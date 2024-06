Finnland bietet Impfstoffe gegen Vogelgrippe für Menschen an

Von Peter Imanuelsen

Die EU hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie für die nächsten vier Jahre über 40 Millionen Dosen Vogelgrippe-Impfstoff vom Hersteller CSL Seqirus beschafft hat.

Nun hat Finnland im Rahmen der EU-Beschaffungsvereinbarung Impfstoffe für 10.000 Menschen gekauft.

“Der Impfstoff wird Personen ab 18 Jahren angeboten, die aufgrund ihrer Arbeit oder anderer Umstände ein erhöhtes Risiko haben, sich mit der Vogelgrippe anzustecken“, so das Finnische Institut für Gesundheit und Wohlfahrt.

Und das, obwohl sich in Finnland kein einziger Mensch infiziert hat.

Kürzlich verbreiteten die Medien die Befürchtung, ein Mann in Mexiko sei an der Vogelgrippe gestorben, was sich später als falsch herausstellte. Der Mann war bereits seit Wochen bettlägerig und litt an mehreren anderen Krankheiten, als er in einem PCR-Test positiv auf Vogelgrippe getestet wurde.

Nach Ausbrüchen in 10 australischen Betrieben werden 1,5 Millionen Hühner geschlachtet, das sind mehr als 5 % der Legehennenbestände des Landes, was einige Supermärkte dazu veranlasst hat, die Anzahl der zu kaufenden Eier zu begrenzen.

Die Medien haben die Panikmache wegen der Vogelgrippe regelrecht auf die Spitze getrieben. Fallen Sie darauf herein?

Wir wissen, dass Moderna an einer experimentellen neuen mRNA-Injektion gegen die Vogelgrippe arbeitet.

Werden Sie sich gegen die Vogelgrippe impfen lassen?