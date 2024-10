Nein, die USA üben keinen „Druck“ auf Israel aus, damit es seinen Krieg beendet

Ein Schreiben der Biden-Regierung an Israel in dieser Woche, in dem sie drohte, möglicherweise Waffen zurückzuhalten, weckte bei einigen Hoffnungen, aber die Lieferung eines Raketenabwehrsystems und die Entsendung von US-Soldaten waren die eigentliche Botschaft.

Mitchell Plitnick

Die Meldung vom Donnerstag, dass der Hamas-Führer Yahiya Sinwar bei einem israelischen Angriff auf den Gazastreifen getötet wurde, hat einige zu Spekulationen veranlasst, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu „den Sieg davontragen“ und endlich einen Gefangenenaustausch und ein Waffenstillstandsabkommen für den Gazastreifen aushandeln könnte. Diese Hoffnung wird durch ein Anfang dieser Woche veröffentlichtes Schreiben von Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin an den israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant genährt, in dem Israel aufgefordert wird, das Verbot der Einfuhr von Lebensmitteln und anderen lebensnotwendigen Gütern in den nördlichen Gazastreifen zu lockern, um „Auswirkungen“ auf die schnelle Lieferung von massiven Rüstungsgütern aus den Vereinigten Staaten von Amerika nach Israel zu vermeiden.

Diejenigen, die solche Hoffnungen geweckt haben, haben offenbar im letzten Jahr nicht aufgepasst.

Seit Beginn des israelischen Völkermordprojekts in Gaza gab es massive Verstöße gegen das Völkerrecht und Menschenrechtsverletzungen, die so hässlich sind wie keine anderen in der Geschichte. Diese wurden mit einer Klarheit dokumentiert, die bei einem Völkermord beispiellos ist, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass Israel keinen Hehl daraus gemacht hat und seine Soldaten ihre Verbrechen konsequent und mit Stolz verbreitet haben.

Das hat den Fluss von Waffen nach Israel nicht im Geringsten behindert. Selbst als das Vereinigte Königreich nur einige wenige Militäraufträge strich oder Frankreichs Präsident ein Ende der offensiven Waffenlieferungen an Israel forderte, flossen die Waffen aus Washington (und auch aus Deutschland) weiter. Joe Bidens Regierung hat wiederholt gegen amerikanisches Recht verstoßen, u.a. durch die Irreführung des Kongresses durch Blinken über Israels Erleichterung von Hilfslieferungen an die Menschen in Gaza, und hat möglicherweise seine eigene politische Partei mit seinem Beharren auf der Aufrechterhaltung des schlimmsten Völkermords des 21. Jahrhunderts zur Niederlage verurteilt.

Mehr Anfragen ohne Konsequenzen bei Ablehnung

Dieser Brief von Lloyd und Blinken ist nichts weiter als politisches Theater. Er soll den Wählern, die im November vielleicht nicht für die Demokraten stimmen, vermitteln, dass sie etwas gegen die schlimmsten Verbrechen Israels in Gaza unternehmen. In Wirklichkeit tun sie nichts dergleichen.

Blinken und Austin haben einen Brief geschrieben, der wie üblich kaum Konsequenzen androht. Sie machen einen kleinen Schritt nach vorne, indem sie erklären, dass Israels Nichteinhaltung der Bedingungen des Briefes „Auswirkungen auf die US-Politik gemäß NSM-20 (das ist das Nationale Sicherheitsmemorandum, das Biden im März herausgegeben hat und das die Berichterstattung über die Einhaltung des US-amerikanischen und internationalen humanitären Rechts durch die Empfänger von Militärhilfe vorschreibt) und einschlägiges US-Recht haben kann“.

Die Aussage, dass dies „Auswirkungen haben könnte“, lässt eine klare Schlussfolgerung zu: Die Nichteinhaltung der Vorschriften hat möglicherweise keinerlei Auswirkungen auf die Flutwelle von Waffen für Israel. In Anbetracht der Geschichte nicht nur der amerikanischen, sondern insbesondere der Beziehungen Bidens zu Israel ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass es keine Konsequenzen geben wird.

