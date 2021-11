David Stockman über das GreenMageddon… Teil 3

Anmerkung der Redaktion: In diesem Moment treffen sich die globale Elite und die führenden Politiker der Welt auf der UN-Klimakonferenz in Glasgow, um das „Problem“ des Klimawandels anzugehen.

Die geologischen und paläontologischen Beweise sprechen eindeutig dafür, dass die heutige globale Durchschnittstemperatur von etwa 15 Grad Celsius und die CO2-Konzentration von 420 ppm kein Grund zur Beunruhigung sind. Selbst wenn sie bis zum Ende des Jahrhunderts auf etwa 17 bis 18 Grad Celsius und 500 bis 600 ppm ansteigen, könnte dies das Los der Menschheit durchaus ausgleichen oder verbessern.

Schließlich fielen die Zivilisationsschübe der letzten 10 000 Jahre durchweg in den roten Bereich der untenstehenden Grafik. Die bereits erwähnten Flusszivilisationen – die minoische, die griechisch-römische Ära, die mittelalterliche Blütezeit und die industriellen und technologischen Revolutionen der Gegenwart. Gleichzeitig kam es zu mehreren Rückfällen in das finstere Mittelalter, als das Klima kälter wurde (blau).

Und das ist nur logisch. Wenn es wärmer und feuchter ist, sind die Vegetationsperioden länger und die Ernteerträge besser – unabhängig von der jeweiligen landwirtschaftlichen Technologie und Praxis. Und es ist auch besser für die Gesundheit von Menschen und Gemeinschaften – die meisten tödlichen Seuchen der Geschichte traten in kälteren Klimazonen auf, wie etwa der Schwarze Tod von 1344-1350.

Doch die Erzählung von der Klimakrise verleugnet diesen massiven Bestand an „Wissenschaft“ mit Hilfe von zwei Täuschungsmanövern, die die gesamte Geschichte der anthropogenen globalen Erwärmung (AGW) entkräften.

Erstens wird die gesamte Geschichte des Planeten vor dem Holozän (die letzten 10.000 Jahre) ignoriert, obwohl die Wissenschaft zeigt, dass die globalen Temperaturen in den letzten 600 Millionen Jahren mehr als 50 % der Zeit im Bereich von 25 Grad C oder 67 % höher waren als die heutigen Werte und weit über allem liegen, was von den verworrensten Klimamodellen heute prognostiziert wird. Entscheidend ist jedoch, dass die Klimasysteme des Planeten nicht in eine Endzeitschleife der glühenden Kernschmelze gerieten – die Erwärmung wurde immer durch starke Gegenkräfte gebremst und umgekehrt.

Selbst die Geschichte, die die Alarmisten anerkennen, ist auf groteske Weise verfälscht worden. Wie wir in Teil 2 gezeigt haben, ist der so genannte Hockeystick der letzten 1000 Jahre, demzufolge die Temperaturen bis 1850 konstant waren und jetzt auf angeblich gefährliche Werte ansteigen, ein kompletter Schwindel. Er wurde vom IPCC (International Panel on Climate Change) in betrügerischer Absicht erstellt, um die Tatsache zu vertuschen, dass die Temperaturen in der vorindustriellen Welt der mittelalterlichen Warmzeit (1000-1200 n. Chr.) tatsächlich höher waren als heute.

Zweitens wird fälschlicherweise behauptet, die globale Erwärmung sei eine Einbahnstraße, bei der die steigenden Konzentrationen von Treibhausgasen (THG) und insbesondere von CO2 zu einem kontinuierlichen Anstieg der Wärmebilanz der Erde führen. Die Wahrheit ist jedoch, dass die höheren CO2-Konzentrationen eine Folge und ein Nebenprodukt und nicht die Ursache für den derzeitigen natürlichen Temperaturanstieg sind.

