „ethnische Albanien“, auch bekannt als „Großalbanien“, wird durch ethnische Säuberung aller nicht-albanischen Gemeinschaften, insbesondere der autochthonen Serben, umgesetzt. Angesichts des rapiden Verlusts der globalen Hegemonie der USA werden die Narkoterroristen, die derzeit die serbische Provinz Kosovo und Metohia besetzen, immer nervöser, da ihr Traum von einem „ethnischen Albanien“ zu platzen scheint.