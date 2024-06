Pepe Escobar: BRICS+-Städte vereinigen sich in Kasan und läuten eine neue Ära der Zusammenarbeit ein

Von Pepe Escobar

Die Idee des Bürgermeisters von Kasan, Ilsur Metshin, war so einfach wie revolutionär. Warum nicht das Jahr des russischen BRICS-Vorsitzes – mit dem ersten BRICS+-Gipfel, der im kommenden Oktober in Kasan stattfindet – nutzen, um eine neue Vereinigung zu gründen, die BRICS+-Städte vereint?

Bürgermeister Metshin ist ein großer Fan der “Entwicklung horizontaler Verbindungen zwischen Städten“. Kasan verfügt bereits über mehr als ein Vierteljahrhundert Erfahrung in der interkommunalen Zusammenarbeit mit Städten in der ganzen Welt und hat mit 71 Städten Partnerschaftsabkommen geschlossen.

Ziel der neuen Vereinigung ist es, eine engere Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen voranzutreiben – von Wirtschaft, Kultur und Bildung bis hin zu Ökologie, Abfallwirtschaft und Tourismus. Wie ein gigantischer Dialog zwischen den Städten, der – um Genosse Xi Jinping zu zitieren – vor allem auf dem “Austausch zwischen den Völkern” beruht.

So auch am vergangenen langen Wochenende in Kasan, als über 100 Bürgermeister, stellvertretende Bürgermeister, Leiter kommunaler Verbände und lokale Regierungsbeamte zum ersten Forum des BRICS+-Städte- und Gemeindebundes in das prächtige Kasaner Rathaus kamen.