Auch hier macht die inzwischen „abgebrochene“ Geschichte des Planeten die These vom CO2-Antrieb zunichte. Während der Kreidezeit, vor 145 bis 66 Millionen Jahren, erteilte ein natürliches Experiment dem verteufelten CO2-Molekül die Absolution. Während dieses Zeitraums stiegen die globalen Temperaturen dramatisch von 17 auf 25 Grad Celsius an – ein Wert, der weit über allem liegt, was die heutigen Klimaheuler jemals prognostiziert haben.

Leider war CO2 nicht der Übeltäter. Laut Wissenschaft sind die CO2-Konzentrationen in der Umgebung während dieser 80 Millionen Jahre sogar gesunken, und zwar von 2.000 ppm auf 900 ppm am Vorabend des Aussterbeereignisses vor 66 Millionen Jahren.

Man sollte meinen, dass diese Tatsache den CO2-Hexenjägern zu denken geben würde, aber das hieße zu ignorieren, worum es bei der ganzen Aufregung um den Klimawandel eigentlich geht. Es geht nicht um die Wissenschaft, die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen oder das Überleben des Planeten Erde; es geht um Politik und die unaufhörliche Suche der politischen Klasse und der Apparatschiks und Gauner, die die Umgehungsstraße bevölkern, nach einem weiteren Vorwand, um die staatliche Macht zu vergrößern.

Das Narrativ vom Klimawandel ist in der Tat die Art von ritualisiertem politischem Mantra, das von der politischen Klasse und der ständigen Nomenklatura des modernen Staates – Professoren, Denkfabriken, Lobbyisten, Karriereapparatschiks, Beamtenschaft – immer wieder ausgeheckt wird, um staatliche Macht zu erlangen und auszuüben.

Um den großen Randolph Bourne zu paraphrasieren: Die Erfindung angeblicher Schwächen des Kapitalismus – wie etwa die Neigung, zu viel Kohlenwasserstoff zu verbrennen – ist die Gesundheit des Staates. In der Tat ist die Erfindung falscher Probleme und Bedrohungen, die angeblich nur durch schweres staatliches Eingreifen gelöst werden können, zum Modus Operandi einer politischen Klasse geworden, die die fast vollständige Kontrolle über die moderne Demokratie an sich gerissen hat.

Dabei haben sich die herrschenden Eliten jedoch so sehr an den ungehinderten Erfolg gewöhnt, dass sie schlampig, oberflächlich, nachlässig und unehrlich geworden sind. Sobald wir beispielsweise eine sommerliche Hitzewelle erleben, werden diese natürlichen Wetterereignisse von den lippensynchronen Journalisten der MSM ohne zu zögern in das Mantra der globalen Erwärmung gepresst.

Dabei gibt es absolut keine wissenschaftliche Grundlage für all dieses Getrommel. Tatsächlich veröffentlicht die NOAA einen Hitzewellen-Index, der auf ausgedehnten Temperaturspitzen basiert, die länger als vier Tage andauern und nach den historischen Daten einmal alle zehn Jahre zu erwarten sind.

Wie aus dem nachstehenden Diagramm ersichtlich ist, waren die einzigen echten Hitzewellen in den letzten 125 Jahren die Hitzewellen während der „Dust Bowl“ in den 1930er Jahren. Die Häufigkeit der Mini-Hitzewellen seit 1960 ist nicht größer als zwischen 1895 und 1935.

Ebenso braucht es nur einen guten Hurrikan der Kategorie 2, und schon sind sie dabei, lautstark über den AGW zu schimpfen. Dabei werden natürlich die eigenen Daten der NOAA, die im so genannten ACE-Index (Accumulated Cyclone Energy) zusammengefasst sind, völlig ignoriert.

Dieser Index wurde erstmals von dem renommierten Hurrikanexperten und Professor der Colorado State University William Gray entwickelt. Er basiert auf einer Berechnung der maximalen anhaltenden Winde eines tropischen Wirbelsturms alle sechs Stunden. Dieser wird dann mit sich selbst multipliziert, um den Indexwert zu erhalten, und für alle Stürme für alle Regionen kumuliert, um einen Indexwert für das Jahr zu erhalten, wie unten für die letzten 170 Jahre dargestellt (die blaue Linie ist der rollende Siebenjahresdurchschnitt).

Ihr Redakteur schätzt besonders das Fachwissen von William Gray. Als wir noch mit privatem Beteiligungskapital arbeiteten, investierten wir in ein Property-Cat-Unternehmen, das sich mit der Versicherung extremer Schäden durch schwere Wirbelstürme und Erdbeben befasste. Die korrekte Festsetzung der Prämien war keine Kleinigkeit, und es waren die Analysen, langfristigen Datenbanken und aktuellen Jahresprognosen von Professor Gray, von denen unsere Underwriter entscheidend abhingen.

Das heißt, Hunderte von Milliarden Dollar an Versicherungsschutz wurden damals und werden auch heute noch unter maßgeblicher Mitwirkung von ACE gezeichnet. Betrachtet man jedoch den gleitenden 7-Jahres-Durchschnitt (blaue Linie) in der Grafik, so wird deutlich, dass der ACE in den 1950er und 1960er Jahren genauso hoch oder höher war als heute und dass dies auch für die späten 1930er Jahre und die Zeiträume 1880-1900 galt.

Der obige Index ist ein Gesamtindex für alle Stürme und daher ein möglichst umfassendes Maß. Um jedoch keine Zweifel aufkommen zu lassen, werden auf den nächsten drei Tafeln die Hurrikan-Daten auf der Ebene der einzelnen Stürme dargestellt. Der rosafarbene Teil der Balken steht für die Anzahl der großen Stürme der Kategorie 3-5, der rote Teil für die Anzahl der Stürme der Kategorie 1-2 und der blaue Teil für die Anzahl der Tropenstürme, die nicht die Intensität der Kategorie 1 erreicht haben.

Die Balken kumulieren die Anzahl der Stürme in 5-Jahres-Intervallen und spiegeln die aufgezeichnete Aktivität bis ins Jahr 1851 zurück. Der Grund, warum wir drei Panels für die östliche Karibik, die westliche Karibik und die Bahamas/Turks & Caicos präsentieren, ist, dass die Trends in diesen drei Unterregionen deutlich voneinander abweichen. Und das ist der springende Punkt.

Wenn die globale Erwärmung zu mehr Hurrikanen führen würde, wie von den Medien ständig behauptet wird, wäre die Zunahme in all diesen Unterregionen gleichmäßig, aber das ist eindeutig nicht der Fall. Zum Beispiel seit dem Jahr 2000,

In der östlichen Karibik gab es im Vergleich zu den meisten der vergangenen 170 Jahre eine leichte Zunahme sowohl der tropischen Stürme als auch der höher eingestuften Cats;

die westliche Karibik war überhaupt nicht ungewöhnlich und lag sogar deutlich unter den Werten des Zeitraums 1880-1920; und

die Region Bahamas/Turks & Caicos war seit 2000 deutlich schwächer als in den Jahren 1930-1960 und 1880-1900.

Tatsache ist, dass die atlantische Hurrikanaktivität durch die atmosphärischen und ozeanischen Temperaturbedingungen im Ostatlantik und in Nordafrika bestimmt wird. Diese Kräfte werden wiederum stark durch das Vorhandensein eines El Niño oder La Niña im Pazifik beeinflusst. El-Niño-Ereignisse verstärken die Windscherung über dem Atlantik, wodurch die Bildung von Hurrikanen erschwert wird und die Aktivität tropischer Stürme im Atlantikbecken abnimmt. Umgekehrt bewirkt La Niña eine Zunahme der Hurrikanaktivität aufgrund einer Abnahme der Windscherung.

