Leitender Redakteur bei „The BMJ“ (Wissenschaftliche Fachzeitschrift)- Wir befinden uns nicht in einer „Pandemie der Ungeimpften“! Video

Dr. Peter Doshi, Mitherausgeber des British Medical Journal (BMJ), erörtert das völlige Fehlen eines wissenschaftlichen Prozesses bei der Entwicklung und Einführung von Covid-Impfstoffen in einer von Senator Ron Johnson einberufenen Sitzung zum Thema Impfstoffverordnungen.

Peter Doshi ist außerordentlicher Professor für pharmazeutische Versorgungsforschung an der Fakultät für Pharmazie und außerordentlicher Redakteur bei The BMJ. Seine Forschung konzentriert sich auf die Politik im Zusammenhang mit der Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln im Kontext der Regulierung, der evidenzbasierten Medizin und der Debatten über den Zugang zu Daten. Doshi hat auch ein starkes Interesse am Journalismus als Mittel zur Förderung besserer Praktiken und zur Verbesserung des Forschungsbetriebs.