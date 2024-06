Unsere Herrscher treiben uns buchstäblich in den Wahnsinn

Von Caitlin Johnstone

Unser Verstand wird von den Menschen, die über uns herrschen, immer stärker ausgequetscht, unser Bewusstsein wird durch ein ununterbrochenes Sperrfeuer von Manipulation und Missbrauch in die eine oder andere Richtung geschlagen und getreten, und das kostet uns alles, und sie kostet es nichts. Tatsächlich profitieren sie sogar davon, dass wir immer verrückter werden.

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass das Imperium durch die zunehmenden psychischen Probleme unserer Gesellschaft nicht wirklich etwas verliert, sondern sogar davon profitiert. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum in dieser Dystopie alles darauf ausgerichtet ist, alle immer verrückter zu machen.

In einer Gesellschaft, die nicht vom Streben nach menschlichem Wohlergehen, sondern vom Streben nach Profit geleitet wird, ist es kein Nachteil, wenn alle Untergebenen ständig deprimiert, ängstlich und überfordert sind, solange sie noch zur Arbeit erscheinen und noch Produkte konsumieren. Solange die Zahnräder des Kapitalismus weitergedreht werden, spielt es keine Rolle, ob die Menschen, die sie drehen, ihr Leben genießen.

Wie es der Zufall will, stellen sich ihre Depressionen und Ängste als wunderbare Quellen des Profits heraus. Wenn der Druck des Lebens in dieser Dystopie die Menschen unglücklich macht, kann man sie mit lukrativen Produkten aus der Pharmaindustrie vollstopfen, damit sie gerade so weit funktionieren, dass sie ins Büro zurückkehren können. Außerdem sind unglückliche Menschen zuverlässig die besten Konsumenten, denn ihre Unzufriedenheit treibt sie dazu, ihr Leben damit zu verbringen, die hungrigen Geister in ihnen mit einem endlosen Strom von Produkten zu füttern.

Wir sehen diese Dynamik in Echtzeit in der so genannten “psychedelischen Renaissance”, bei der Milliardäre daran arbeiten, psychedelische Substanzen zu legalisieren, nicht damit das menschliche Bewusstsein von seinen Illusionen befreit wird und wir unser volles Potenzial ausschöpfen können, sondern damit die Substanzen patentiert und für psychische Störungen verschrieben werden können, so wie andere Substanzen in der Pharmaindustrie. Es geht darum, mit diesen Medikamenten Krankheiten wie Depressionen, Drogenmissbrauch und posttraumatische Belastungsstörungen zu behandeln, damit die Menschen wieder zu funktionierenden Rädchen in der Kapitalismusmaschine werden können, und nicht, damit sie sich selbst verwirklichen oder erkennen können, dass alles, was man ihnen über die Welt beigebracht hat, eine Lüge ist.

Das ist nur ein Beispiel für eine Dynamik, die sich durch unsere gesamte Gesellschaft zieht, weil alle unsere Systeme so aufgebaut sind, dass das menschliche Verhalten vom Streben nach Profit und nicht nach Glück und Gesundheit bestimmt wird. Buchstäblich überall, wo die Interessen des psychologischen Wohlbefindens mit den Interessen des Profits in Konflikt geraten sind, hat der Profit jedes Mal gesiegt.

Wir sehen es an der Art und Weise, wie die Werbung für die Schönheits- und Modeindustrie darauf ausgerichtet ist, das Selbstbild der Frauen zu untergraben, damit sie Produkte und Dienstleistungen kaufen, um sich angemessen zu fühlen. Wir sehen es an der Art und Weise, wie Social-Media-Apps so gestaltet sind, dass sie so süchtig wie möglich machen, um die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein ihrer Nutzer zu kommerzialisieren. Wir sehen es an der Art und Weise, wie die gesamte Werbung darauf ausgerichtet ist, die Nachfrage künstlich aufzublähen, indem sie die Menschen psychologisch so manipuliert, dass sie glauben, sie hätten Mängel und Defizite, von denen sie nie wussten, dass sie sie haben, und indem sie Gelüste weckt, die sie nie zuvor erlebt haben.

Die gesamte profitorientierte Struktur dieser Zivilisation ist gegen die psychische Gesundheit gerichtet – und das, bevor man die psychologisch verheerenden Auswirkungen der häuslichen Propaganda hinzurechnet.

Im akademischen Bereich gibt es keine Studien über diese Auswirkungen, da die nachweisliche Tatsache, dass das westliche Bewusstsein ständig von der einheimischen Propaganda angegriffen wird, von den Mainstream-Institutionen nicht anerkannt wird – aber es ist unmöglich, dass diese Auswirkungen nicht vorhanden sind. Es ist unmöglich, dass der Realitätssinn der Menschen ständig angegriffen und so verdreht werden kann, ohne dass dies eine psychologisch zerstörerische Wirkung hat. Wenn man ständig manipuliert und dazu gebracht wird, offensichtliche Absurditäten zu akzeptieren, wie z. B. “das massenhafte Abschlachten von Menschen ist normal und akzeptabel”, “Israels Vorgehen in Gaza ist absolut vernünftig” und “das System funktioniert gut; wenn du damit nicht zurechtkommst, stimmt etwas mit dir nicht”, dann wird der menschliche Verstand bis an seine Grenzen belastet.

Unser Verstand wird also ständig von Werbung und Propaganda angegriffen, die uns immer verrückter macht, während wir in einer Gesellschaft leben, die immer mehr Stress für das Überleben mit sich bringt. Technologische Innovationen hätten die Menschen von der Notwendigkeit zu arbeiten befreien und uns einen Überfluss an Freizeit verschaffen können, stattdessen werden sie dazu benutzt, Millionäre zu Milliardären und Milliardäre zu Billionären zu machen, während alle anderen mit Mühe und Not über die Runden kommen. Wir werden ermutigt, Antidepressiva und Medikamente gegen Angstzustände einzunehmen, um in dieser Gesellschaft zu überleben, obwohl das beste Rezept für Antidepressiva und Medikamente gegen Angstzustände, das ein Arzt für die meisten Menschen ausstellen könnte, ein riesiger Haufen Geld und mehr freie Zeit wäre.

Eine gestresste und deprimierte Person, die um ihr Überleben kämpft, wird nicht die Zeit und Energie haben, die missbräuchliche Natur des Systems, in dem sie lebt, zu erforschen und eine revolutionäre Weltanschauung zu entwickeln. Wenn sie irgendwie die Zeit und Energie finden, werden sie nicht die innere Klarheit haben, die notwendig ist, um Fakten von Fiktion zu unterscheiden, und stolpern oft in Kaninchenlöcher von verschwörerischen, der Macht dienenden Propagandaoperationen wie QAnon und Russiagate, die an ihr Cortisol-getränktes Bewusstsein appellieren, ohne jemals tatsächlich die Status-quo-Politik oder die herrschenden Machtstrukturen in Frage zu stellen.

Je verrückter und verwirrter wir sind, desto weniger Klarheit haben wir, und je weniger Klarheit wir haben, desto unwahrscheinlicher ist es, dass wir merken, wie sehr wir von unseren Machthabern verarscht werden. Die herrschende Klasse gewinnt alles, indem sie verrückte Werbung und Propaganda in Umlauf bringt, während sie die verrückte Ausbeutung von Arbeitern, Verbrauchern und Mietzahlern aufrechterhält, und sie verliert dabei absolut nichts.

Das ist der Grund, warum in dieser Dystopie alles immer stressiger und verrückter wird. Weil es direkt den Menschen zugute kommt, die über uns herrschen und deren Entscheidungen unser Leben bestimmen.