Diese Ereignisse im Pazifischen Ozean wurden natürlich nie mit der gegenwärtig stattfindenden geringen natürlichen globalen Erwärmung in Verbindung gebracht.

Die Anzahl und Stärke der atlantischen Hurrikane kann auch einem 50- bis 70-jährigen Zyklus unterliegen, der als atlantische multidekadische Oszillation bekannt ist. Auch diese Zyklen haben nichts mit den Trends der globalen Erwärmung seit 1850 zu tun.

Jahrhundert (1700) rekonstruiert und fünf Perioden mit durchschnittlich 3 bis 5 großen Hurrikanen pro Jahr und einer Dauer von jeweils 40 bis 60 Jahren sowie sechs weitere Perioden mit durchschnittlich 1,5 bis 2,5 großen Hurrikanen pro Jahr und einer Dauer von jeweils 10 bis 20 Jahren festgestellt. Diese Perioden sind mit einer dekadischen Oszillation verbunden, die mit der Sonneneinstrahlung zusammenhängt, die für die Zunahme/Abnahme der Zahl der großen Hurrikane um 1-2 pro Jahr verantwortlich ist und eindeutig nicht auf den Klimawandel zurückzuführen ist.

Darüber hinaus schließen auch die langfristigen Aufzeichnungen der Sturmaktivität AGW aus, da es z. B. in den letzten 3 000 Jahren die meiste Zeit keine gab. Dennoch hat die Hurrikanaktivität in den letzten 500 bis 1.000 Jahren im Vergleich zu früheren Perioden deutlich zugenommen, wie ein Proxy-Datensatz für diesen Zeitraum von einem Küstensee in Cape Cod zeigt.

Kurz gesagt, es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass diese gut verstandenen Vorläuferbedingungen und längerfristigen Trends durch den bescheidenen Anstieg der globalen Durchschnittstemperaturen seit dem Ende der Kleinen Eiszeit (LIA) im Jahr 1850 beeinträchtigt wurden.

Das Gleiche gilt für Waldbrände – die dritte Kategorie von Naturkatastrophen, auf die sich die Klimaheuler gestürzt haben. In diesem Fall ist es jedoch eine schlechte Forstwirtschaft und nicht die vom Menschen verursachte globale Erwärmung, die einen Großteil Kaliforniens in eine Müllhalde für trockenes Holz verwandelt hat.

Aber nehmen Sie uns nicht beim Wort. Diese Meldung stammt von der von George Soros finanzierten Pro Publica, die nicht gerade zu den rechtsgerichteten Organisationen mit Zinnoberhut gehört. Sie weist darauf hin, dass Umweltschützer die Forstverwaltungsbehörden auf Bundes- und Landesebene so sehr in die Enge getrieben haben, dass die heutigen winzigen „kontrollierten Verbrennungen“ nur einen winzigen Bruchteil dessen darstellen, was Mutter Natur selbst geleistet hat, bevor die helfende Hand der angeblich aufgeklärten politischen Behörden auf den Plan trat.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass im prähistorischen Kalifornien jedes Jahr zwischen 4,4 Millionen und 11,8 Millionen Hektar verbrannt wurden. Zwischen 1982 und 1998 verbrannten die kalifornischen Landverwalter im Durchschnitt etwa 30.000 Hektar pro Jahr. Zwischen 1999 und 2017 sank diese Zahl auf jährlich 13.000 Acres. Der Bundesstaat hat 2018 einige neue Gesetze verabschiedet, die ein gezielteres Abbrennen ermöglichen sollen. Aber nur wenige sind optimistisch, dass dies allein zu einer signifikanten Veränderung führen wird. Wir leben mit einem tödlichen Rückstand. Im Februar 2020 veröffentlichte die Zeitschrift Nature Sustainability diese erschreckende Schlussfolgerung: Kalifornien müsste 20 Millionen Hektar abbrennen – eine Fläche von der Größe von Maine -, um sich in Bezug auf Feuer wieder zu stabilisieren.

