Naturbasierte Lösungen werden die Klimakrise nicht lösen – sie machen nur die Reichen noch reicher

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Baka, ein Jäger und Sammler im Wald des Kongobeckens. Dieses Land ist seit Generationen Ihr Zuhause. Du kennst dort jeden Stein und jeden Baum. Ihre Großeltern sind auf diesem Land begraben. Sie und Ihr Volk haben es gehegt und gepflegt und lieben es.

Stellen Sie sich nun vor, Sie werden vertrieben und Ihr Haus wird zerstört, weil, wie Ihnen jemand erklärt, ein weißer Mann, der sehr weit weg wohnt, der Meinung ist, dass Ihr Wald ein Schutzgebiet werden muss, in dem nur Elefanten leben dürfen. Er mag Elefanten, sagen sie dir. Weiße Männer mögen Elefanten.

Anscheinend ist er in den Weltraum geflogen und hat festgestellt, dass er euren Wald mag und sich um den Klimawandel Sorgen macht. Dieser Mann hat ein Unternehmen gegründet, das im vergangenen Jahr 60,64 Millionen Tonnen Kohlendioxid produziert hat – das entspricht der Verbrennung von 140 Millionen Barrel Öl.

Aber, so sagt man Ihnen, wenn Ihr Wald geschützt wird, kann er sich wegen seiner CO2-Emissionen besser fühlen.

Sie fragen sich vielleicht, warum er seine Emissionen nicht einstellt, anstatt Ihr Leben zu zerstören. Die Antwort darauf ist Geld.

Sie fragen sich vielleicht auch, wie jemand glauben kann, dass er etwas Gutes tut. Und die Antwort darauf ist das Thema dieses Artikels.

Mit der Verbreitung von Klimabewegungen und der Beschleunigung der globalen Erwärmung ist die Klimakrise für die meisten unbestreitbar geworden. Und dennoch steigen die Emissionen weiter an.

Anstatt sich der Krise zu stellen, bitten Regierungen, Unternehmen und große Nichtregierungsorganisationen (NGOs) den Finanzsektor um Hilfe, verstecken ihre Untätigkeit und betrügen die Bürger mit gefährlichen und falschen Slogans wie „Natur positiv“, „Naturbasierte Lösungen“, „Netto-Null“.

Diese so genannten „Lösungen“ sind überwiegend leere Versprechungen, die zu massiven Verletzungen der Rechte indigener Völker führen und die Klimakrise nicht lösen werden.

Sie lenken die Aufmerksamkeit von den wahren Ursachen der Umweltzerstörung und des Klimawandels ab und von denjenigen, die am meisten dafür verantwortlich sind, auf Kosten der indigenen Völker und lokalen Gemeinschaften, die am wenigsten Schuld tragen.

Was sind naturbasierte Lösungen?

Der Name klingt gut, nicht wahr? Das Konzept tauchte zum ersten Mal 2009 in einem Papier der International Union for Conservation of Nature für die globalen Klimaverhandlungen auf und wurde von großen Naturschutzorganisationen als „vergessene Lösung“ für den Klimawandel dargestellt.

Die Idee ist sehr einfach: Die Natur birgt die Lösungen für unsere verschiedenen Umweltkrisen, und im Falle des Klimawandels können wir ihn abmildern, indem wir mehr Emissionen aus natürlichen und landwirtschaftlichen Ökosystemen vermeiden (d. h. mehr „Schutzgebiete“ schaffen) oder die Kohlenstoffbindung in ihnen erhöhen (d. h. Bäume pflanzen oder Wälder wiederherstellen).

Hier ist sie: eine magische Lösung, die nicht von bedeutenden Veränderungen durch große Volkswirtschaften und ihre wichtigsten Industrien abhängt.

In den globalen Debatten über Klima und biologische Vielfalt wird zunehmend die Behauptung aufgestellt, dass 30 % des globalen Klimaschutzes durch naturbasierte Lösungen (NbS) erreicht werden können.

Das eigentliche Problem beginnt, wenn naturbasierte Lösungen als der beste Weg zur Bewältigung der Klimakrise dargestellt werden, da sie eine einfache Lösung bieten, die nicht bedeutet, weniger fossile Brennstoffe zu verbrennen und unser Konsumverhalten zu ändern – was die einzigen wirklichen Antworten sind.

