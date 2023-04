Nazi-Skelette in Finnlands und Schwedens Kleiderschränken

Von Matthew Ehret

Die offizielle Aufnahme Finnlands in die NATO wurde in der transatlantischen Technokratiesphäre als ein Sieg für Demokratie und Freiheit gefeiert. Jens Stoltenberg schwärmte seinen finnischen Amtskollegen bei der Eröffnungszeremonie vor: „Finnland ist sicherer, und die NATO ist mit Finnland als Verbündetem stärker. Ihre Streitkräfte sind beachtlich und äußerst leistungsfähig, Ihre Widerstandsfähigkeit ist unübertroffen, und seit vielen Jahren arbeiten Truppen aus Finnland und den NATO-Staaten Seite an Seite als Partner zusammen. Von heute an werden wir als Verbündete zusammenstehen“.

Doch wie wahr sind diese Aussagen?

Während Finnland gerne die Tatsache feiert, dass sein Krieg mit Russland von 1941 bis 1944 nichts mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hatte, sondern lediglich ein Verteidigungsbündnis mit Deutschland gegen die böse Sowjetunion war, und während Schweden gerne die Tatsache feiert, dass es während des Zweiten Weltkriegs neutral blieb, sprechen die Fakten eine ganz andere Sprache.

Beide Länder spielten nicht nur eine aggressive Rolle im Krieg gegen die Sowjetunion während der Operation Barbarossa und darüber hinaus, sondern beide Länder gewährten von 1940 bis 1945 auch umfangreiche Kredite und andere wirtschaftliche Unterstützung.

Auf rein militärischer Ebene sorgte das „neutrale“ Schweden unter der Führung von König Gustav V. und dem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Per Albin Hannson dafür, dass seine Gebiete den Nazis während der Schlacht von Narvik 1940, die zum Fall Norwegens führte, zur Verfügung gestellt wurden. Als ein Jahr später die Operation Barbarossa eingeleitet wurde, durfte Deutschland schwedisches Territorium, Eisenbahn- und Kommunikationsnetze nutzen, um über Finnland in die Sowjetunion einzufallen. Deutsche Soldaten und Kriegsgerät wurden von Oslo nach Haparanda in Nordschweden transportiert, um Angriffe auf Russland vorzubereiten.

Auf wirtschaftlicher Ebene gingen 37 % der schwedischen Exporte während des Krieges nach Deutschland, darunter 10 Millionen Tonnen Eisenerz pro Jahr sowie die größte Produktion von Kugellagern, die für die Kriegsmaschinerie der Nazis wichtig waren und über Häfen im von den Nazis besetzten Norwegen exportiert wurden. Die pro-faschistische Familie von Rosen spielte eine der wichtigsten Rollen bei der Förderung der Nazi-Ideologie in Schweden. Eric von Rosen war Mitbegründer der Nationalsozialistischen Partei Schwedens und verschaffte dem deutschen Oberkommando in den 1920er bis 1930er Jahren Zugang zur Oberschicht des schwedischen Adels.

Darüber hinaus fungierte Graf Hugo von Rosen als Direktor der US-Niederlassung der schwedischen Enskilda Bank und von SKF Bearing, die während des gesamten Krieges den Fluss von Geldern und Kugellagern (hergestellt in Philadelphia) an die Wehrmacht verwaltete.

Der Historiker Douglas Macdonald schrieb: „Die Kugellager von SKF waren für die Nazis absolut notwendig. Die Luftwaffe konnte ohne Kugellager nicht fliegen, und Panzer und gepanzerte Fahrzeuge konnten ohne sie nicht rollen. Nazi-Geschütze, Bombenvisiere, Generatoren und Motoren, Belüftungssysteme, U-Boote, Eisenbahnen, Bergbaumaschinen und Kommunikationsgeräte konnten ohne Kugellager nicht funktionieren. Tatsächlich hätten die Nazis den Zweiten Weltkrieg nicht führen können, wenn Wallenbergs SKF sie nicht mit allen Kugellagern versorgt hätte, die sie brauchten„.