Kurz gesagt: Wenn man das Totholz nicht abholzt und ausbrennt, baut man der Natur zum Trotz Zunderbüchsen auf, die dann nur einen Blitzschlag, einen Funken von einer nicht reparierten Stromleitung oder menschliche Unachtsamkeit benötigen, um sich zu einem wütenden Inferno zu entzünden. Wie ein seit 40 Jahren tätiger Naturschützer und Experte zusammenfasste,

…Es gibt nur eine Lösung, die wir kennen und trotzdem vermeiden. Wir müssen den Boden gut abfeuern und die Brandlast verringern.

In der Tat erhöht sich das Risiko, dass die Bewohner Brände auslösen, durch die dramatisch gestiegene Bevölkerungszahl in den feuergefährdeten Busch- und Chaparralgebieten (Zwergbäume) an den Küsten. Die Bevölkerung Kaliforniens hat sich von 1970 bis 2020 fast verdoppelt, von etwa 20 Millionen auf 39,5 Millionen Menschen, und fast der gesamte Zuwachs fand in den Küstengebieten statt.

Unter diesen Bedingungen sind die starken, natürlichen Winde Kaliforniens, die in regelmäßigen Abständen auftreten, die Hauptursache für die Entstehung und Ausbreitung der von Menschen verursachten Brände im Buschland. Die Diablo-Winde im Norden und die Santa-Ana-Winde im Süden können sogar Orkanstärke erreichen. Wenn sich der Wind über die kalifornischen Berge nach Westen und hinunter zur Küste bewegt, verdichtet er sich, erwärmt sich und verstärkt sich. Die Winde treiben die Flammen an und tragen Glut mit sich, wodurch sich die Brände schnell ausbreiten, bevor sie eingedämmt werden können.

Ein weiterer Beweis dafür, dass die Industrialisierung und fossile Brennstoffe nicht die Schuldigen sind, ist die Tatsache, dass Forscher gezeigt haben, dass in Kalifornien, als es noch von Ureinwohnern bewohnt war, jedes Jahr etwa 4,5 Millionen Hektar durch Waldbrände vernichtet wurden. Das ist fast das Sechsfache des Zeitraums von 2010 bis 2019, als in Kalifornien durchschnittlich nur 775.000 Hektar pro Jahr durch Waldbrände vernichtet wurden.

Abgesehen davon, dass all diese natürlichen Kräfte des Klimas und der Ökologie mit einer fehlgeleiteten Wald- und Buschlandpolitik der Regierung kollidieren, gibt es einen noch entscheidenderen Beweis, wenn man so will.

So haben die Klimaheuler die offensichtliche Absurdität, dass die angeblich steigenden Temperaturen des Planeten den blauen Staat Kalifornien zur besonderen Bestrafung auserkoren haben, noch nicht angenommen. Doch wenn wir uns die Daten zu den Waldbränden des laufenden Jahres ansehen, stellen wir fest, dass die USA insgesamt – anders als Kalifornien und Oregon – die schwächsten Feuerjahre seit 2010 erleben.

Das ist richtig. Bis zum 24. August lag der Zehn-Jahres-Durchschnitt der Waldbrände in den USA bei 5,114 Millionen Hektar, aber im Jahr 2020 waren es mit 3,714 Millionen Hektar 28 % weniger.

Nationale Branddaten für das laufende Jahr:

Das obige Diagramm zeigt, dass es auf nationaler Ebene in den letzten zehn Jahren überhaupt keinen Trend zur Verschlimmerung gab, sondern nur enorme Schwankungen von Jahr zu Jahr, die nicht durch einen großen planetarischen Hitzevektor, sondern durch sich ändernde lokale Wetter- und Umweltbedingungen verursacht wurden.

