Nein, Bro, dieser Krieg wird ganz anders sein

Nein, nein, das ist ganz anders als all die anderen Male. Dieses Mal wird die militärische Intervention zum Sturz einer ölreichen Regierung in Westasien zu Frieden und Demokratie führen. Unsere Soldaten werden als Befreier begrüßt werden!

Caitlin Johnstone

Nein, Bro, dieser Krieg der USA im Nahen Osten wird ganz anders sein, Bro. Sieh mal, dieses Mal ist das Regime, das wir loswerden wollen, WIRKLICH SCHLECHT!

Du verstehst das nicht, Bruder. Dieses Mal sagen uns die Regierung und die Medien die Wahrheit! Dieses Mal begeht das Regime tatsächlich Massengräuel und versucht tatsächlich, Massenvernichtungswaffen zu bauen.

Warum bist du so skeptisch? Wenn sich herausstellt, dass unsere Politiker sich geirrt haben und dieser Krieg eine schlechte Idee war, werden sie ihre Fehler sicher zugeben und sofort Kurskorrekturen vornehmen, um die Lage zu bereinigen. Anschließend werden sie umfassende politische Reformen durchführen, um sicherzustellen, dass sich solche Fehler nicht wiederholen. Was könnte schon schiefgehen?

Ich weiß, dass Sie denken, dass dies eine Katastrophe wie alle anderen US-Militärinterventionen in der Region sein wird, aber sehen Sie, im Gegensatz zu all den anderen Malen gibt es dieses Mal viele Außenpolitik-Analysten aus hoch angesehenen Thinktanks und Massenmedien, die uns versichern, dass alles perfekt laufen wird.

Wenn die Bombardierung des Iran eine schlechte Idee gewesen wäre, hätten sie uns das in den Nachrichten gesagt. Die Nachrichten dürfen bei so wichtigen Dingen nicht lügen.

Dieses Mal ist es völlig anders, denn dieses Mal gibt es Menschen aus dem Zielland, die sagen, dass sie ihre Regierung nicht mögen. Wenn dieses Land keine amerikanischen Bombenabwürfe bräuchte, würde jeder einzelne Mensch aus diesem Land die Regierung lieben.

Nein, diesmal ist es nicht wie all die anderen Male. Diesmal geht es darum, einer armen, unterdrückten Bevölkerung Freiheit und Demokratie zu bringen, es geht um den Kampf gegen den Terrorismus, es geht um Frauenrechte, es geht darum, Frieden und Stabilität in die Region zu bringen. Findest du nicht auch, dass das gute und erstrebenswerte Ziele sind? Warum hasst du die Freiheit?

Ich beginne zu vermuten, dass Sie einfach tyrannische Regime lieben. Es gibt keinen anderen Grund, warum jemand gegen eine militärische Intervention der USA zum Sturz einer Regierung im Nahen Osten sein könnte. Außerdem hassen Sie Juden.