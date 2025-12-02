von Tyler Durden

Während Washington unter Präsident Trump ausnahmsweise zu Zurückhaltung, Deeskalation und einem Friedensabkommen in der Ukraine aufruft, erklärt ein ranghoher NATO-Kommandeur, dass der Konflikt mehr Aggression durch das westliche Militärbündnis direkt gegen Russland benötige.

Admiral Giuseppe Cavo Dragone, Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, sagte der Financial Times in einem neuen Bericht, dass die NATO derzeit proaktivere Maßnahmen als Reaktion auf Russlands eskalierende hybride Kriegsführung prüfe. Der Bericht verweist auf einen angeblichen Anstieg russlandgestützter Cyberangriffe, Sabotageaktionen und Luftraumverletzungen über Europa – Maßnahmen, die die NATO spiegeln und sogar übertreffen könnte, da ein möglicher „präventiver Schlag“ gegen russische Ziele gerechtfertigt wäre.

„Wir prüfen alles … Im Cyberbereich sind wir eher reaktiv“, sagte Dragone. „Aggressiver zu sein oder proaktiv statt reaktiv zu handeln, ist etwas, über das wir nachdenken.“

Dabei erklärte er, dass ein „präventiver Schlag“ unter bestimmten Umständen als defensive Handlung eingestuft werden könnte. „Das liegt weiter entfernt von unserer normalen Denk- und Verhaltensweise“, räumte er ein.

„Aggressiver zu sein als unser Gegenüber könnte eine Option sein“ – doch die offenen Fragen lauten: „rechtlicher Rahmen, juristische Zuständigkeiten, wer das tun soll?“

Mehrere Diplomaten und Vertreter aus osteuropäischen und baltischen Staaten fordern diese proaktivere Haltung oder zumindest eine weniger rein „reaktive“ Vorgehensweise, um Moskau echten Schmerz zuzufügen.

„Wenn wir weiterhin nur reagieren, laden wir Russland einfach ein, es weiter zu versuchen und uns weiter zu schaden“, wurde ein baltischer Diplomat in der FT zitiert.

„Hybride Kriegsführung ist asymmetrisch – sie kostet sie wenig und uns viel. Wir müssen einfallsreicher werden“, sagte der Diplomat.

Dabei hat es bereits seit Jahren verdeckte Sabotageoperationen gegen Russland gegeben, die vom Westen gesteuert wurden. Diese Aktivitäten, von denen einige längst in Mainstream-Medien enthüllt wurden, sind ein zentraler Grund für die ständige Eskalation des Ukraine-Krieges.

Dies hat wiederum zu einer Verschärfung der nuklearen Rhetorik und Drohungen zwischen Russland und dem Westen geführt. Die Temperatur müsste dringend gesenkt werden, doch die jüngsten Äußerungen des Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses bewirken das Gegenteil.

Junge Männer zahlen weiterhin den Preis auf dem Schlachtfeld, selbst während sich ein Friedensprozess langsam und schmerzhaft anbahnt. Reuters hat inzwischen verspätet die enormen Verluste der ukrainischen Streitkräfte eingeräumt und dokumentiert:

Pavlo Broshkov hatte große Hoffnungen, als er im März als unerfahrener Rekrut der ukrainischen Armee beitrat – bereit, sein Land zu verteidigen und eine großzügige Prämie zu verdienen, um ein Haus für seine Frau und seine kleine Tochter zu kaufen. Drei Monate später lag der 20-Jährige gebrochen und reglos auf dem Schlachtfeld, seine Träume zerstört. Broshkov gehört zu Hunderten von 18- bis 24-Jährigen, die sich in diesem Jahr freiwillig für den Fronteinsatz gemeldet haben – angelockt von hohen Löhnen und Vergünstigungen im Rahmen einer nationalen Jugendrekrutierungskampagne, die der gealterten und erschöpften ukrainischen Armee von rund einer Million Soldaten neues Leben einhauchen soll.

Indessen suchen EU-Staaten weiterhin nach jedem möglichen Weg, den Konflikt aufrechtzuerhalten, anstatt echten Kompromiss zu suchen …

Der Kreml hat auf die Äußerungen von Admiral Dragone reagiert. Kreml-Sprecherin Maria Sacharowa bezeichnete seine Bemerkungen als „einen äußerst unverantwortlichen Schritt, der die Bereitschaft des Bündnisses zeigt, weiter in Richtung Eskalation zu gehen.“

Macron: In den kommenden Wochen wird sich der Druck auf die russische Wirtschaft und die Fähigkeit Russlands, die Kriegsanstrengungen zu finanzieren, drastisch verändern.