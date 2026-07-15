Netanjahu gibt zu: USA- und Israels Streitkräfte sollen eng verzahnt werden, um die US-Position auf dem Schlachtfeld zu stärken

Von The Winepress

„Ich glaube, dass die Verbindung der Talente unserer beiden großartigen Länder die Wettbewerbsposition Amerikas stärken würde – sowohl auf dem wirtschaftlichen Markt als auch auf dem militärischen Schlachtfeld, und zwar in vielerlei Hinsicht.“

Nach dem Tod seines großen und langjährigen Freundes Lindsey Graham gab der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in einem Interview bei Fox News Pläne bekannt, den israelischen Geheimdienst und das Militär mit denen der Vereinigten Staaten zusammenzuführen – etwas, das, wie er zugibt, seine Idee war.

Der israelische Ministerpräsident bezieht sich auf einen Zusatz, der in den „National Defense Authorization Act“ (NDAA) von 2027 – ein Militärausgabenpaket in Rekordhöhe von 1,5 Billionen Dollar – aufgenommen wurde und den Titel „Section 224 – United States-Israel Defense Technology Cooperation Initiative“ trägt. Einige Senatoren versuchten, diese Bestimmung zu streichen, scheiterten jedoch letztendlich, wie The WinePress im vergangenen Monat ausführlich berichtete.

Der NDAA liegt noch immer dem Kongress vor.

Während seines Interviews mit Fox, in dem er Grahams Tod beklagte, wurde Netanjahu auf diese Bestimmung im NDAA angesprochen.

Netanjahu versuchte zunächst zu erklären, er wünsche sich in den nächsten Jahren eine Reduzierung der US-Finanzhilfen für Israel, damit sich Israel von der amerikanischen Unterstützung lösen könne – etwas, das Netanjahu in diesem Jahr bereits angedeutet hatte –, obwohl der Ministerpräsident sagte, Graham habe stets auf mehr Hilfe gedrängt.

Doch dann sprach Rachel Campos-Duffy von Fox News den Abschnitt 224 des NDAA an. Sie fragte: „Wird diese Kürzung der US-Auslandshilfe für Israel durch den Vorschlag ausgeglichen, eine Art Zusammenschluss zwischen unserem Pentagon und Ihrem Militär zu schaffen?“

Netanjahu stellte klar, dass er dies als „vom Hilfsbezug zur Partnerschaft“ bezeichne.

„Wir investieren und koinvestieren zu gleichen Teilen in die neuen Technologien, die erforderlich sind, um unserem Militär und Ihrem Militär einen Vorteil zu verschaffen – es gibt einige unglaubliche Projekte. „Sie vollziehen den Übergang von der Hilfe zur Partnerschaft, und ich denke, das verkörpert das Wesen Israels. „Und denken Sie daran: Ein weiterer Punkt ist, dass wir unglaubliche Geheimdienstinformationen mit Amerika teilen, um amerikanische Leben zu retten. „[…] Israels Beiträge zur Verteidigung Amerikas sind wichtig. Unsere Technologie ist unglaublich. […] „Ich denke, die Verzahnung der Talente unserer beiden großen Länder würde Amerikas Wettbewerbsposition stärken; sowohl auf dem Wirtschaftsmarkt als auch auf dem militärischen Schlachtfeld, und zwar in vielerlei Hinsicht. „Man sollte die einseitige Hilfe abschaffen und sie in bilaterale Investitionen umwandeln …“

Campos-Duffy unterbrach ihn daraufhin und erwiderte: „[Das] wirft sicherlich einige Fragen zur Souveränität auf, aber das müssen wir später klären“, bevor sie den Beitrag beendete und sich bei Bibi für das Gespräch bedankte.

„Mein Plan“

Die WP hat Zeile für Zeile detailliert dargelegt, was diese Bestimmung im NDAA besagt – ein Gesetzentwurf, der ganz klar Netanjahus Handschrift trägt.

Abschnitt 224 wurde ausdrücklich von der israelischen Regierung verfasst, wie Premierminister Benjamin Netanjahu im Vorfeld der Abstimmung bekanntgab. In einem Brief an den Abgeordneten Marlin Stutzman (R-IN), der kein Mitglied des HASC ist, bezeichnete er diese neue Initiative als „meinen Plan“ und zeigte sich „ermutigt“ durch Stutzmans Unterstützung für den Haushaltsentwurf. Außerdem lobte er Stutzman dafür, dass er „die Geißel des Antisemitismus bekämpft“.

