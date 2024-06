Neo-Feudalismus: G7 unterstützt BlackRock beim Aufkauf der weltweiten Infrastruktur, um die Reichen noch reicher zu machen

Westliche Regierungen haben den Milliardär und CEO von BlackRock, Larry Fink, zum G7-Gipfel in Italien eingeladen, um über “öffentlich-private Partnerschaften” zu sprechen und darüber, warum Oligarchen die globale Infrastruktur aufkaufen sollten (um mit Chinas staatlich geführter Belt and Road Initiative zu konkurrieren). Ben Norton erklärt, wie der Kapitalismus so extrem monopolisiert und ungleich wird, dass er sich in einen Neo-Feudalismus verwandelt. Er zeigt, dass, egal was passiert, die Bank immer gewinnt. Das bedeutet, dass die Finanzinstitute und die großen Vermögensverwalter ihren Einfluss und ihren Reichtum unabhängig von wirtschaftlichen Schwankungen oder Krisen weiter vergrößern. Diese Entwicklung führt zu einer weiteren Konzentration von Macht und Reichtum in den Händen weniger, während die breite Bevölkerung immer weniger Einfluss und Teilhabe am Wirtschaftswachstum hat.

Hauptpunkte:

BlackRocks Übernahme von GIP: BlackRock kaufte Anfang 2024 Global Infrastructure Partners, um eine führende Plattform für Infrastrukturinvestitionen zu schaffen.

Große Investitionen sind in digitale Infrastruktur, logistische Knotenpunkte und Dekarbonisierung geplant. Öffentlich-Private Partnerschaften: Aufgrund großer staatlicher Defizite werden öffentlich-private Partnerschaften als entscheidend für die Finanzierung kritischer Infrastruktur angesehen.

Dies ermöglicht privaten Investmentgesellschaften wie BlackRock, bedeutende Infrastrukturprojekte zu übernehmen. Geopolitische Implikationen: BlackRock und GIP investieren strategisch in Regionen wie Malaysia, wo sie Flughäfen kaufen.

Solche Investitionen haben geopolitische Bedeutung, insbesondere in Bezug auf den Einfluss der USA in Südostasien. Einfluss auf die Gesellschaft: BlackRock und ähnliche Unternehmen werden durch solche Investitionen immer mächtiger, was zu einer Konzentration von Reichtum und einer möglichen Neofeudalisierung der Wirtschaft führt.

Die Abschrift des Videos: