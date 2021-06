Der ausgebootete Souverän

Die Regierung ist dafür da, den Menschen zu dienen, von denen sie beauftragt wurde — holen wir uns unser Land zurück!

Am gefährlichsten sind Missstände, wenn sie es schaffen, sich in einen Mantel scheinbarer Selbstverständlichkeit zu kleiden. „Wir in einer autoritären Gesellschaft aufgewachsenen Menschen haben nur eine Chance, unsere autoritäre Charakterstruktur aufzubrechen, wenn wir es lernen, uns in dieser Gesellschaft zu bewegen als Menschen, denen diese Gesellschaft gehört, denen sie nur verweigert wird durch die bestehenden Macht- und Herrschaftsstrukturen des Systems.“ So sagte es der Vordenker der 68er-Studentenbewegung Rudi Dutschke. Die Corona-Situation hat eine schon zuvor feststellbare gefährliche Tendenz verstärkt: Autoritätsglaube und Passivität bei den Menschen, die ihren Stolz als Souverän im demokratischen Prozess aufgegeben und sich mit einer Rolle als Untertanen abgefunden haben, denen der staaliche Vormund nach Belieben Rechte zuteilen und verweigern kann. Wenn Politik wieder für die Menschen funktionieren soll, müssen wir bei den wahren (Besitz-)Verhältnissen in einer Republik beginnen.

von Dominic Lachfelder

Seit Corona scheinen es noch mehr Menschen richtig und gut zu finden, dass „die da oben“ eben bestimmen, nach welchen Regeln wir leben. Obwohl mittlerweile wirklich alle wissen, wie inkompetent und teilweise kriminell viele „da oben“ sind. Jede Woche zurückgehaltene Erkenntnisse, verdächtige Spenden und krumme Deals, während nachhaltige Fortschritte etwa beim Klima und der Friedenspolitik schon lange nur noch Lippenbekenntnisse sind. Solche Zustände, die schon vor Corona existierten, können selbst jene nicht wollen, die mit der Corona-Politik an sich zufrieden sind.

Dabei gäbe es über „denen da oben“ eine Gruppe von Menschen, die in einer Republik die Rahmenbedingungen bestimmt: UNS. Und es läge folgerichtig an uns, den Fehlentwicklungen Einhalt zu gebieten und den Staat wieder zu einem Werkzeug zu machen, mit dem wir