Man kann nicht einfach von 2,7 Millionen verbrannten Hektar im Jahr 2010 auf 7,2 Millionen Hektar im Jahr 2012, dann wieder auf 2,7 Millionen Hektar im Jahr 2014, dann auf 6,7 Millionen Hektar im Jahr 2017, gefolgt von nur 3,7 Millionen Hektar im Jahr 2020 gehen – und immer noch mit den Klimaheulern argumentieren, dass der Planet wütend ist.

Im Gegenteil, der einzige wirkliche Trend, der sich abzeichnet, ist, dass die durchschnittliche Waldbrandfläche in Kalifornien in den letzten Jahrzehnten langsam ansteigt, was auf das oben beschriebene Versagen der staatlichen Forstverwaltung zurückzuführen ist. Aber selbst der leicht steigende Trend bei der durchschnittlichen Brandfläche seit 1950 ist ein Rundungsfehler im Vergleich zu den jährlichen Durchschnittswerten aus prähistorischen Zeiten, die fast sechsmal größer waren als im letzten Jahrzehnt.

Außerdem sollte der leicht steigende Trend seit 1950, wie unten dargestellt, nicht mit der falschen Behauptung der Klimaheuler verwechselt werden, dass die Brände in Kalifornien „jedes Jahr apokalyptischer werden“, wie die New York Times berichtete.

Tatsächlich vergleichen sie die überdurchschnittlichen Brände des Jahres 2020 mit denen des Jahres 2019, in dem ungewöhnlich wenig Fläche verbrannt wurde – nur 280.000 Hektar im Vergleich zu 1,3 Millionen und 1,6 Millionen in den Jahren 2017 und 2018 sowie 775.000 Hektar im Durchschnitt der letzten zehn Jahre.

Auch die fehlende Korrelation mit der globalen Erwärmung ist nicht nur ein kalifornisches und US-amerikanisches Phänomen. Wie die nachstehende Grafik zeigt, hat sich das weltweite Ausmaß der Dürre, das anhand von fünf Schweregraden gemessen wird, wobei „braun“ der extremste ist, in den letzten 40 Jahren überhaupt nicht verschlechtert.

Globale Ausdehnung von fünf Dürregraden, 1982-2012

Damit sind wir beim Kern der Sache angelangt. Es gibt nämlich gar keine Klimakrise, aber der AGW-Schwindel hat das Mainstream-Narrativ und den politischen Apparat in Washington und den Hauptstädten auf der ganzen Welt so gründlich verseucht, dass die heutige Gesellschaft dabei ist, wirtschaftliches Hari-Kari zu begehen.

Denn im Gegensatz zu der falschen Behauptung, dass der Anstieg des Verbrauchs fossiler Brennstoffe nach 1850 das Klimasystem des Planeten aus dem Gleichgewicht gebracht hat, ist es zu einer massiven Beschleunigung des globalen Wirtschaftswachstums und des menschlichen Wohlstands gekommen. Ein wesentliches Element hinter dieser heilsamen Entwicklung war die massive Zunahme der Nutzung billiger fossiler Brennstoffe für das Wirtschaftsleben.

Die folgende Grafik könnte nicht aussagekräftiger sein. In der vorindustriellen Ära zwischen 1500 und 1870 kroch das reale globale BIP mit nur 0,41 % pro Jahr dahin. Im Gegensatz dazu beschleunigte sich das globale BIP-Wachstum in den letzten 150 Jahren des Zeitalters der fossilen Brennstoffe auf 2,82 % pro Jahr – also fast siebenmal schneller.

Dieses höhere Wachstum ist natürlich zum Teil auf eine größere und weitaus gesündere Weltbevölkerung zurückzuführen, die durch den steigenden Lebensstandard ermöglicht wurde. Doch es waren nicht nur die menschlichen Muskeln, die das BIP-Niveau in die Höhe schnellen ließen, wie das nachstehende Diagramm zeigt.

