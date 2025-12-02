Trump begnadigt Drogenschmuggler, bedroht Venezuela

von Moon of Alabama

Trumps Südamerika-Politik wird von Tag zu Tag lächerlicher.

Gestern kündigte er die Begnadigung des ehemaligen Präsidenten von Honduras, Juan Orlando Hernández, an, der eine 45-jährige Haftstrafe verbüßt, weil er mit Drogenschmugglern zusammengearbeitet haben soll, die angeblich 400 Tonnen Kokain in die Vereinigten Staaten geschmuggelt hatten. Außerdem unterstützte er den rechten Kandidaten Nasry „Tito“ Asfura bei der Wahl am Sonntag in Honduras. Asfura gehört derselben Partei an wie Hernández.

Dies wird kaum den gewünschten Effekt haben:

Die Reaktion auf Trumps Begnadigung in Honduras war Schock, und viele fragten sich, wie sich dies auf die anstehenden Wahlen auswirken würde.

„Es wird offensichtlich dieselben starken negativen Gefühle hervorrufen wie bei der Wahl 2021, die Juan Orlando aus dem Amt gedrängt hat“, sagte der honduranische Analyst Leonardo Pineda. Indem Trump den konservativen Kandidaten Asfura mit Hernández verknüpfe, könnte er dessen Siegchancen sogar verschlechtern.

Während Trump an einem Tag einen verurteilten Drogenschmuggler begnadigt, nutzt er den nächsten Tag, um Venezuela wegen angeblichen Drogenschmuggels zu bedrohen – ohne jegliche Beweise.

Vor einer Woche veröffentlichte die US-Luftfahrtbehörde FAA eine Warnung (NOTAM) für Venezuela:

Die Warnung spricht von einer „sich verschlechternden Sicherheitslage und erhöhter militärischer Aktivität in und um Venezuela“.

„Bedrohungen könnten ein potenzielles Risiko für Flugzeuge in allen Höhen darstellen, einschließlich beim Überflug, bei An- und Abflug sowie für Flughäfen und Flugzeuge am Boden“, heißt es in der FAA-Mitteilung.

Die Warnung betrifft die Maiquetía Flight Information Region, die den venezolanischen Luftraum und Teile der südlichen Karibik umfasst – darunter Kolumbien, Guyana, Brasilien und Trinidad.

Venezuela reagierte darauf, indem es die Betriebserlaubnis für Fluggesellschaften widerrief, die dieser Warnung folgten.

Heute äußerte Trump eine explizite Drohung an alle Flugzeuge im venezolanischen Luftraum:

Donald J. Trump @realDonaldTrump – 29. Nov. 2025

„An alle Fluglinien, Piloten, Drogenhändler und Menschenhändler: Bitte betrachtet den Luftraum über und um Venezuela als vollständig geschlossen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit! PRÄSIDENT DONALD J. TRUMP“

Was will er tun? Dem Militär befehlen, wahllos Passagierflugzeuge abzuschießen?

Zuvor hatte Trump Landoperationen in Venezuela angedeutet:

Präsident Trump deutete am Donnerstag an, dass die Vereinigten Staaten „sehr bald“ Maßnahmen gegen angebliche venezolanische Drogenschmuggler an Land ergreifen würden, nachdem es wochenlang wiederholte Schläge in karibischen Gewässern gegeben hatte.

„In den letzten Wochen habt ihr daran gearbeitet, venezolanische Drogenschmuggler abzuschrecken, von denen es viele gibt“, sagte Trump vor Militärpersonal an Thanksgiving.

„Ihr habt wahrscheinlich bemerkt, dass die Leute nicht mehr per Seeweg liefern wollen, und wir werden sie auch an Land stoppen. Das wird sehr bald beginnen.“

„Das Land ist leichter“, fügte er hinzu. „Wir warnen sie: Hört auf, unser Land mit Gift zu beliefern.“

Die Drohung ist leer. Es gibt keine realistische Möglichkeit für eine militärische Bodenoffensive in Venezuela.

Alle Behauptungen Trumps über Venezuela, seine angeblichen „Terrorbanden“ und den Drogenschmuggel sind völlig an den Haaren herbeigezogen.

