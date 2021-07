Nein, Joe Biden wird den Krieg in Afghanistan nicht „beenden“!

Die Medien sind ganz aufgeregt über den „Abzug“ der USA, aber bedeutet das wirklich, dass der Krieg vorbei ist?

Die „große Nachricht“ der letzten Tage ist der amerikanische „Abzug“ in Afghanistan. Ja, nach fast zwei Jahrzehnten ziehen die USA endlich ihre Truppen aus einem der vielen Länder ab, in denen sie nie ein legales Recht hatten, zu sein.

„Präsident“ Biden bekräftigte heute, dass die USA alle ihre Truppen bis zum 31. August aus dem Land abziehen werden, und fügte hinzu, dass das afghanische Volk „seine eigene Zukunft entscheiden“ müsse.

Dies wird in allen Medien als ein Ende des (völlig illegalen und offensichtlich wirtschaftlich motivierten) Krieges verkauft. Nicht nur das, sondern die allgemeine Botschaft ist, dass die Beendigung des Krieges eine schlechte Sache ist.

Der Economist titelt „Amerikas längster Krieg endet in einer vernichtenden Niederlage“ und warnt, dass das Leben für die Menschen in Afghanistan schlechter sein wird, sobald die NATO abgezogen ist.

Politico beklagt, dass Amerika seinen Krieg dort „nie verstanden“ hat. Während die New York Times ganz nostalgisch daherkommt und den Abzug der USA aus Afghanistan mit dem „Verrat“ am Ende des Vietnamkriegs 1975 vergleicht.

Die weitere Berichterstattung versucht bereits, uns die „Kosten“ des US-Abzugs zu verkaufen.

Die BBC berichtet, dass die Taliban territoriale Gewinne machen, und der Guardian berichtet, dass der Iran und Russland in das „diplomatische Vakuum“ in der Region treten werden.

Der Evening Standard geht noch einen Schritt weiter und bereitet die Menschen bereits auf die Idee vor, dass die NATO-Truppen zurückkehren und neu anfangen müssen: „Wir haben Afghanistan verlassen, aber es kann gut sein, dass wir zurückkommen“.

Aber sind all diese Botschaften richtig? Sind die Kämpfe wirklich vorbei? Hat Biden gerade einen Krieg beendet?

Nein, ganz und gar nicht. Und die offiziellen Kanäle sind diesbezüglich mehr als deutlich.

Der amtierende US-Luftwaffenminister John Roth hat bereits gesagt, dass es den „Over the Horizon“-Plan gibt, einen 10-Milliarden-Dollar-Plan, um Drohnenangriffe über Afghanistan von Luftwaffenstützpunkten in Katar, Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten aus zu fliegen.

Am Dienstag wurde Pentagon-Pressesprecher John Kirby in einem Pressebriefing gefragt, wie die USA die afghanischen Verteidigungskräfte in Zukunft unterstützen könnten, und er antwortete:

Auf die Art und Weise, wie man es in der Vergangenheit gesehen hat – durch Luftangriffe.

Die Luftangriffe und Drohnenangriffe werden weitergehen, das Weiße Haus und das Pentagon waren diesbezüglich völlig offen (Das Institute for Public Accuracy hat großartige Arbeit geleistet und alle Zitate zusammengetragen).

Der „Krieg ist vorbei“, aber die Vereinigten Staaten werden weiterhin Bomben auf Afghanistan abwerfen, wann immer ihnen danach ist (jede einzelne dieser Bomben ist übrigens ein individuelles Kriegsverbrechen).

Es wird sich auch nicht auf Bomben beschränken, mehr Beweise dafür, wie der Krieg in Afghanistan weitergehen wird, gibt es gleich hier auf den Seiten der USA Today, die eine Geschichte mit der Überschrift brachte: „Hier ist, wie wir Afghanistan vor dem Ruin retten können, selbst wenn wir die amerikanischen Truppen abziehen“, und schlägt vor:

Es werden neue Wege benötigt, um mehrere tausend westliche Auftragnehmer in oder bei Afghanistan zu halten

„Neue Wege, um die Auftragnehmer zu unterstützen“, bedeutet frei übersetzt „mehr Geld und Waffen für Söldner“.

Für diejenigen, die es nicht wissen: „Auftragnehmer“ ist fast immer die Mediensprache für „Söldner“. Und „Auftragnehmer“ in Afghanistan waren in den letzten Monaten oft in den Nachrichten.

Im Mai, als der „Abzug“ angeblich begann, berichtete das NY Magazine:

The US Is Leaving Afghanistan? Tell That to the Contractors. Amerikanische Firmen nutzen den Abzug, um hunderte von neuen Arbeitsplätzen zu schaffen.