Es lag auch an der fantastischen Mobilisierung von geistigem Kapital und Technologie. Einer der wichtigsten Vektoren des letzteren war der Einfallsreichtum der fossilen Brennstoffindustrie bei der Erschließung des riesigen Vorrats an gespeicherter Arbeit, den Mutter Natur in den langen wärmeren und feuchteren Äonen der letzten 600 Millionen Jahre aus der einfallenden Sonnenenergie extrahiert, kondensiert und weggesalzen hat.

Es erübrigt sich zu erwähnen, dass die Kurve des Weltenergieverbrauchs eng mit dem oben dargestellten Anstieg des globalen BIP übereinstimmt. So belief sich der weltweite Energieverbrauch im Jahr 1860 auf 30 Exajoule pro Jahr, und praktisch 100 % davon entfielen auf die blaue Schicht mit der Bezeichnung „Biokraftstoffe“, was nur eine höfliche Bezeichnung für Holz und die damit verbundene Dezimierung der Wälder ist.

Seitdem ist der jährliche Energieverbrauch um das 18-fache auf 550 Exajoule gestiegen (bei 100 Milliarden Barrel Öläquivalent), aber 90 % dieses Anstiegs entfielen auf Erdgas, Kohle und Erdöl. Die moderne Welt und die heutige wohlhabende Weltwirtschaft würden ohne den massiven Anstieg der Nutzung dieser effizienten Brennstoffe einfach nicht existieren, was bedeutet, dass das Pro-Kopf-Einkommen und der Lebensstandard sonst nur einen Bruchteil des heutigen Niveaus erreichen würden.

Ja, dieser dramatische Anstieg des Wohlstands bei der Erzeugung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe hat zu einem entsprechenden Anstieg der CO2-Emissionen geführt. Aber im Gegensatz zum Klimawandel-Narrativ ist CO2 kein Schadstoff!

Wie wir gesehen haben, stellt der korrelierte Anstieg der CO2-Konzentrationen – von etwa 290 ppm auf 415 ppm seit 1850 – einen Rundungsfehler dar, sowohl im langjährigen Trend der Geschichte als auch in Bezug auf die atmosphärische Belastung durch natürliche Quellen.

Was erstere betrifft, so sind Konzentrationen von weniger als 500 ppm nur die jüngste Entwicklung der letzten Eiszeit, während in früheren geologischen Zeitaltern Konzentrationen von bis zu 2400 ppm erreicht wurden.

Ebenso enthalten die Ozeane schätzungsweise 37.400 Milliarden Tonnen schwebenden Kohlenstoff, die Biomasse an Land 2.000-3.000 Milliarden Tonnen und die Atmosphäre 720 Milliarden Tonnen CO2. Letzteres allein ist mehr als das 20-fache der derzeitigen fossilen Emissionen (35 Milliarden Tonnen), die unten dargestellt sind.

Die Kehrseite der Gleichung ist natürlich, dass Ozeane, Land und Atmosphäre kontinuierlich CO2 absorbieren, so dass die zusätzliche Belastung durch menschliche Quellen sehr gering ist. Das bedeutet auch, dass selbst eine kleine Verschiebung des Gleichgewichts zwischen Ozeanen und Luft einen viel stärkeren Anstieg/Abfall der CO2-Konzentrationen verursachen würde als alles, was auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen ist.

Aber da die Klimaheuler fälschlicherweise unterstellen, dass das „vorindustrielle“ Niveau von 290 Teilen pro Million seit dem Urknall bestand und dass der bescheidene Anstieg seit 1850 eine Einbahnstraße ist, um den Planeten bei lebendigem Leib zu kochen, machen sie sich ohne triftigen Grund über das Gleichgewicht zwischen „Quellen und Senken“ im Kohlenstoffkreislauf lustig.

Eigentlich ist die sich ständig verändernde Kohlenstoffbilanz des Planeten über einen vernünftigen Zeitraum hinweg ein großes Na und!