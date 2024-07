Nationale saudische Studie – 12,6 % der Geimpften erkranken kurz danach; 82 % der Nebenwirkungen sind inakzeptabel hoch

Ein Forscherteam der King Abdulaziz Universität, Jeddah, Saudi-Arabien, untersuchte die Langzeitnebenwirkungen der COVID-19-Impfstoffe, die von der saudi-arabischen Bevölkerung nach der COVID-19-Impfung berichtet wurden. In einer Querschnittsstudie wurden saudische Probanden beiderlei Geschlechts im Alter von ≥16 Jahren befragt, die mindestens eine Dosis eines der in Saudi-Arabien verfügbaren Impfstoffe erhalten hatten. Die Probanden füllten einen Online-Fragebogen aus, der in drei Abschnitte unterteilt war: demografische Daten, Krankengeschichte und Nebenwirkungen, die nach der Impfung mit COVID-19 aufgetreten waren. Die Ergebnisse dieser Studie sind zumindest beunruhigend. Natürlich gibt es bei solchen Studien Probleme, Verzerrungen und dergleichen, aber die überwältigende Zahl der festgestellten Nebenwirkungen und die Tatsache, dass bei fast 13 % der Geimpften kurz nach der Impfung andere Krankheiten auftraten, lassen angesichts der Häufung von Studien, die auf Probleme hinweisen, beunruhigende Schlüsse zu. Es sollten bessere und größere reale Studien finanziert werden, um die Bevölkerung nach der COVID-19-Pandemie zu beobachten, z. B. ein Register der Geimpften. 68% der geimpften Personen erhielten den mRNA-Impfstoff von Pfizer (BNT162b2).

Das Studienteam kam hauptsächlich von der King Abdulaziz University, Jeddah, aber auch von der Umm Al Qura University, Makkah, Department of Public Health, Health Sciences College at Leith. Korrespondenzautorin ist Dr. Shareefa A. AlGhamdi, Vitamin D Pharmacogenomics Research Group/Department of Biochemistry, Faculty of Sciences, King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi-Arabien.

Hintergrund

In Saudi-Arabien mit seinen 36,4 Millionen Einwohnern wurden fast 842.000 Fälle von SARS-CoV-2 gemeldet, wobei fast 10.000 Todesfälle auf das neue Coronavirus zurückzuführen sind (Worldometer).

68 Millionen Dosen des Impfstoffs COVID-19 wurden verabreicht, wobei fast 80 % der Bevölkerung mindestens einmal geimpft wurden (Johns Hopkins University).

In Saudi-Arabien wurden vier Impfstoffe zugelassen, darunter Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Moderna und Janssen (Johnson and Jhonson)”, berichten die Autoren von der King Abdulaziz University. Ein Zwei-Dosis-Schema mit Impfstoffen von Pfizer/BioNTech oder Oxford/AstraZeneca wurde zunächst für Hochrisikokandidaten wie Beschäftigte im Gesundheitswesen und Bürger mit chronischen Krankheiten zur Verfügung gestellt. Kurz darauf wurde ein Zwei-Dosen-Schema der verfügbaren Impfstoffe für saudische Staatsbürger und Einwohner obligatorisch, gefolgt von einer Auffrischungsimpfung.

Die jüngste Studie, die im International Journal of Health Sciences veröffentlicht wurde, weist auf eine sehr hohe Rate von “unerwünschten Wirkungen” hin, die bei 82 % der Studienteilnehmer auftrat.

Die Studienstichprobe umfasste 1.662 Antworten aus verschiedenen Altersgruppen, Regionen und Nationalitäten. Die Studienstichprobe umfasste Teilnehmer, die mindestens eine Impfdosis in den COVID-19-Impfkliniken des saudi-arabischen Gesundheitsministeriums mit einer der drei pharmazeutischen Marken Pfizer, AstraZeneca und/oder Moderna erhalten hatten.

Nach Anwendung der Ein- und Ausschlusskriterien wurde die Stichprobengröße auf 1503 reduziert.

Die in dieser Studie berichteten Nebenwirkungen lassen sich in drei Kategorien einteilen: häufigste, zusätzliche oder berichtete und anhaltende Nebenwirkungen.

“Die häufigsten Nebenwirkungen waren Schmerzen an der Injektionsstelle (88,16 %), Knochen-/Gelenkschmerzen (68,7 %) und Müdigkeit (68,46 %). Menstruationsstörungen (n = 46), Haarausfall (n = 34) und Gedächtnisprobleme (n = 19) wurden von den Teilnehmern als weitere Nebenwirkungen angegeben”.

Müdigkeit, Gelenkschmerzen, Haarausfall und Menstruationsstörungen waren die häufigsten Nebenwirkungen der mNRA- und viralen Vektorimpfstoffe.

Beunruhigend ist, dass 190 (12,64 %) der Teilnehmer kurz nach der COVID-19-Impfung die Diagnose anderer Krankheiten angaben, darunter COVID-19, Schilddrüsenstörungen und Reizdarmsyndrom. Die Lebensqualität einiger Teilnehmer wurde durch die COVID-19-Impfung beeinträchtigt: 25,28% litten unter Angstzuständen, 21,22% unter Depressionen und 33,16% unter Unwohlsein.

Daten zur Impfung

Es ist zu beachten, dass die meisten Nebenwirkungen innerhalb von 24 Stunden nach der Verabreichung des Impfstoffs gemeldet wurden.

Beschränkungen

Die saudischen Autoren weisen auf wichtige Einschränkungen dieser Studie hin.