Doch je größer der erforderliche Umfang von NbS wird, desto wahrscheinlicher werden verheerende Auswirkungen auf indigene Völker und andere lokale Gemeinschaften. Hinter dem eingängigen Namen verbirgt sich der übliche (und nicht sehr neue!) marktorientierte Ansatz. Praktisch gesehen bietet NbS eine neue Variante dessen, was man früher als Kohlenstoffausgleich bezeichnete.

Die „Natur“ wird in diesem Zusammenhang als Kapital oder Vermögenswert betrachtet, als etwas, dem wir einen Preis zuordnen und auf dem Markt handeln können.

Nehmen wir an, dass Shell (einer der großen Befürworter von NbS) eine X-Menge CO2 in die Atmosphäre freisetzt. Um zu behaupten, dass es seine Klimaverpflichtungen einhält, kann Shell weiterhin genau die gleiche Menge CO2 freisetzen, solange es gleichzeitig die Einrichtung eines Schutzgebiets unterstützt, das die gleiche Menge CO2 speichert, oder Bäume pflanzt, die die gleiche Menge CO2 absorbieren sollen.

Dieser Austausch findet natürlich auf den Finanzmärkten statt, durch die Schaffung von Kohlenstoffgutschriften. Und das ist es, was die Regierungen mit „Netto-Null“ meinen: Sie haben nicht wirklich die Absicht, ihre Emissionen auf Null zu reduzieren, sondern behaupten einfach, diese Emissionen an anderer Stelle „auszugleichen“.

Die Umwandlung der Natur in eine Form von Kapital (in diesem Fall in Form von Kohlenstoffgutschriften), die dann auf dem Markt verkauft werden kann, ist eine so modische Idee, dass sie sogar von dem Naturschützer und Fernsehstar Sir David Attenborough unterstützt wird.

Was ist also falsch daran?

Aus Sicht der Justiz: alles.

Laut dem Papier, das von den Befürwortern von NbS als Klimaschutzlösung am häufigsten als Beweis herangezogen wird (es wurde 2017 veröffentlicht, zu den Co-Autoren gehören Kohlenstoffhändler und Vertreter einer großen Naturschutzorganisation), kann NbS „37 % der bis 2030 benötigten kosteneffizienten CO2-Minderung liefern.“

Diese Zahl wurde in verschiedenen Formen („37 %“, „ein Drittel“, „mehr als ein Drittel“ usw.) immer wieder wiederholt und gewinnt durch die Wiederholung an Plausibilität.

Aber was bedeutet diese Zahl eigentlich?

Die effektivste bekannte Methode, Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu ziehen, ist das Pflanzen von Bäumen. Nach den Schätzungen von 2017 macht die Aufforstung fast die Hälfte des Potenzials für den Klimaschutz durch NbS aus.

Um dieses Potenzial zu erreichen, müssten jedoch Bäume auf einer geschätzten Fläche von fast 700 Millionen Hektar gepflanzt werden, was fast der Größe Australiens entspricht.

Wo soll diese Fläche zu finden sein? Sicherlich nicht in Frankreich oder dem Vereinigten Königreich (die zu den Befürwortern von NbS gehören).

Es besteht eindeutig die Gefahr, dass viele indigene Völker und lokale Gemeinschaften, die am wenigsten für die Klimakrise verantwortlich sind, ihr Land verlieren.

Amarlal Baiga vom Stamm der Baiga erklärt, wie sich die Aufforstung zum Zwecke der Kompensation auf seine Gemeinschaft auswirkt. In diesem Fall handelt es sich um einen Ausgleich für die biologische Vielfalt, aber der Prozess und die verheerenden Folgen sind die gleichen.

„Die Forstbehörde hat mit Gewalt Zäune um mein Feld und um die Felder aller anderen errichtet. Sie haben Zäune errichtet und Teakbäume gepflanzt. Dieses Land gehört uns, dieses Land gehörte unseren Vorfahren. Sie haben uns gezwungen, die Bäume zu pflanzen, sie haben uns zum Narren gehalten, indem sie sagten: ‚Diese Pflanzen werden euch nützen‘, aber jetzt schikanieren sie uns und sagen: ‚Dieser Dschungel gehört uns und dieses Land gehört euch nicht mehr.'“

Das Land seines Dorfes wurde im Rahmen eines Ausgleichsaufforstungsprojekts enteignet.