Hugo war Görings Cousin zweiten Grades, und sein Cousin Eric wird in Kürze eine wichtige Rolle in dieser Geschichte spielen.

Finnlands Nazi-Erbe auf dem Prüfstand

Im Gegensatz zu Schweden hat Finnland nie versucht, Neutralität vorzutäuschen, und in diesem Sinne kann man Finnland zumindest dafür loben, dass es die Heuchelei seiner schwedischen Cousins vermieden hat. Da Finnland eine 1340 km lange Grenze mit Russland teilt, die ein Gebiet in 40 km Entfernung vom heutigen St. Petersburg umfasst, war es für die Nazis ein wertvolles Grundstück.

Während des Krieges kämpften 8000 finnische Soldaten direkt an der Seite der Nazis gegen die Russen, und viele von ihnen dienten zwischen 1941 und 1943 in den SS-Panzerdivisionen der Nazis. Ein skandalöser 248-seitiger Bericht, der 2019 von der finnischen Regierung veröffentlicht wurde, enthüllte, dass nicht weniger als 1408 finnische Freiwillige direkt in SS-Panzerdivisionen dienten, die Massengräueltaten wie die Vernichtung von Juden und andere Kriegsverbrechen verübten.

Auch die Gründe für Finnlands Bündnis mit den Nazis während des Krieges sind viel dunkler, als es die geschönten Geschichtsbücher vermuten lassen.

Seit dem Münchner Abkommen von 1938, das die Zerstörung der Tschechoslowakei und die Entstehung eines Frankenstein-Monsters im Herzen Europas zur Folge hatte, beobachtete die sowjetische Führung den Aufbau der nationalsozialistischen Kriegsmaschinerie auf dem Weg nach Russland wie eine Zugkollision in Zeitlupe.

In seinem brillanten Buch „The Shocking Truth About the 1938 Munich Agreement“ (Die schockierende Wahrheit über das Münchner Abkommen von 1938) weist Alex Krainer nach, dass die britische Geheimdiplomatie dafür sorgte, dass die britische Beschwichtigungspolitik von Hitlers Übernahme Österreichs bis zum Einmarsch in Polen im September 1939 nur eine vorgetäuschte Opposition gegen den Nationalsozialismus darstellte, während sie in Wirklichkeit dessen unerbittliches Wachstum als Frankenstein-Monster im Herzen Europas förderte.

Der Wettlauf um die Sicherung des Kernlandes und Finnlands nationalsozialistische Wende

Da Russland wusste, dass ein Angriff unvermeidlich war, unterzeichnete es im August 1939 den Molotow-Ribbentrop-Pakt, um Zeit zu gewinnen und eine Pufferzone zwischen dem expansionistischen Naziregime und Russland zu schaffen.

Während dieses kleinen Zeitfensters fand ein Wettlauf um die Konsolidierung der Interessensphären statt, wobei Russland defensiv agierte, um seinen weichen Unterbauch zu sichern, bevor der unvermeidliche heiße Krieg begann. Deutschland versuchte unterdessen, mit militärischen Operationen, die das Reich über ganz Europa ausbreiteten, den Krieg zu entfachen.

Russland errang durch die Unterzeichnung von Beistandspakten mit Lettland, Litauen und Estland mehrere wichtige strategische diplomatische Erfolge. Finnland unter der Führung von Feldmarschall Carl Gustaf Mannerheim und Ministerpräsident Risto Ryti lehnte das russische Angebot jedoch ab.

In dem gescheiterten russisch-finnischen Vertrag über gegenseitige Sicherheit bot Russland an, Südkarelien im Norden abzutreten und im Gegenzug die sowjetische Grenze auf der Karelischen Landenge nach Westen zu verlegen und russische Stützpunkte in Finnland zu errichten. Die deutschfreundliche Regierung von Ryti und Mannerheim hatte sich in den 1930er Jahren öffentlich bei den Deutschen eingeschmeichelt, und ein Großteil der finnischen Aristokratie hatte zusammen mit ihren schwedischen Pro-Nazi-Pendants wahnhafte Visionen von Expansionismus gehegt, weil sie glaubten, dass ein großer Teil des nordwestlichen Russlands, Ostkarelien genannt, ein „reines“ nordisches Volk beherbergen würde, das weder slawisches noch skandinavisches Blut in sich trug.

Bildunterschrift: Eine Karte aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, die die radikalste Version der „Großfinnland“-Ideologie zeigt, nach der ein Großteil des nordrussischen Territoriums rechtmäßig zu Finnland gehört

Finnlands Ablehnung des Kooperationsabkommens führte dazu, dass Russland im November 1939 beschloss, in das Land einzumarschieren, was den Verlust von 20.000 finnischen Soldaten, 11 % seines Territoriums, was einem Drittel seines Wirtschaftspotenzials entsprach, und eines verbrannten Egos zur Folge hatte. Dieser viermonatige „Winterkrieg“ endete im März 1940 mit einem geschwächten und gedemütigten Finnland, das auf Rache sinnte.

Feldmarschall Mannerheim und Premierminister Ryti glaubten fest an den Mythos des „Großfinnlands“, und Mannerheim verkündete am Vorabend des finnischen Abkommens mit den Nazis vor seinen Soldaten lautstark: „1918, während des Befreiungskrieges [gegen Russland], habe ich den Finnen und den Wiener Kareliern erklärt, dass ich mein Schwert nicht in die Scheide stecken werde, bevor Finnland und Ostkarelien frei sind„. Diese Rede machte es schwierig, die Vorstellung aufrechtzuerhalten, dass Finnlands Bündnis mit den Nazis lediglich „defensiv“ war.

Obwohl von revisionistischen Historikern gemeinhin behauptet wird, dass Hermann Göring im August 1940 einen persönlichen Boten nach Helsinki schickte und um die Erlaubnis bat, Finnlands Territorium im Austausch gegen Waffen und Unterstützung zu nutzen, bezeugt die Aussage von SS-Oberst Horst Kitschmann aus dem Jahr 1945 – der in diesen Austausch eingeweiht war -, dass es Mannerheim selbst war, der als Erster mit Göring Kontakt aufnahm und diese Vereinbarung vorschlug.

Dokumentiert in Henrik Lunde’s ‚Finland’s War of Choice‚ sagte Kitschmann aus: „Im Laufe dieser Gespräche erzählte mir von Albedill [deutscher Major im Attachéstab, der Kitschmann unterrichtete], dass Generalmajor Roessing bereits im September 1940 auf Befehl Hitlers und des deutschen Generalstabs den Besuch von Generalmajor Talwel, dem Bevollmächtigten von Marschall Mannerheim, im Führerhauptquartier in Berlin arrangiert hatte. Bei diesem Besuch wurde eine Vereinbarung zwischen dem deutschen und dem finnischen Generalstab über die gemeinsame Vorbereitung und Durchführung eines Angriffskrieges gegen die Sowjetunion getroffen. In diesem Zusammenhang sagte mir General Talwel während einer Konferenz in seinem Stabshauptquartier in Aunosa im November 1941, dass er auf persönlichen Befehl von Marschall Mannerheim bereits im September 1940 als einer der ersten mit dem deutschen Oberkommando Kontakt aufgenommen hatte, um einen gemeinsamen Angriff Deutschlands und Finnlands auf die Sowjetunion vorzubereiten.„

Im September 1940 wurde ein geheimes finnisch-deutsches Transitabkommen genehmigt, und das Zugunglück, das Barbarossa war, setzte sich in Bewegung.

Am 16. Juni 1941 rief Mannerheim 16 % der finnischen Bevölkerung auf, an der Seite der Wehrmacht zu kämpfen, um sich auf diesen Angriff vorzubereiten.

Als Barbarossa am 22. Juni 1941 offiziell begann, befanden sich 400.000 finnische und deutsche Soldaten in Finnland, und die finnischen Flugplätze wurden den Nazibombern überlassen. Mannerheims Pakt mit dem Teufel führte zu frühen Siegen, denn sein Traum von einem „Großfinnland“ war endlich wahr geworden, und riesige Gebiete von Murmansk bis zum Onegia-See fielen zwischen 1941 und 1944 unter finnische Besatzung. Während dieser Zeit wurden ethnische Russen und Juden in Finnland in Zwangsarbeitslager geschickt, wo viele von ihnen vernichtet wurden.

Im finnischen Bericht von 2019 heißt es: „Die Untereinheiten und Männer der SS-Division Wiking, die während des Marsches in die Sowjetunion und der Fahrt durch die Ukraine und den Kaukasus eingesetzt waren, waren an zahlreichen Gräueltaten beteiligt… Die Tagebücher und Erinnerungen der finnischen Freiwilligen zeigen, dass praktisch jeder unter ihnen von Anfang an von den Gräueltaten und Massakern gewusst haben muss„.

Als die finnische SS-Division Wiking zwischen Juli und August 1941 über die Westukraine vorrückte, wurden in Lemberg und Schytomyr über 10.000 Zivilisten getötet, und vom Beginn von Barbarossa bis März 1942 kamen in der Region über 600.000 weitere Menschen ums Leben.

Der seltsame Fall von Finnlands ewigem Hakenkreuz

Ein Wort zu Finnlands eigenartigem offiziellen Luftwaffenlogo, das 1919 geschaffen wurde und bis 2020 Bestand hatte, als das Logo von Flugzeugen, Flaggen und Uniformen entfernt wurde (obwohl es immer noch an den Wänden der Luftwaffenakademie prangt).

Ich beziehe mich hier natürlich auf das seltsame Hakenkreuz, das Finnland nach 1945 nicht für klug hielt, um es von seinen Militärflugzeugen oder Uniformen zu entfernen, obwohl die Nazi-Verbündeten untergegangen waren.

Die gesäuberten Geschichtsbücher sind schnell dabei, diesen anomalen, jahrhundertelangen Fetisch für das Hakenkreuz als totalen Zufall abzutun, der nichts mit den Nazis zu tun hat, da die Nazipartei das Symbol ein ganzes Jahr nach der finnischen Regierung übernahm. Doch wie die meisten unserer offiziellen Geschichtsdarstellungen bricht auch diese bei der geringsten Druckausübung in sich zusammen.

Es heißt, dass der schwedische Graf Eric von Rosen der finnischen Weißen Armee 1918 ein mit Hakenkreuzen verziertes Thulin-Flugzeug vom Typ D schenkte, wodurch die finnische Luftwaffe gegründet und das Hakenkreuz zu ihrem offiziellen Logo wurde. Da von Rosen das Hakenkreuz bereits als sein persönliches Emblem verwendet hatte, seit er es zum ersten Mal während seiner Schulzeit auf antiken Runen gesehen hatte, wird der Schluss gezogen, dass die Hakenkreuze der finnischen Streitkräfte und ihre nationalsozialistischen Gegenstücke in keinerlei Verbindung zueinander stehen könnten.

Diese Behauptung ignoriert völlig die Tatsache, dass die beiden von Rosen-Brüder Eric und Clarence führende Adlige waren, die sich stolz für die Sache der Nazis einsetzten, über das Schwedische Institut für Rassenbiologie an der Universität Uppsala (ca. 1922) die schwedische Eugenik förderten, sich für Sterilisationsgesetze einsetzten und Hitler der schwedischen Oberschicht vorstellten. 1933 wurde Eric von Rosen Gründungsmitglied des Nationalsocialistiska Blocket (auch bekannt als Nationalsozialistische Partei Schwedens“).

Die tatkräftige Unterstützung der Nationalsozialisten (einschließlich des Einflusses der von Rosens auf die schwedische Enskilda Bank und SKF) ändert auch die Interpretation der engen Beziehung, die Clarence, Eric und Hugo von Rosen zu ihrem Schwager Hermann Goring unterhielten, der nach dem Ersten Weltkrieg als persönlicher Pilot für Eric von Rosen gearbeitet hatte.

Während eines längeren Aufenthalts auf von Rosens Schloss Rockelstad im Jahr 1920 lernte Goring zum ersten Mal 1) von Rosens Hakenkreuze kennen, die das Schloss und das angrenzende Jagdhaus schmückten, 2) von Rosens Leidenschaft für den Naturschutz, die Goring teilte, der später in den 1930er Jahren der erste Reichsminister für Forstwirtschaft und Naturschutz wurde, und 3) Eric von Rosens Schwägerin Carin von Kantzow, die schon bald Gorings Ehefrau wurde und von Hitler als „First Lady der Nazipartei“ bezeichnet wurde.

Bildunterschrift; Bild von Birgitta, Mary, Hermann Göring und Eric von Rosen in Rockelstad in Schweden 1933

Eric und Clarence von Rosen waren Anhänger einer okkulten Sekte namens Ariosophismus, die von einem mystischen, runenbesessenen Dichter namens Guido von List angeführt wurde, der einfach Madame Blavatskys Theosophie übernahm und eine arische Rassenüberlegenheit mit einer verstärkten Konzentration auf Wotan-Mythen verknüpfte. In dieser Sekte wurden das Hakenkreuz und andere Runensymbole wie die Othala-Rune, die Ehlaz/Lebensrune, die Sig-Runen (die später von der SS verwendet wurden) und der Wolfsangel als heilige, mit magischen Kräften ausgestattete Bilder betrachtet.

Guido von List hatte seine Sekte in einen inneren und einen äußeren Kern organisiert, wobei die „Auserwählten“ eine geheime Interpretation der Runen im Rahmen einer okkulten Elitegesellschaft namens Hoher Armanen-Orden erlernten, in der von List selbst als Großmeister fungierte.

Dieses rassistische okkulte Ariertum mit seinem theosophischen Ziel, hinduistische und buddhistische Mystik in ein neues nachchristliches Zeitalter einzubringen, wurde in dieser Zeit zu einem äußerst populären Phänomen unter den Adelsfamilien Europas. Ziel war es, mit einer perversen Interpretation des östlichen Spiritualismus ohne Substanz eine neue Ordnung zu schaffen, die auf einem „Zeitalter des Wassermanns“ basierte, das das veraltete „Zeitalter der Fische“ ablösen sollte, das die veraltete Vernunft repräsentierte, wie sie von Sokrates, Platon und Christus vorgelebt wurde.

Aus dem Hohen Armanen-Orden ging bald eine weitere geheime okkulte Organisation hervor, die Thule-Gesellschaft, zu deren führenden Mitgliedern Rudolf Hess, Hans Frank, Hermann Göring, Karl Haushofer und Hitlers Trainer Dietrich Eckart zählten.

Eine unangenehme Tatsache muss jetzt konfrontiert werden

Es ist eine unbequeme Tatsache der Geschichte, dass dieselben Mächte, die den Faschismus hervorgebracht haben, bei den Nürnberger Prozessen nie bestraft wurden. Die Industriellen und Finanziers der Wall Street, die Deutschland vor und während des Krieges mit Finanzmitteln und Nachschub versorgten, wurden nicht bestraft… ebenso wenig wie die britischen Finanziers der Bank of England, die dafür sorgten, dass die Kassen der Nazis mit beschlagnahmter Beute aus Österreich, der Tschechoslowakei oder Polen gefüllt wurden.

In der Nachkriegszeit kam es nicht nur zu einer gewaltigen Reorganisation faschistischer Mörder in Form der von der CIA/NATO gesteuerten Operation Gladio, und wir wissen, dass Allan Dulles die Reaktivierung von Hitlers Geheimdienstchef Reinhard Gehlen in die Kommandostruktur des westdeutschen Geheimdienstes mitsamt seinem gesamten Netzwerk direkt überwachte. Ukrainische Nazis wie Stefan Bandera und Mikola Lebed wurden umgehend in denselben Apparat eingegliedert, wobei Bandera von 1956 bis zu seinem Tod im Jahr 1958 mit Gehlen zusammenarbeitete, während Lebed in den amerikanischen Geheimdienst aufgenommen wurde und eine CIA-Tarnorganisation namens Prolog leitete.

Wie Cynthia Chung kürzlich in ihrem Buch Sleepwalking into Fascism (Schlafwandeln in den Faschismus) darlegte, genossen nicht weniger als zehn hochrangige ehemalige Nazis während der dunklen Jahre der Operation Gladio große Macht innerhalb der NATO-Kommandostruktur. Cynthia schreibt: „Von 1957 bis 1983 hatte die NATO mindestens einen, wenn nicht sogar mehrere hochrangige „ehemalige“ Nazis, die mehrere Abteilungen innerhalb der NATO befehligten… Die Position des NATO-Befehlshabers und Oberbefehlshabers der Alliierten Streitkräfte Mitteleuropa (CINCENT Commander in Chief, Allied Forces Central Europe – AFCENT) war eine Position, die von 1967 bis 1983 16 JAHRE lang AUSSCHLIESSLICH mit „ehemaligen“ Nazis besetzt war.„

In diesen Jahren sorgten nicht nur die „Hintermänner“ von Gladio für eine Flut von Terroranschlägen gegen die europäische Bevölkerung, indem sie nominell „marxistische“ Frontgruppen einsetzten oder bei Bedarf Anschläge auf hochrangige Ziele wie Dag Hammarskjold, Enrico Mattei, Aldo Moro oder Alfred Herrhausen verübten. Staatsmänner, die sich nicht an die Regeln des großen Spiels hielten, waren leider nicht mehr lange auf dieser Welt.

Das selbsternannte Image der NATO als Vorbote einer „auf liberalen Regeln beruhenden internationalen Ordnung“ ist mehr als nur ein wenig oberflächlich, wenn man die von den Nazis zerfressenen Bündnisse bedenkt, die viele NATO-Anhänger im Atlantikrat vielleicht gerne vergessen würden. Diese Geschichte sollte uns auch dazu veranlassen, die wahren Gründe für die Gründung der NATO im Jahr 1949 neu zu bewerten, die als Sargnagel für Franklin Roosevelts Vision eines Bündnisses zwischen den USA, Russland und China diente, von dem er hoffte, es würde das Zeitalter nach dem Zweiten Weltkrieg prägen.

Die Ausdehnung der NATO um die Grenzen Russlands seit 1998 und die von der NATO angeführten Massengräuel der Bombardierungen in Bosnien, Afghanistan und Libyen sollten auch vor dem Hintergrund dieses Nazi-Stammbaums neu bewertet werden.

Warum hat die NATO zu Ehren des diesjährigen „Frauentags“ Bilder einer ukrainischen Soldatin veröffentlicht, die eindeutig eine schwarze Sonne der Thule-Gesellschaft des Okkultismus auf ihrer Uniform trägt? Warum werden aktive ukrainische Nazis, die in Asow- und Aidar-Bataillonen dienen, von den NATO-Propagandabehörden oder den Mainstream-Medien systematisch beschönigt, obwohl es seit 2014 nachweislich zu Massengrausamkeiten im Ost-Donbass gekommen ist? Warum erleben Nazi-Bewegungen im gesamten osteuropäischen Raum ein großes Wiederaufleben – insbesondere in Ländern, die seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion unter den Einfluss der NATO geraten sind?

Ist es möglich, dass der Krieg, von dem wir dachten, die Alliierten hätten ihn 1945 gewonnen, nur eine Schlacht innerhalb eines größeren Krieges um die Zivilisation war, dessen Ausgang noch offen ist? Die Patrioten Finnlands und Schwedens sollten auf jeden Fall sehr gründlich über die dunklen Traditionen nachdenken, die wieder aufleben könnten, wenn sie im 21.

Der Autor hat kürzlich einen Vortrag zu diesem Thema gehalten, den Sie hier einsehen können.