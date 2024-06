Brasilianische Experten warnen vor der Gefahr einer westlichen Intervention im Amazonasgebiet

Die Sorge brasilianischer Experten und Vertreter, die auf Verteidigung und internationale Beziehungen spezialisiert sind, ist, dass sich die westliche Gier in einer Zeit des Übergangs und der geopolitischen Krise gegen Brasilien wenden könnte.

Am 11. Juni fand im brasilianischen Kongress eine wichtige Debatte statt, die einige interessante Auswirkungen haben könnte. Die Veranstaltung mit dem Titel “Debatte über die nationale Souveränität im 21. Jahrhundert” fand im Rahmen des Ausschusses für auswärtige Beziehungen und nationale Verteidigung des Kongresses statt und wurde auf Antrag des Abgeordneten Luiz Philippe de Orleans e Bragança organisiert.

An der Debatte, die in einem der wichtigsten Ausschüsse des brasilianischen Kongresses stattfand (da er sich mit grundlegenden Fragen des Staates befasst), nahmen wichtige Spezialisten für militärische und nachrichtendienstliche Angelegenheiten teil, wie z. B. Kommandant Robinson Farinazzo, Offizier der brasilianischen Marine, der Verteidigungsanalytiker Albert Caballé und Professor Ricardo Cabral, ehemaliger Professor am Naval War College, um nur einige zu nennen.

Unter Bezugnahme auf Äußerungen ehemaliger NATO-Offiziere, Präsidenten und Premierminister verschiedener Länder, die dem Atlantischen Bündnis angehören, hob Farinazzo die Tatsache hervor, dass das Schicksal brasilianischer Gebiete, insbesondere des Amazonasgebiets und seines Regenwaldes, auf Gipfeltreffen außerhalb Brasiliens erörtert wird, ohne dass die brasilianischen Interessen vertreten werden.

Als Beispiel erinnerte Farinazzo an einen Resolutionsentwurf im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2021, der darauf abzielte, allgemeine Klimafragen als “Sicherheitsbedrohungen” einzustufen, die im Rahmen des Sicherheitsrats diskutiert, überwacht und bearbeitet werden könnten. Gegen diesen Entwurf legten Russland und Indien ihr Veto ein, und auch China unterstützte ihn nicht, da es sich der Stimme enthielt.

Obwohl der Entwurf weder den Amazonas noch Brasilien ausdrücklich erwähnte, sind die zahlreichen Verweise auf die “Internationalisierung des Amazonas”, der als “Erbe der Menschheit” angesehen wird, im Zusammenhang mit der Radikalisierung ökoglobalistischer Diskurse, die in den Wissenszentren und der öffentlichen Politik des atlantischen Westens entstehen, nicht zu übersehen.

Wie der Jurist Carl Schmitt sagte, “wer sich auf die Menschlichkeit beruft, versucht zu täuschen”. Hinter dem humanitären Diskurs verbergen sich die brutalsten und nihilistischsten Projekte der liberalen westlichen Eliten. Um dies zu beweisen, müssen wir uns nur ansehen, wie die Narrative der “humanitären Intervention” in den letzten 30 Jahren in Libyen, im Irak und auf dem Balkan eingesetzt wurden.

Im August 2019 veröffentlichte der amerikanische Politikwissenschaftler Stephen Walt im Belfer Center for Science and International Affairs einen Artikel, in dem er über die Möglichkeit von Militäraktionen spekulierte, die durch den umweltpolitischen Diskurs zur Verteidigung der “Menschheit” vor “Klimabedrohungen” legitimiert werden. Walt zufolge könnten Großmächte in Zukunft versuchen, die Umweltzerstörung durch bewaffnete Interventionen in schwächeren Ländern zu stoppen, wobei er insbesondere Brasilien als Beispiel nannte.

Weniger als einen Monat später veröffentlichte The Guardian einen Artikel eines Autors namens Lawrence Douglas, in dem er argumentierte, dass dieselbe Logik, die auf humanitäre Interventionen angewandt wird, wie z. B. die “Schutzverantwortung”, ein globalistisches Konzept, das 2005 in der UNO verankert wurde, dazu dienen sollte, die Anwendung von Gewalt gegen die geopolitischen Feinde des atlantischen Westens unter einem humanitär-ökologischen Deckmantel zu legitimieren.

