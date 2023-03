Nein, die „Lockdown“-Akten beweisen nicht, dass die Pandemiebekämpfung der Regierung ein riesiger Fehler war

Eugyppius argumentiert, dass die vielen Tausend an den Telegraph durchgesickerten, mit den Fingern schnippenden Gespräche von Matt Hancock kein Beweis für eine Verschwörung sind.

Seine Argumentation ist in weiten Teilen stichhaltig, und ich bewundere seinen Ton. Aber in der großen argumentativen Schlacht zwischen Schwindel und Verschwörung als Erklärungen für die Pandemieprotokolle schlägt er sich auf die Seite des Schwindels. Die Protokolle wurden „von autonomen politischen und institutionellen Kräften angetrieben und nicht von nebulösen globalistischen Verschwörern“. Kurzum, er behauptet:

Berater und Bürokraten drängten ursprünglich auf die Abriegelung.

Sobald die Abriegelungsprotokolle eingeführt waren, terrorisierten die Regierung und die Medien die Bürger, um sicherzustellen, dass sie sich fügten.

Die Politiker nutzten die öffentliche Panik als Gelegenheit, um Politik zu machen.

In Wirklichkeit ging es um Politik, nicht um Wissenschaft.

Es gab eine Rückkopplungsschleife, in der Beschränkungen eingeführt und strikt durchgesetzt wurden, was bei den Bürgern Angst auslöste, die weitere Beschränkungen und deren Durchsetzung rechtfertigte.

Die Politiker wussten, dass es keine medizinische Rechtfertigung für die Protokolle gab, ließen aber zu, dass sie aus politischen Gründen beibehalten wurden.

Nach diesen Argumenten kommt er zu dem Schluss, dass die Verantwortlichen nicht nur „gefühllos und böse“, sondern auch „wirklich dumm“ sind. Dann lässt er die erste Behauptung („gefühllos und böse“) beiseite, um die zweite („wirklich dumm“) zu betonen. Er sagt, und ich paraphrasiere, dass nichts etwas bedeutet, dass niemand eine Ahnung davon hat, was er tut, dass alle politischen Maßnahmen unlogisch sind und dass die Politiker selbst oberflächliche, beleidigende Narzissten sind.

Das ist ein schönes, robustes, amüsantes und belebendes Argument. Aber es hat zwei damit zusammenhängende Schwächen.

Der erste Fehler besteht darin, dass er durch die Betonung von „wirklich dumm“ gegenüber „gefühllos und böse“ die notwendige Klarheit verliert, wenn er darauf besteht, dass die Politik dumm und böse war.

Dummheit und Übel sind etwas anderes. Dummheit ist eine Folge von Unwissenheit und ist verzeihlich oder entschuldbar. Das Böse ist schwieriger zu vergeben. (Jesus machte deutlich, dass Vergebung nur denjenigen geschuldet ist, die reumütig sind und ihre Sünde zugeben. Wer nicht reumütig ist, dem sollte nicht vergeben werden.) Ich denke, zu sagen, dass es nur eine Torheit war, bedeutet, die Politiker vom Haken zu lassen. Es ist, als ob wir uns sagen würden, dass Hancock eine Art Postkartenfigur aus den 1960er-Jahren war, ein Typ aus „How’s Your Father“, der ein wenig wie ein Junge war, nett, aber dumm, der alles falsch gemacht hat, aber ein gutes Herz hatte. Er wollte mehr als seine 15 Minuten Ruhm, und bemerkenswerterweise hatte er am Ende mehr als eine halbe Stunde.

Wir können Hancocks Karriere so zusammenfassen:

Langweilig vorläufig. Vor 2020: „Weiß, wo die Leichen begraben sind“.

Schreckliche Entwicklung. Im Jahr 2020: Gibt sich als Retter der Leichen aus.

Komisches Zwischenspiel. In den Jahren 2021 und 2022 wird er, nachdem er eine bestimmte Leiche betatscht hat, als Dummkopf entlarvt, versucht aber, etwas daraus zu machen, indem er im Fernsehen auftritt und aus einigen seiner Worte ein Buch zusammenstellt.