Dies wird durch die Tatsache unterstrichen, dass Israel in dem Schreiben 30 Tage Zeit gegeben wird, um die Bedingungen zu erfüllen. In dem Schreiben steht nichts, was so viel Zeit für die Umsetzung erfordert. Da der Brief jedoch eine Antwort auf die israelische Drohung ist, die Bevölkerung im nördlichen Gazastreifen auszuhungern und zu unterwerfen, sind 30 Tage genug Zeit, um maximalen Schaden anzurichten.

Der Brief von Blinken und Austin enthält eine umfangreiche Liste spezifischer Anforderungen, die Israel erfüllen muss, um den von ihnen gesetzten Standard zu erfüllen. Bei jeder anderen Organisation würde eine solche Liste verlangen, dass jede Bedingung erfüllt wird oder dass die Organisation eine Erklärung abgibt, warum die Bemühungen nicht ausreichen.

Im Falle Israels bietet diese Liste Propagandisten wie den Sprechern des Außenministeriums, Matthew Miller und Vedant Patel, und den Sprechern des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre und John Kirby, die Möglichkeit zu behaupten, dass Israel versucht, „seine Verpflichtungen unter sehr schwierigen Umständen zu erfüllen“, oder ähnliche Doppelzüngigkeit.

In der Tat hat Israel am Mittwoch 50 Lastwagen mit humanitärer Hilfe in den nördlichen Gazastreifen gelassen, nachdem es wochenlang überhaupt nichts zugelassen hatte (im Vergleich zu den 500 Lastwagen pro Tag, die vor dem 7. Oktober 2023 in den Gazastreifen kamen, was immer noch nicht genug war). Miller bezeichnete dies als Fortschritt und wies darauf hin, dass Israel einige der Grenzübergänge zum Gazastreifen geöffnet und Schritte in Richtung einiger der anderen im Schreiben der Sekretäre genannten Bedingungen unternommen habe.

Warum wurde der Brief verschickt?

Wenn es um Kriegspropaganda geht, sind leichtgläubige Medien immer hilfreich. Die Associated Press, die über den Brief der Minister berichtete, betitelte ihren Artikel mit „US warnt Israel, die humanitäre Hilfe für Gaza zu verstärken oder den Verlust der Waffenfinanzierung zu riskieren“. Aber natürlich haben die USA nichts dergleichen getan.

Das soll nicht heißen, dass die Regierung Biden nicht etwas von Israel wollte. Dieses Schreiben ist eine klare Reaktion auf den so genannten „Generalsplan“, der vom ehemaligen israelischen General Giora Eiland ausgearbeitet wurde. Dieser Plan sah vor, die Bevölkerung des nördlichen Gazastreifens auszuhungern, sie in den Süden zu zwingen und zu erklären, dass jeder, der dort verbleibt, als „Terrorist“ gilt und ein legitimes Ziel darstellt.

Die Unverfrorenheit der ethnischen Säuberung in diesem Gebiet war mehr, als selbst die Vereinigten Staaten von Amerika ertragen konnten. Biden befürchtete eindeutig, dass die Umsetzung des Plans (der bereits in vollem Gange war, da der Norden des Gazastreifens vollständig abgeriegelt wurde) so kurz vor den Wahlen mehr Kontroversen auslösen würde, als er wollte. Israel begann mit dem Rückzug, noch bevor das Schreiben einging.

Es ist bezeichnend, dass Eilands Plan zu einem solchen öffentlichen Gesprächsthema wurde, bevor er vollständig umgesetzt war. Israel hat wahrscheinlich gehofft, dass es damit weitermachen kann, da nicht nur die Amerikaner, sondern auch die Europäer und die Führer der arabischen Golfstaaten gegenüber den Gräueln in Gaza gleichgültig sind. Aber sie müssen gewusst haben, dass die Wahrscheinlichkeit groß war, dass es mehr Gegenwind geben würde, als sie wollten.

Das Praktische an dem Plan ist, dass Israel, selbst wenn es davon abrückt, nur zu dem etwas langsameren Völkermord zurückkehrt, der bereits in vollem Gange ist. Israel lässt einige Lastwagen zu und öffnet einige Übergänge, aber die Bombardierungen und Schießereien gehen unvermindert weiter, so dass alle Probleme, die Menschen mit Hilfe zu versorgen, bestehen bleiben. Das UNRWA steht in Gaza kurz vor dem finanziellen und strukturellen Zusammenbruch. Und natürlich ist ein großer Teil des nördlichen Gazastreifens bereits dezimiert, so dass die Bedingungen für die Menschen dort Krankheiten und all die anderen Gefahren einer zerstörten Infrastruktur begünstigen, sogar noch mehr als im Süden.