Es geht überhaupt nicht um Drogen, sondern darum, Venezuelas riesige Ölreserven zu stehlen:

„[Öl] steht im Zentrum der Angelegenheit“, sagte Kolumbiens Präsident Gustavo Petro im CNN-Interview.

„Es ist eine Verhandlung über Öl. Das ist Trumps Logik. Er denkt nicht an die Demokratisierung Venezuelas und schon gar nicht an den Drogenhandel.“

Vor einer Woche telefonierte Trump mit Venezuelas Präsident Nicolás Maduro, offenbar um ihn zum Rücktritt zu drängen:

Die Vereinigten Staaten haben eine erhebliche Militärpräsenz in der Karibik aufgebaut, angeblich zur Abschreckung des Drogenschmuggels, aber in Wahrheit, um Maduro aus dem Amt zu drängen – notfalls mit Gewalt.

Die New York Times berichtete im Oktober, dass Maduro den USA einen bedeutenden Anteil an Venezuelas Ölfeldern und anderen lukrativen Geschäften angeboten habe, um die Spannungen zu entschärfen. Doch Maduro wollte im Amt bleiben, also beendeten US-Beamte die Gespräche.

Die Trump-Regierung behauptet fälschlicherweise, zwei venezolanische Gruppen – Tren de Aragua und das angebliche „Kartell der Sonnen“ – seien von Maduro kontrollierte Narco-Gangs:

Henrique Capriles, Oppositionspolitiker und ehemaliger Gouverneur, sagte, die Behauptung, Tren de Aragua werde von Maduro gesteuert, sei „Science-Fiction“.

Experten betonen, dass die Bande in einem venezolanischen Gefängnis entstanden ist und nicht vom Staat kontrolliert wird.

US-Geheimdienste selbst stellten fest, dass keine Beweise für grenzüberschreitenden Drogenschmuggel vorliegen.

Beim sogenannten „Kartell der Sonnen“ sieht es ähnlich aus:

Experten sagen, dass es sich nicht um ein Kartell im eigentlichen Sinne handelt, sondern um einen Oberbegriff für einzelne korrupte Militärangehörige – ein Phänomen, das in vielen Ländern vorkommt.

Der Begriff entstand in den 1990er-Jahren, als die CIA gemeinsam mit der venezolanischen Armee eine Tonne Kokain in die USA schmuggelte, um kolumbianische Kartelle zu infiltrieren.

Kurz gesagt: Die tatsächlichen Narco-Operationen liefen – wie so oft – über die USA selbst.

Unterdessen setzt das US-Militär seine Drohnen- und Raketenangriffe fort, bei denen regelmäßig harmlose Fischer getroffen werden.

Verteidigungsminister Pete Hegseth soll sogar mündlich befohlen haben, jeden Überlebenden zu töten:

Je länger das Überwachungsflugzeug das Boot verfolgte, desto sicherer waren sich die Geheimdienstanalysten, dass die 11 Menschen an Bord Drogenschmuggler seien.

Hegseth gab laut zwei Insidern den Befehl: „Tötet alle.“

Über 80 Menschen wurden bisher durch diese Einsätze getötet. Experten warnen vor Rechtsbrüchen und möglicher zukünftiger Strafverfolgung.

Der oberste Militärjurist des Southern Command hielt die Angriffe für illegal und wurde übergangen:

Der JAG-Offizier warnte, dass das Töten mutmaßlicher „Narco-Terroristen“ auf See außergerichtliche Hinrichtungen darstelle und die Soldaten strafrechtlich gefährden könne.

Der Befehlshaber des Southern Command, Admiral Holsey, kündigte daraufhin überraschend seinen Rücktritt an.

Dass 11 Menschen in einem Boot waren, deutet übrigens klar gegen Drogenschmuggel:

DEA-Beamte erklärten, dass Schmuggler typischerweise nur 3–4 Personen an Bord haben – mehr Menschen bedeuten weniger Platz für Drogen.

Ich bezweifle weiterhin sehr, dass Trump einen Angriff auf Venezuela anordnen wird. Jede militärische Operation dort würde in einem Fiasko enden und seine übrigen politischen Ziele massiv beschädigen.