Der Gerechtigkeit wird Genüge getan. Im Jahr 2023 wird sein Ruf noch mehr geschädigt, als viele weitere seiner Worte, diesmal ungeschönt und nicht mehr lächerlich trivial, sondern politisch, ohne seine Erlaubnis veröffentlicht werden.

Ich denke, die Politik war böse, und wenn wir versuchen, auf beiläufige Korrespondenz und zynische Äußerungen wie in den Lockdown-Akten zu verweisen, um die Idee zu rechtfertigen, dass alles nur eine menschliche Komödie war, dann verpassen wir die Bedeutung von allem, was passiert ist.

Der andere Fehler hängt damit zusammen. Er betrifft das Wort „Verschwörung“. Im Gegensatz zu Eugyppius bin ich der Meinung, dass es eine Verschwörung gab, oder genauer gesagt, dass es eine Kette von Verschwörungen gab, die man als Beitrag zu einem einzelnen Ereignis betrachten kann, sodass man sie als „Verschwörung“ bezeichnen kann.

Gleich zu Beginn der Pandemie habe ich die Etymologie des Wortes „Verschwörung“ nachgeschlagen und festgestellt, dass es wörtlich „Zusammenatmen“ bedeutet. Das war ironisch. Denn die Politiker, Bürokraten, Berater usw. hatten sich verschworen – wenn auch eher per SMS als in den Korridoren der Macht -, um uns, die Menschen, daran zu hindern, uns zu verschwören. Wir wollten gemeinsam atmen: Das wurde uns nicht erlaubt. Ironisch, aber auch tödlich.

In Buch I von The Wealth of Nations (Der Wohlstand der Nationen) sagte Adam Smith, dass sich Menschen, die demselben Gewerbe nachgehen, „selten zusammenfinden, nicht einmal zur Belustigung und Ablenkung, sondern das Gespräch endet in einer Verschwörung gegen die Allgemeinheit“. Er bezog sich dabei auf das, was er als „Kaufleute“ bezeichnete, aber wir können diese Erkenntnis auch auf Politiker, Bürokraten, Berater, Journalisten und Akademiker anwenden. Interessant ist nun, dass Eugyppius dem zustimmt. Mehr als einmal weist er darauf hin, dass sich all diese Figuren gegen die Öffentlichkeit verschworen haben. Aber er will das Ganze trotzdem nicht als Verschwörung bezeichnen. Jetzt ja, Eugyppius, man könnte es auch ‚ein Konglomerat von Verschwörungen‘ nennen: aber warum sollte man es nicht kurz und der Einfachheit halber Verschwörung nennen?

Außerdem behauptet Eugyppius, dass der ursprüngliche Druck zur Abriegelung von Gesundheitsbeamten, Beratern und Bürokraten ausging, nicht von Politikern. Er stellt nicht die offensichtliche Frage nach dem „Warum“. Und sicherlich muss die Antwort eine Kette von Verschwörungen beinhalten, von Möglichkeiten, die von denen eröffnet wurden, die versuchten, die Meinung zu beeinflussen: kurz gesagt, eine „Verschwörung“. Warum bestand jeder auf einer starken Reaktion – einer starken, noch nie dagewesenen, unverhältnismäßigen Reaktion – so schnell wie möglich?

Wenn ich das Argument von Eugyppius karikiere, dann ist es dieses:

Es kam zu einer grotesken Serie von Unfällen.

Dies löste eine sofortige Reaktion aus.

Die Unfälle und die Reaktion gerieten sofort in eine Rückkopplungsschleife, und plötzlich geriet alles außer Kontrolle.

Die Ursache ist Dummheit.

Meine Antwort auf diese Frage lautet: „Nein“. Es ist nicht nur Dummheit. Es ist auch, wie Eugyppius sagt, böse. Und da es „böse“ ist, gab es immer ein offensichtliches „Gut“, nämlich zu vermeiden, auf eine groteske Reihe von Unfällen zu reagieren, und natürlich, selbst wenn es eine solche Reaktion gäbe, alles zu tun, um das Entstehen einer Rückkopplungsschleife zu verhindern. Aber nein. Die Regierung, die Unternehmen, die Berater, die Berichterstatter – sie alle haben die Schleife gefördert. Sie haben ihre Chance genutzt. Sie haben sich verschworen. Sie trugen zur großen Verschwörung bei.