Die wirklich wichtige Botschaft an Israel kam diese Woche nicht von Antony Blinken und Lloyd Austin. Sie kam von einem Schiff, dem Schiff, das das THAAD-Raketenabwehrsystem transportierte. Und dieses kam in Begleitung von etwa hundert amerikanischen Soldaten.

Das THAAD-System (Terminal High Altitude Area Defense) ist ein hochentwickeltes System, das sich beim Abschuss von Kurz- und Mittelstreckenraketen im Sinkflug auf ihre Ziele als äußerst wirksam erwiesen hat. Die USA haben bereits 2019 eine THAAD-Batterie zu einer Übung nach Israel entsandt, aber dies ist das erste Mal, dass eine THAAD-Batterie mit so vielen amerikanischen Soldaten in Israel stationiert wird, um sie als Teil eines Verteidigungssystems zu betreiben.

Die Stationierung der THAAD-Batterie wird Israel bei seinen Bemühungen, einen regionalen Krieg mit dem Iran zu provozieren, eine zusätzliche Ebene der Straflosigkeit bieten. Die Anwesenheit von US-Truppen erhöht die Chancen, dass Israel Washington in einen solchen Konflikt hineinziehen kann.

Angesichts der Stationierung des THAAD, der Tötung von Sinwar und eines Angriffs der Vereinigten Staaten auf den Jemen am Mittwoch kann man verstehen, warum manche meinen, Israel sei endlich bereit, einem Gefangenenaustausch und einem Waffenstillstand in Gaza zuzustimmen. Immerhin hat es nun die Möglichkeit, sich stärker mit dem Iran auseinanderzusetzen, es ist in einen weiteren völkermörderischen Feldzug im Libanon verwickelt, und der Gazastreifen ist bereits kaum mehr als ein Trümmerfeld.

Der Oppositionsführer Benny Gantz hat die Naivität dieser Vorstellung schnell widerlegt. Nach der Bestätigung von Sinwars Tod am Donnerstag twitterte Gantz: „Die heutige Eliminierung des Erzterroristen Sinwar ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit. Sie sendet eine sehr klare Botschaft an unsere Feinde: Israel wird nicht ruhen, bis diejenigen, die uns schaden, für ihre Verbrechen bezahlen. Die IDF werden noch jahrelang in Gaza operieren müssen, aber dieser Moment muss genutzt werden, um die Geiseln nach Hause zu bringen und das Hamas-Regime zu stürzen.“

Kamala Harris machte deutlich, dass sie das Spiel mit ihrem Chef mitspielt. „Dieser Moment gibt uns die Möglichkeit, den Krieg in Gaza endlich zu beenden. Und er muss so enden, dass Israel sicher ist, die Geiseln freigelassen werden, das Leiden in Gaza endet und das palästinensische Volk sein Recht auf Freiheit, Sicherheit, Würde und Selbstbestimmung verwirklichen kann. Es ist an der Zeit, dass der Tag danach ohne die Hamas an der Macht beginnt“, erklärte Harris.

Andere Biden-Vertreter äußerten sich ähnlich und ignorierten dabei dieselbe Realität, die Biden seit einem Jahr ignoriert: dass Netanjahu und der Großteil der israelischen Regierung kein Interesse an einer Beendigung des Krieges gegen Gaza haben. Selbst der Oppositionsführer, der so genannte „gemäßigte“ Gantz, macht deutlich, dass es dafür keine Aussicht gibt.

Dennoch geht das endlose katastrophale Theater weiter. Das Töten im Gazastreifen wird weitergehen, je nach den taktischen Erfordernissen Israels im jeweiligen Moment. Harris erinnert uns daran, dass es keine Hoffnung gibt, dass diese Wahl, wer auch immer sie gewinnt, irgendeine Hoffnung auf Besserung birgt, sondern die Dinge nur noch schlimmer macht.