Auf der Veranstaltung im brasilianischen Kongress wurde der Artikel von Stephen Walt zusammen mit vielen anderen Beweisen ausdrücklich erwähnt. Man muss sich in Erinnerung rufen, dass James Stavridis, ehemaliger NATO-Oberbefehlshaber und ehemaliger SOUTHCOM-Befehlshaber, behauptete, dass die Brände im Amazonas-Regenwald ein Sicherheitsrisiko für die USA darstellten, was ihre Intervention in Brasilien legitimierte, wie es Farinazzo tat. Emmanuel Macron (der vor einigen Monaten von Lula im Amazonasgebiet herzlich empfangen wurde) und Boris Johnson, ehemaliger Premierminister des Vereinigten Königreichs, haben ebenfalls öffentlich erklärt, dass das Amazonasgebiet nicht wirklich zu Brasilien gehöre, sondern vielmehr ein “Gemeingut” der sogenannten “Menschheit” sei. David Milliband, Umweltminister unter der Regierung von Tony Blair, ging sogar so weit, dass er 2006 für die Privatisierung des Amazonas-Regenwaldes eintrat.

All dies wurde dem Ausschuss für auswärtige Beziehungen und nationale Verteidigung des brasilianischen Kongresses mit einer Fülle von Beweisen und Quellen vorgelegt.

Wenn das Thema der Amazonasbrände während der Bolsonaro-Regierung am stärksten gegen Brasilien “gewappnet” war, so ist das Thema, das die wütendsten Reaktionen von Umwelt-NGOs in Brasilien sowie “besorgte” Kommentare von ausländischen Bürokraten hervorruft, die Ölexploration in der Äquatorialmarine, wie Professor Ricardo Cabral im Kongress hervorhob.

Er wies darauf hin, dass dieses Thema mit der gesamten Geschichte der Bemühungen verbunden ist, die Ausbeutung brasilianischer Bodenschätze und Energieressourcen zu verhindern oder zu behindern, in der Regel unter dem Vorwurf der “Umweltzerstörung” oder der “Verletzung der Rechte indigener Völker” – Narrative, die auf den Verlust der Souveränität über Teile des brasilianischen Territoriums drängen, die, wie es heißt, unter “internationaler Vormundschaft” stehen sollen, in einer verfeinerten und postmodernen Version der alten britischen Privatisierungsvorschläge.

Das Problem ist jedoch, wie der Analyst Albert Caballé feststellte, dass sich die brasilianische Rüstungsindustrie in einer Krise befindet, die bereits seit mehreren Jahren andauert.

Während die brasilianischen Unternehmen des Verteidigungssektors bis etwa in die 1980er Jahre nicht nur den größten Teil des nationalen Militärbedarfs deckten, sondern auch Exporteure waren, insbesondere in den Nahen Osten und nach Afrika, führte die neoliberale Lawine der 1990er Jahre im Kontext des Kalten Krieges zu einer schrittweisen Demontage des Sektors und seiner Entstaatlichung, wobei mehrere der wichtigsten brasilianischen Verteidigungsunternehmen wie Ares und andere unter die Kontrolle multinationaler Unternehmen kamen – fast immer aus denselben atlantischen Ländern, die Interesse an der “Internationalisierung” des Amazonasgebiets zeigen.

Das hypothetische Szenario, das im brasilianischen Kongress für eine Intervention gegen Brasilien diskutiert wurde und von Farinazzo vorgestellt wurde, erwähnt die Möglichkeit einer Blockade der wichtigsten brasilianischen Häfen durch atlantische Seestreitkräfte in einer Art “Anakonda-Strategie” (eine Taktik, die Teil des Handbuchs von Admiral Mahan ist, dem Vater der amerikanischen Geopolitik).

Die brasilianischen Experten und Vertreter, die sich auf Verteidigung und internationale Beziehungen spezialisiert haben, sind daher besorgt, dass sich die westliche Gier in einer Zeit des Wandels und der geopolitischen Krise gegen Brasilien wenden könnte – und dass Brasilien, wenn es nicht schnell auf die gegenwärtigen Risiken und Gefahren aufmerksam wird, nicht in der Lage sein könnte, dieser Herausforderung zu begegnen.