Sicherlich lassen sich Entschuldigungen finden, wenn wir danach suchen. Der Zeitgeist ist relevant. Wir leben in einer Welt der Gesundheit und Sicherheit, in einer irreligiösen Welt, in einer Welt der berechtigten, höher gebildeten Menschen, die auf staatliche Interventionen programmiert sind, in einer Welt, die von staatlichen Steuern, Staatsausgaben und staatlichen Arbeitsplätzen beherrscht wird, und in einer Welt, in der der Staat von privaten Unternehmensinteressen durchdrungen ist. Aber ich bevorzuge das Wort „Verschwörung“ aus einem ganz klaren moralischen Grund. Es suggeriert Verantwortung.

Wir müssen uns Klaus Schwab nicht als einen Bond-Bösewicht vorstellen. Aber wir müssen Schwab, Gates, Ferguson, Fauci, sie alle, zur Verantwortung ziehen: und der einzige Weg, dies zu tun, besteht darin, ihnen genügend machiavellistische Intelligenz zuzutrauen, um eine gewisse Vorstellung von den Folgen ihres Handelns gehabt zu haben: und um zu wissen, dass sie, um so zu handeln, wie sie es taten, zur erfolgreichsten Verschwörung gegen das Leben beitrugen, die je von Politikern in Friedenszeiten durchgeführt wurde.

Ich behaupte nicht, dass die ganze Sache von Anfang bis Ende geplant war. Das ist unmöglich. Aber manche können viel sehen. Und andere können für vieles bezahlen. Und viele glauben, die Öffentlichkeit sei nicht in der Lage, mit so etwas wie einer Pandemie umzugehen. Und wenn man anfängt, Zusammenhänge zu erkennen, sieht man, dass bestimmte Personen nur deshalb törichte und böse Möglichkeiten vorgeschlagen haben, weil sie dazu ermutigt wurden. Der Erfolg der Verschwörung mag selbst für die Verschwörer unerwartet gewesen sein. Die Verschwörung mag nicht die einzige Ursache für die Ereignisse gewesen sein (auch wenn sich dies vielleicht noch herausstellen wird), aber sie war eine Folge und ständige Begleiterscheinung der Ereignisse. Die Verschwörung gegen die Öffentlichkeit war unerbittlich und nahezu wasserdicht. Sie war zwar töricht, aber in ihrem Kern nicht töricht. Sie war böse. Kein Teilnehmer an diesem Übel sollte sich der Verantwortung dafür entziehen können, indem er sich auf Unwissenheit oder Dummheit beruft.

Sicherlich wurde die Verschwörung durch Korruption, geheime Absprachen und Nachgiebigkeit begünstigt – all das schwimmt auf Hobbes‘ zwei wichtigsten Wörtern, „Furcht“ und „Stolz“ – und es gab tausend Aspekte in der ganzen traurigen Geschichte, viele Missverständnisse, Unfälle, Unterbrechungen. Viele Folgen waren unbeabsichtigt. Aber viele, wenn nicht alle, waren beabsichtigt. Und die Schließung des Narrativs, die Verknüpfung des Narrativs durch die Regierung und die Medien, bedeutete, dass diese Personen sich bewusst und zwangsweise gegen die Öffentlichkeit verschworen; sie verschworen sich gegen jeden, der versuchte, einen Aspekt der Verschwörung aufzudecken; sie benutzten das Wort „Verschwörungstheorie“ als eine clevere Methode, um von ihren eigenen Verschwörungen abzulenken; und sie sollten nicht vom Haken gelassen werden, nur weil wir nicht riskieren wollen, als „Verschwörungstheoretiker“ bezeichnet zu werden.

Verschwörungstheorien sind genauso wichtig wie die Theorie von Fehlschlägen. Das eine ist ohne das andere fast wertlos. Beide sind erforderlich.

Dr. James Alexander ist Professor im Fachbereich Politikwissenschaft an der Bilkent-Universität in der Türkei.