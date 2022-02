Russland erkennt die abtrünnigen Republiken der Ukraine an, während die USA versuchen, die Region für einen globalen Krieg zu nutzen

Wie heute in den Medien berichtet wird, hat der russische Präsident Wladimir Putin die Anerkennung der Einzelstaaten von zwei abtrünnigen Regionen, die die Ukraine verlassen wollen, durch Russland unterzeichnet: Donezk und Luhansk.

Diese Regionen, die buchstäblich seit Jahrhunderten zu Russland gehören, haben Berichten zufolge einen Vertrag zur gegenseitigen Verteidigung mit Russland unterzeichnet und bitten Russland um Unterstützung bei der Verteidigung gegen die Ukraine, die eine Abspaltung der Regionen von der Ukraine nicht wünscht.

Die Regionen Donezk und Luhansk sind bekanntlich reich an Bodenschätzen und landwirtschaftlicher Produktion. Die Ukraine möchte ihre Kontrolle über die Region aufrechterhalten, um über diese Bodenschätze und landwirtschaftlichen Ressourcen zu verfügen, während Russland diese Regionen an „Mütterchen Russland“ zurückgeben möchte (so wie sie einst waren), um einen größeren geografischen Puffer zwischen der russischen Grenze und den NATO-Streitkräften zu schaffen, die sich weiter nach Osten, in Richtung Russland, ausbreiten.

Die lange Geschichte der NATO-Aggression gegen Russland

Wie ich im heutigen Situation-Update-Podcast (unten) erkläre, ist es unmöglich, die Situation in der Ukraine zu verstehen, wenn man sich nicht mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs beschäftigt. Die Karte unten zeigt einen Teil der Ostexpansion des Naziregimes in Richtung Russland, wo sich die militärischen Frontlinien stark auf die heutige Ukraine konzentrierten. Hitler benötigte dringend Russlands Eisenerz (zur Stahlherstellung) und fossile Brennstoffe, um die weltweiten Expansionsbestrebungen des Dritten Reichs voranzutreiben. So wurde die deutsche Sechste Armee (6A) tief nach Russland geschickt, um Stalingrad zu bedrohen und zu versuchen, die Brücken über die Wolga zu erobern, um Hitlers Zugang zu Zentralrussland zu sichern.

Das russische Volk schlug in Stalingrad in einem erbitterten, heftigen und blutigen Krieg zurück, der Tür an Tür mit groben Waffen wie Harken, Beilen und improvisierten stumpfen Waffen ausgetragen wurde. Schließlich wurde die deutsche Sechste Armee im brutalen Winter 1942-43 eingekesselt und vom Nachschub abgeschnitten, was zur Kapitulation der Sechsten Armee und zu einem kostspieligen Sieg Russlands gegen die westliche Aggression führte.

Heute besteht die NATO aus dem modernen Deutschland, das von einer echten Nazifaschistin namens Angela Merkel angeführt wird (Anmerkung Red. Der Verfasser des Artikels ist sich bewusst, dass Merkel nicht mehr offizielle Kanzlerin ist), einer ehemaligen ostdeutschen Geheimdienstmitarbeiterin. Die Bedrohung durch NATO-Kräfte, die sich als Aggressoren gegen Russland nach Osten bewegen, besteht bis zum heutigen Tag, wobei nationale Führer wie Macron, Merkel und andere jetzt vom Weltwirtschaftsforum (Klaus Schwab), einer nazi-ähnlichen marxistischen Organisation, die die globale Vorherrschaft und eine Weltregierung anstrebt, ausgebildet und beeinflusst werden.

Im Grunde ist die NATO das Vierte Reich. Und Russland sieht die Bedrohung, die die NATO für den Frieden und die Sicherheit in der Welt darstellt.

Putin hat also Recht mit seiner Einschätzung, dass die NATO und die westlichen Streitkräfte wieder zu denselben Taktiken zurückkehren, die Adolf Hitler im Zweiten Weltkrieg verfolgte. Und die existenzielle Bedrohung für Russland ist durchaus real. Darüber hinaus versuchen die westlichen Staaten aggressiv, Russland durch Sanktionen, die eine Vorstufe zum Krieg sind, von der globalen Wirtschaftstätigkeit abzuschneiden. Die NATO-Staaten sind hier also die Aggressoren.

Warum Joe Biden will, dass Russland die USA angreift

Um die Dynamik, die hier im Spiel ist, voll und ganz zu verstehen, müssen wir auch erkennen, dass Bidens Handlanger (Obama usw.) wollen und brauchen, dass Russland die Vereinigten Staaten angreift, damit Biden einen Kriegsnotstand ausrufen kann, um ihm mehr Macht im eigenen Land zu verschaffen, ähnlich wie Trudeau sich auf das Notstandsgesetz berief, um Bürgerrechte und ordnungsgemäße Verfahren in Kanada auszulöschen.

Dieser Notstand würde helfen, die Inflation, die Unterbrechung der Versorgungskette, die zunehmende Obdachlosigkeit, die in die Höhe schießende Kriminalitätsrate und andere schwerwiegende Probleme zu erklären, die auf die gescheiterte Politik der Demokraten in Amerika zurückzuführen sind… eine Politik, die zum raschen Zusammenbruch von blauen Städten wie Seattle und Portland führt.

Noch wichtiger ist, dass Biden die Kriegsbefugnisse nutzen könnte, um Wahlen auszusetzen und die landesweite Konfiszierung von Waffen zu versuchen, um Amerika in eine autoritäre Diktatur zu verwandeln, wie es in Kanada bereits der Fall ist. Die Außerkraftsetzung des zweiten Verfassungszusatzes und die Beschlagnahmung von Waffen ist der wichtigste Schritt auf dem Weg zu einer totalitären Kontrolle über das amerikanische Volk, und deshalb muss eine sehr große Krise heraufbeschworen werden, um die Beschlagnahmung von Waffen zu rechtfertigen.

Der Cyberangriff unter falscher Flagge auf Amerikas Infrastruktur

Wir glauben, dass Bidens Handlanger planen, Russland in einen Konflikt zu verwickeln und dann ihren eigenen Cyberangriff unter falscher Flagge auf die amerikanische Infrastruktur zu starten. Dieser Cyberangriff würde wahrscheinlich auf eines oder mehrere der folgenden Ziele abzielen:

Stromnetz

Finanzielle Infrastruktur

Telekommunikationsinfrastruktur

Diese Cyberangriffe würden natürlich sofort Putin und Russland angelastet werden, und die darauf folgenden Unruhen und das Massensterben – durch Massenverhungern, gewaltsame Übergriffe usw. – könnten alle Russland angelastet werden.

Und genau so könnten alle Todesfälle durch COVID-Impfstoffe unter den Teppich gekehrt werden, da der Zusammenbruch der US-Infrastruktur eine viel unmittelbare und größere Gefahr darstellt.

So arbeiten die Globalisten: Sie schaffen einen neuen Notfall, um die Beweise für den Völkermord, den sie in ihrem vorherigen Notfall verübt haben, zu begraben.

Schlimmer noch, ein Cyberangriff unter falscher Flagge auf das Stromnetz würde auch die totale Abschaltung alternativer Medien und sozialer Medien bewirken (man denke an Truth Social), die amerikanische Bevölkerung voneinander isolieren und ihr den Zugang zu neuen Informationen aus „nicht genehmigten“ Quellen verwehren.

Über all das und noch viel mehr spreche ich in der heutigen Ausgabe des mächtigen Situation Update Podcasts: