Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat auf seinem persönlichen Telegram-Account ein kurzes Video (siehe unten auf dieser Seite) von seinem Besuch mit seinem Stabschef bei den Truppen von Bachmut gepostet.

Wir sehen ihn dort mit dem „Weißen Führer“, Andrij Bilezki, dem militärischen Führer der ukrainischen „integralen Nationalisten“. Letzterem zufolge besteht die Mission der Ukraine darin, „die weißen Rassen der Welt in einen letzten Kreuzzug zu führen… gegen die von den Semiten angeführten Untermenschen.“

„Integraler Nationalismus“ ist eine Ideologie, die sich der Ukrainer Dmytro Dontsov (1883-1973) in Anlehnung an den Franzosen Charles Maurras ausgedacht hat. Er entwickelte sie rund um einen Hass auf Juden und Russen. Zunächst Geheimagent des Reiches, wurde Donzow während des Zweiten Weltkriegs, als Verwalter des Reinhard-Heydrich-Instituts in Prag, zu einem der Hauptorganisatoren der Juden- und Zigeunerfrage. Er wurde nicht in Nürnberg vor Gericht gestellt, sondern von der CIA recycelt. Im Gegensatz zu dem, was sein Wikipedia-Eintrag fälschlicherweise angibt, starb er nicht in Kanada, sondern in den Vereinigten Staaten in South River.