Wenn in Indien Wälder z. B. für den Bergbau zerstört werden, müssen die verantwortlichen Unternehmen Geld in den Fonds der Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority einzahlen, das für Aufforstungsprojekte verwendet wird – doch die artenreichen Wälder werden in der Regel durch Monokulturen ersetzt, oft auf dem Land der Adivasi.

Eine weitere stark geförderte NbS neben der Aufforstung ist die Schaffung von sogenannten Schutzgebieten. Die neue Biodiversitätsinitiative der EU-Kommission mit dem Namen NaturAfrica behandelt Schutzgebiete als massive Kohlenstoffsenke, die „interessante Möglichkeiten zur Erzielung von Einkommensströmen für Gemeinden durch Kohlenstoffgutschriften bieten kann“.

Aber auch dies ist eine große Bedrohung für indigene Völker. Mehrere Menschenrechtsorganisationen und unabhängige Untersuchungen zeigen seit Jahren, wie die Einrichtung von Schutzgebieten, insbesondere in Afrika und Asien, ohne die Zustimmung der indigenen oder lokalen Gemeinschaften erfolgt, die dadurch den vollständigen Zugang zu ihrem angestammten Land verlieren, und von einer zunehmenden Militarisierung und Gewalt begleitet wird.

Schutzgebiete zerstören die besten Hüter der natürlichen Welt, die indigenen Völker, auf deren Land 80 % der biologischen Vielfalt zu finden sind.

Es ist irgendwie surreal, dass ein Jäger und Sammler im Kongobecken, dessen Lebensweise diese Wälder genährt und geschützt hat, seinen Zugang zu dem Land und den Nahrungsmitteln, die ihn ernähren, verliert oder von einem Parkwächter gefoltert und misshandelt wird, weil auf der anderen Seite der Welt ein reicher weißer Mann, dessen Unternehmen massive Umweltverschmutzer sind, denkt, er könne seine Emissionen durch die Einrichtung eines Schutzgebiets im Kongo kompensieren – anstatt die Ausbeutung von Arbeitern einzustellen, Steuern zu zahlen und einfach die Emissionen zu stoppen.

Natürlich finden nicht nur Milliardäre diese Idee gut. Die Naturschutzindustrie treibt NbS voran, weil sie mit dem Verkauf von Kohlenstoffgutschriften aus den von ihr verwalteten Schutzgebieten riesige Summen verdienen kann, um neue Schutzgebiete zu finanzieren (und die Millionengehälter ihrer CEOs zu bezahlen).

Am Ende der Geschichte werden also indigene Völker, Kleinbauern, lokale Gemeinschaften und Fischer ihr Land für eine Klimakrise verlieren, die sie nicht verursacht haben.

Aber wird uns das alles vor den schlimmsten Folgen des Klimawandels bewahren?

Ganz und gar nicht.

Erstens pflanzen viele der Baumprojekte, die als Weg zur Abschwächung des Klimawandels angepriesen werden, schnell wachsende Bäume wie Eukalyptus und Akazien, um Geld zu verdienen. Dies kann den Kohlenstoffgehalt eher erhöhen als verringern: Die vorhandene Vegetation muss gerodet werden, und die neuen Plantagen sind anfälliger für Brände.

Die meisten dieser Plantagen werden nach einigen Jahren geerntet, um daraus Papier und Holzkohle herzustellen, wodurch der gesamte gebundene Kohlenstoff schnell wieder in die Atmosphäre gelangt. Echte Wälder mit einheimischen Bäumen müssten erst jahrzehntelang wachsen, bevor sie viel Kohlenstoff absorbieren können.

Und schließlich zerstören großflächige Baumplantagen die biologische Vielfalt und das Land der indigenen Völker.

Zweitens wird der Plan, 30 % der Weltfläche als Schutzgebiete auszuweisen, ebenfalls als Mittel zur Eindämmung des Klimawandels dargestellt. Doch abgesehen von den katastrophalen Auswirkungen auf die menschliche Vielfalt gibt es keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass die Verdoppelung der Schutzgebiete tatsächlich der Natur zugute kommt.

Von den 20 Zielen des letzten globalen Aktionsplans zur biologischen Vielfalt für den Zeitraum 2010-2020 wurde nur das Ziel erreicht, die als Schutzgebiete ausgewiesene Fläche der Erde auf 17 % zu erhöhen.

