„Narrativer Unsinn“ erschüttert Edelmetallinvestoren

In der vergangenen Woche waren Edelmetallinvestoren, -spekulanten und -trader dazu gezwungen, alle möglichen Heilmittel zu verwenden, um ihre überreizten Nerven, erschütterte Entschlossenheit und angeschlagenen Vermögensbilanzen zu beruhigen, die allesamt direktes Resultat einer unerwarteten Veränderung der offiziellen Narrative bezüglich der Zinspolitik waren, die im Bericht des Federal Open Market Committee (FOMC) am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Wie ein Dieb in der Nacht waren die Absichten der Fed offensichtlich und erfolgten nach recht harscher Anti-Rohstoffspekulationsrhetorik aus den Hallen der CCP (Kommunistische Partei Chinas) und dessen Bluthund-Zentralbank.

Die Chinesen sind der Vakuumschlauch in einer Welt, die bereits nach neuen Vorräten hungert, doch wir alle wissen, dass sie sich nur gegen steigende Rohmaterialpreise auslassen, weil sie Käufer sind. Es ist, als würde man die „Kaufempfehlung“ seitens Goldman Sachs lesen: Sobald man realisiert, dass sie eigentlich Long gegenüber allem positioniert sind, was sie als Kaufempfehlung an ihre Klienten ausgeben (und zu deutlich niedrigeren Preisen als die aktuellen), dann ist man der Konkurrenz weit voraus.

In ähnlicher Weise sind die Mitglieder des Federal Reserve Board, angeführt vom ehemaligen Goldman-Aktienhändler Jerome