Weiter heißt es dort [Hervorhebung hinzugefügt]:

Auftragnehmer sind eine Kraft, auf die sowohl die US-amerikanische als auch die afghanische Regierung angewiesen sind, und Verträge in dem Land sind ein großes Geschäft für die USA. Seit 2002 hat das Pentagon laut einer Analyse von Bloomberg Government 107,9 Milliarden Dollar für Auftragsarbeiten in Afghanistan ausgegeben. Das Verteidigungsministerium beschäftigt derzeit mehr als 16’000 Auftragnehmer in Afghanistan, von denen 6147 US-Bürger sind – mehr als doppelt so viele wie die übrigen US-Truppen.

Schon vor dem „Abzug“ gab es also mehr Söldner in Afghanistan als tatsächliche Truppen. Und sie werden nicht abziehen.

Schon im Dezember wurde gemunkelt, dass Blackwater „US-Soldaten in Afghanistan ersetzen könnte“.

Kurzum, es WIRD US und NATO Bodentruppen in Afghanistan geben. Sie werden nur als „zivile Auftragnehmer“ oder „Militärberater“ dort sein. Westliche Truppen werden in „privater Funktion“ für Blackwater oder eine andere Söldnerfirma arbeiten, die zufällig auch Aufträge vom Außenministerium oder der CIA erhält.

In der Zwischenzeit haben die US-Streitkräfte angeblich vor ein paar Tagen einen wichtigen Stützpunkt in Bagram „verlassen“ und Waffen, „Hunderte von gepanzerten Fahrzeugen“ und über 5000 „Taliban-Gefangene“ zurückgelassen.

Wir haben das schon einmal gesehen, nicht wahr?

Jeder, der über den Konflikt in Syrien berichtet, ist mehr als vertraut mit den „privaten Sicherheitskräften“ der USA und den „vom Westen unterstützten Milizen“ und all den anderen verschlüsselten Begriffen, die die MSM verwenden, wenn sie nicht „Söldner“ sagen wollen.

Jeder, der die Konflikte in der Ukraine und im Jemen oder das plötzliche Wachstum von ISIS verfolgt hat, hat die Umwege gesehen, auf denen amerikanische Ausrüstung „zufällig“ in die Hände von „Terroristen“, „Aufständischen“ und „Oppositionskräften“ gelangt.

Das ist nicht neu. Dies ist nur die Art, wie die USA ihre Kriege jetzt kämpft.

Ehrlich gesagt, wenn man auch nur in Erwägung zieht, dass sich die Vereinigten Staaten vollständig aus Afghanistan zurückziehen würden, lebt man in einer Fantasiewelt.

Wie ich bereits im Dezember 2019 geschrieben habe, ist Afghanistan ein massiver Erfolg für den Tiefen Staat, und allein die Geschäftsmöglichkeiten sind viel zu profitabel, um jemals loszulassen.

Erstens hat die CIA nicht zwanzig Jahre damit verbracht, den afghanischen Opiumanbau wiederaufzubauen, nur um ihn jetzt aufzugeben. Jüngste Schätzungen besagen, dass Afghanistan 90% des weltweiten Heroins produziert, eine RIESIGE Quelle von Schwarzgeld für den Tiefen Staat.

Zweitens beherbergt Afghanistan gigantische Reserven an Metallen und Mineralien. In der Tat so viel wie 1 TRILLION Dollar von Seltene-Erden-Elemente, vor allem Lithium, die von entscheidender Bedeutung für die Herstellung ist (unter anderem) die Batterien in jedem einzelnen Handy, Laptop und Tablet auf der Erde verwendet.

Um es klar zu sagen: Die USA als imperiale Macht können es sich einfach nicht leisten, Afghanistan aufzugeben. Und das werden sie auch nicht. Sie werden einfach ihren Wortgebrauch neu kalibrieren und weitermachen. Sie werden den „Abzug“ nutzen, um bei den Kriegsgegnern ein paar Pluspunkte zu sammeln, während sie die Gelder des Pentagons in die Bezahlung von Söldnern und die Ausbildung von Stellvertretern stecken.

Sie werden behaupten, „den Krieg zu beenden“ und, wie es die moderne Art ist, ihn einfach unter einem anderen Namen weiterführen.

„Private Sicherheitsfirmen“ werden „gezielte Anti-Terror-Operationen“ durchführen, oder „Präzisionsschläge“ werden „bekannte internationale Kriminelle“ ausschalten … aber niemand wird das Wort „Krieg“ benutzen.

Die US-Truppen werden vielleicht die Grenzen Afghanistans verlassen, aber der imperiale Einfluss wird bleiben, die Ausbeutung durch die Konzerne wird weitergehen, das Feuer wird immer noch vom Himmel fallen, und es wird keinen Frieden geben.