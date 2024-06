Jetzt gibt es Strafgebühren für dänische Landwirte wegen Kuh-Emissionen: neuer Schritt im Kampf gegen die globale Erwärmung

Von Frank Bergman

Die dänische Regierung hat radikale neue Gesetze eingeführt, die Viehzüchter für “Emissionen” von Kühen, Schweinen und Schafen besteuern, um angeblich “die globale Erwärmung zu bekämpfen”.

Dänemark ist das erste Land der Welt, das eine Kohlenstoffsteuer einführt, um die Landwirte zu zwingen, die Ziele der “Net Zero”-Agenda des Weltwirtschaftsforums (WEF) einzuhalten.

Die skandinavische Nation wird Landwirte ab 2030 für die sogenannten “Treibhausgase” besteuern, die angeblich von ihrem Vieh ausgestoßen werden.

Dänemarks globalistische Führer behaupten, sie zielten auf eine Hauptquelle von Methanemissionen ab, die angeblich eines der stärksten Gase ist, die zur “globalen Erwärmung” beitragen.

Um die “Netto-Null”-Ziele des WEF zu erreichen, sollen die dänischen “Treibhausgasemissionen” laut Steuerminister Jeppe Bruus bis 2030 um 70 % gegenüber dem Stand von 1990 reduziert werden.

Ab 2030 werden die dänischen Viehzüchter mit 43 Dollar pro Tonne Kohlendioxidäquivalent besteuert.

Diese Steuer wird bis 2035 auf 108 $ steigen.

Aufgrund eines Einkommenssteuerabzugs von 60 % werden die tatsächlichen Kosten pro Tonne jedoch bei 17,3 $ beginnen und bis 2035 auf 28 $ ansteigen.

Obwohl Kohlendioxid in der Regel für die Verursachung des “Klimawandels” verantwortlich gemacht wird, behaupten die Globalisten, dass Methan über einen Zeitraum von 20 Jahren etwa 87 Mal mehr Wärme zurückhält.

Wie Slay News jedoch bereits berichtet hat, haben führende Wissenschaftler diese Behauptungen als Schwindel entlarvt.



Eine kürzlich von Experten begutachtete Studie lieferte schlüssige wissenschaftliche Beweise dafür, dass Kohlendioxid (CO2)-Emissionen in der Erdatmosphäre keine “globale Erwärmung” verursachen können.



Dr. Jan Kubicki leitete eine Gruppe weltbekannter polnischer Wissenschaftler, die die Auswirkungen eines Anstiegs der CO2-Emissionen auf die globalen Temperaturen der Erde untersuchten.



Sie fanden jedoch nicht nur heraus, dass ein höherer CO2-Gehalt keinen Unterschied macht, sondern bewiesen auch, dass es einfach nicht möglich ist, dass ein Anstieg des Kohlendioxids einen Temperaturanstieg verursacht.

Kubicki und sein Team haben kürzlich drei Arbeiten veröffentlicht, die alle zu dem Schluss kommen, dass die Erdatmosphäre bereits mit Kohlendioxid “gesättigt” ist.



Diese Sättigung bedeutet, dass das “Treibhausgas” selbst bei einem stark erhöhten CO2-Gehalt nicht zu einem Temperaturanstieg führen wird.



Dennoch behaupten die nicht gewählten Globalisten des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, dass etwa 32 % der vom Menschen verursachten “Methanemissionen” auf die Viehzucht entfallen.



“Wir werden dem Ziel, im Jahr 2045 klimaneutral zu werden, einen großen Schritt näher kommen”, sagte Bruus.

Er rühmte sich, dass Dänemark “das erste Land der Welt sein wird, das eine echte CO2-Steuer für die Landwirtschaft einführt” und fügte hinzu, er hoffe, dass andere Länder diesem Beispiel folgen würden.



Neuseeland hatte ein ähnliches Gesetz verabschiedet, das im Jahr 2025 in Kraft treten sollte.



Das Gesetz wurde jedoch am Mittwoch aus dem Gesetzbuch gestrichen, nachdem die Landwirte heftige Kritik geäußert hatten und bei den Wahlen 2023 ein Regierungswechsel von einem vom WEF kontrollierten linksgerichteten Regierungsblock zu einem Mitte-Rechts-Block anstand.



Neuseeland erklärte, es werde die Landwirtschaft aus seinem Emissionshandelssystem ausschließen, um andere Möglichkeiten zur Reduzierung von Methan zu erforschen.

In Dänemark wurde die Vereinbarung am späten Montag zwischen der Mitte-Rechts-Regierung und Vertretern der Landwirte, der Industrie und der Gewerkschaften erzielt und am Dienstag vorgelegt.

Der Schritt Dänemarks kommt nach monatelangen Protesten von Landwirten in ganz Europa.

Die Landwirte wehren sich gegen Maßnahmen zur Eindämmung des “Klimawandels” und gegen Vorschriften, die sie in den Bankrott treiben.

Die Danish Society for Nature Conservation (DSNC), die größte Naturschutz- und Umweltorganisation Dänemarks, bezeichnete das Steuerabkommen als “historischen Kompromiss”.

Nach den Gesprächen, an denen der DSNC beteiligt war, sagte die Leiterin der Organisation, Maria Reumert Gjerding:

“Es ist uns gelungen, einen Kompromiss für eine CO2-Steuer zu finden, der die Grundlage für eine umstrukturierte Lebensmittelindustrie schafft – auch jenseits von 2030.”

Nach Angaben der Befürworter einer grünen Agenda produziert eine typische dänische Kuh 6,6 Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr.

Dänemark, das ein großer Exporteur von Milchprodukten und Schweinefleisch ist, wird auch Schweine besteuern.

Kühe sind jedoch das Hauptziel, da sie angeblich weitaus höhere “Emissionen” verursachen als Schweine.

Die Steuer muss vom 179 Sitze zählenden Folketing, dem Parlament, verabschiedet werden.

Es wird jedoch erwartet, dass das Gesetz nach einem breiten Konsens verabschiedet wird.

Nach Angaben der dänischen Statistikbehörde gab es in dem skandinavischen Land zum 30. Juni 2022 1.484.377 Kühe.

Dies ist ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr.

Es wird erwartet, dass diese Zahl in den kommenden Jahren noch schneller sinken wird.