Die Nationalgarde in Washington DC bereitet sich auf den bevorstehenden Trucker-Protest vor, der am Dienstag anfangen soll, wenn sich eine neue Gruppe von rund 1.000 Truckern unter dem Namen „The People’s Convoy“ aus Protest gegen die Covid-19-Mandate auf den Weg in die Bundeshauptstadt macht.

Laut einer Mitteilung, die Breitbart News vorliegt, wird das DC National Guard Land Component Command ab heute „einlagern“ – was laut einer Quelle gleichbedeutend mit „ein Gebiet besetzen“ ist.

Brad Pergram von Fox News berichtete am Dienstag, dass die Nationalgarde nun versucht, schwere Abschleppwagen zu beschaffen, um Sattelschlepper wegzuschleppen, die Versuchen könnten, Straßen zu blockieren.

Von der Kollegin Gillian Turner. Die Polizei in der Umgebung von DC hat die Nationalgarde darüber informiert, dass der Trucker-Konvoi beabsichtigt, den Beltway und die wichtigsten Straßen, die nach DC hinein- und hinausführen, zu sperren. Die Nat’l Guard bemüht sich, schwere Abschleppwagen zu organisieren, um die Sattelschlepper wegzuschleppen, die versuchen könnten, die Straßen zu blockieren.

From colleague Gillian Turner. Police around DC area have told Nat'l Guard that the trucker convoy intends to shut down the Beltway and major roads leading in and out of DC. The Nat'l Guard is scrambling to secure heavy tow trucks to haul away semis which may try to block roads