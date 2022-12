Nebenwirkungen des Covid-Impfstoffs: „Ich kann dich nicht hören“

Risiko eines plötzlichen sensorineuralen Hörverlusts bei älteren Menschen nach Impfung verdoppelt.

Von Peter A. McCullough, MD, MPH

Hörverlust bei älteren Menschen ist weitverbreitet und beeinträchtigt sowohl den Patienten als auch die Menschen in seiner Umgebung, die versuchen zu kommunizieren. Ich habe bei vielen meiner geimpften älteren Patienten einen fortschreitenden Hörverlust festgestellt. Nieminen et al. haben eine umfassende Untersuchung des Gehörs von Patienten in Finnland nach der COVID-19-Impfung durchgeführt und sie mit ungeimpften Patienten verglichen. Die Daten deuten darauf hin, dass mit jeder weiteren Impfung das Risiko eines Hörverlusts steigt. Die wichtigsten Ergebnisse finden sich jedoch in den ergänzenden Tabellen, die zeigen, dass ältere Menschen und Menschen mit Risikofaktoren für Hörverlust durch die COVID-19-Impfung besonders stark betroffen sind.

Nieminen TA, Kivekäs I, Artama M, Nohynek H, Kujansivu J, Hovi P. Sudden Hearing Loss Following Vaccination Against COVID-19. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. Online veröffentlicht am 15. Dezember 2022. doi:10.1001/jamaoto.2022.4154

Ihr Risiko für einen plötzlichen und erheblichen Hörverlust ist mehr als doppelt so hoch wie das derjenigen, die sich klugerweise nicht impfen lassen. Das von den Impfstoffen produzierte Spike-Protein ist ein Neurotoxin, das die Nerven im ganzen Körper schädigt und sich wahrscheinlich stärker auf bereits degeneriertes Nervengewebe wie den Hörnerv auswirkt. Es ist auch möglich, dass das Spike-Protein eine Entzündung auslöst, die zu einer Fibrose des Gewebes führt, das den Steigbügel, einen Knochen im Mittelohr, das Ringband oder das ovale Fenster hält, die alle an der Weiterleitung von Schallschwingungen zum Innenohr beteiligt sind. Wenn Sie eine ältere Person in Ihrem Bekanntenkreis haben, die geimpft wurde, sollten Sie ihr Gehör überprüfen und nicht mit einem fortschreitenden Hörverlust zurückbleiben, der, wenn er unkontrolliert bleibt, zu sozialem Rückzug und schleichender Depression führen kann.

Nieminen TA, Kivekäs I, Artama M, Nohynek H, Kujansivu J, Hovi P. Sudden Hearing Loss Following Vaccination Against COVID-19. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. Published online December 15, 2022. doi:10.1001/jamaoto.2022.4154