Die Naturschutzindustrie selbst behauptet jedoch, dass die biologische Vielfalt im gleichen Zeitraum immer schneller zurückgegangen ist.

Eine Studie aus dem Jahr 2019, in der mehr als 12.000 Schutzgebiete in 152 Ländern untersucht wurden, ergab, dass diese Schutzgebiete in den letzten 15 Jahren – von einzelnen Ausnahmen abgesehen – nichts zur Verringerung des menschlichen Drucks auf die Tierwelt beigetragen haben.

In vielen hat sich der Druck im Vergleich zu ungeschützten Gebieten sogar noch verschlimmert. Viele Schutzgebiete laden zum Massentourismus ein und beherbergen oft Trophäenjagd, Holzeinschlag und Bergbau.

Schließlich hat die Finanzindustrie noch nie eines unserer Probleme gelöst und wird es auch dieses Mal nicht tun. Wenn man es dem Markt überlässt zu entscheiden, was wichtig ist und was nicht, je nach „wirtschaftlichem Wert“, wird sich das wahrscheinlich als katastrophal erweisen.

Ist ein indigenes Gebiet, ein Wald, ein Grasland nur wegen des dort gespeicherten Kohlenstoffs schützenswert? Was ist mit den Menschen, die in diesem Gebiet leben, und der nicht quantifizierbaren Vielfalt, die sie darstellen?

Gerade die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen für den Profit und die Kommerzialisierung der Natur haben uns hierher gebracht. Die Finanzindustrie will Geld verdienen, nicht unseren Planeten schützen.

Wie der CEO von Mirova, einer Investmentgesellschaft, deutlich sagte:

„Es ist einfach, unsere Auswirkungen auf das Klima abzuschätzen. Die Auswirkungen auf den Kohlenstoff, Tonnen von CO2-Äquivalenten … All das spricht für die Finanzwelt. Wenn wir anfangen, über Entwaldung oder die Zerstörung von Ökosystemen zu diskutieren, ist das viel komplizierter, weil es keine Indikatoren oder sogar internationale Standards gibt, um diese Auswirkungen zu messen.“

Ein weiterer Beweis dafür, dass es hier um Geld (und nicht um die Natur) geht, ist die Tatsache, dass NbS von den größten und umweltschädlichsten Unternehmen der Welt und von der Naturschutzindustrie unterstützt und umgesetzt werden, um die drastischen Veränderungen zu vermeiden, die zur Bewältigung der Klimakrise wirklich notwendig sind.

Zu den Befürwortern von NbS gehören: Nestlé, BP, Chevron, Equinor, Total, Shell, Eni, BHP, Dow Chemical Company, Bayer, Boeing, Microsoft, Novartis, Olam, Coca-Cola, Danone, Unilever, usw.

Lügen unsere Regierungen und Großunternehmen also, wenn sie behaupten, sie würden „handeln“, um der Klimakrise ein Ende zu setzen?

Ja.

Kompensationsprogramme haben bereits versagt, um den Klimawandel zu verhindern. Eine massive Ausweitung dieser Systeme mit naturbasierten Lösungen wird noch massiver scheitern.

Kompensationsprogramme wie NbS sollten aufgegeben werden, und stattdessen sollten die Regierungen echte Vorschriften für Unternehmen und Finanzen einführen, um die wahren Ursachen der Umweltzerstörung zu bekämpfen: die Ausbeutung natürlicher Ressourcen aus Profitgründen und der wachsende Überkonsum, angetrieben durch den globalen Norden.

Wir müssen auch unsere Ansätze dekolonisieren und aufhören, indigene Völker und andere lokale Gemeinschaften, die unseren Planeten seit Generationen schützen, an den Rand zu drängen und zum Schweigen zu bringen. Um dies zu erreichen, müssen die Regierungen die Rechte der indigenen Völker und anderer lokaler Gemeinschaften auf ihr Land respektieren, schützen und vollständig anerkennen.

Schließlich brauchen wir eine radikale Änderung unserer Wirtschaftsstruktur und unserer Lebensweise. Nur wenn diese Themen auf den Tisch kommen, wird es echte und gerechte Lösungen geben, um den Klimawandel aufzuhalten. Bislang haben die Staats- und Regierungschefs, die Naturschutz-NGOs, die Wirtschaft und einige Klimabewegungen im Globalen Norden dies versäumt.