Der am 1. Juni unterzeichnete Brief wurde am 3. Juni von Stutzman veröffentlicht.

Der „Middle East Monitor“ berichtete, dass „Netanjahu sich am 27. Mai 2026, eine Woche vor der Einbringung des Entschließungsantrags, in Jerusalem mit Stutzman traf. Stutzmans Büro erklärte, der Entschließungsantrag sei nach dem Treffen und nachdem Netanjahu seine ‚begeisterte Unterstützung‘ für den Gesetzentwurf bekundet hatte, eingebracht worden.

‚Der zeitliche Ablauf lässt vermuten, dass es sich bei dem Gesetzentwurf nicht einfach um eine von Israel befürwortete Initiative des Kongresses handelte, sondern um eine israelische Initiative, die über den Kongress kanalisiert wurde.‘

Was genau ist also Netanjahus „Plan“?

Gemäß dem NDAA wird Abschnitt 224 wie folgt beschrieben:

„Dieser Abschnitt würde den Verteidigungsminister verpflichten, einen Beauftragten zu benennen, der für die Koordinierung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und Israel zuständig ist, einschließlich der bilateralen Forschung, Entwicklung, Erprobung, Bewertung und Integration im Bereich der Verteidigungstechnologie sowie der industriellen Zusammenarbeit.“

Die Einzelheiten von § 224 lauten wie folgt:

(a) EINSETZUNG.—Der Verteidigungsminister benennt einen „Executive Agent“ im Sinne der Richtlinie 5101.01 des Verteidigungsministeriums (betreffend den „DoD Executive Agent“, erlassen am 7. Februar 2022), der für die Koordinierung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und Israel zuständig ist, um die bilaterale Zusammenarbeit in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Erprobung, Bewertung, Integration und Industrie im Bereich der Verteidigungstechnologie auszuweiten und zu beschleunigen, und zwar durch: (1) gemeinsam entwickelte oder aus Israel stammende Technologien mit operativem Nutzen zu identifizieren, die potenziell in Systeme und offizielle Programme der Vereinigten Staaten integriert werden können;(2) sicherzustellen, dass gemeinsame Forschungsinitiativen unter Beteiligung von Regierungsstellen, dem privaten Sektor und akademischen Einrichtungen in den Vereinigten Staaten und Israel so durchgeführt werden, dass sensible Technologien und Informationen sowie die nationalen Sicherheitsinteressen der Vereinigten Staaten und Israels geschützt werden; (3) den Übergang von Technologien aus Forschung und Entwicklung in Beschaffungs- und Akquisitionsprozesse zu erleichtern; (4) Rahmenbedingungen für Joint Ventures, Lizenzvereinbarungen und in den Vereinigten Staaten ansässige Koproduktions- oder Fertigungspartnerschaften mit der israelischen Industrie zu schaffen; (5) die Koordinierung mit den zuständigen Stellen des Verteidigungsministeriums, darunter die Direktion für technische Unterstützung bei irregulären Kriegshandlungen, die Abteilungen für Fähigkeitsentwicklung und Innovation, der Unterstaatssekretär für Forschung und Technik im Verteidigungsministerium, die Defense Innovation Unit, die Arbeitsgruppe für Operationstechnologie zwischen den Vereinigten Staaten und Israel, die Defense Advanced Research Projects Agency, die Missile Defense Agency, das United States Space Command, die militärischen Dienststellen und gegebenenfalls andere Einrichtungen des Verteidigungsministeriums, um die Bemühungen aufeinander abzustimmen und Doppelarbeit zu vermeiden; und (6) Förderung gemeinsamer Trainingsübungen und Mechanismen zum Informationsaustausch, um die Einsatzbereitschaft für den Einsatz gemeinsam entwickelter Technologien zu verbessern. (b) KOOPERATIVE MASSNAHMEN.—Die abgestimmten kooperativen Maßnahmen gemäß Unterabschnitt (a) können in den folgenden Bereichen durchgeführt werden: (1) Bekämpfung unbemannter Systeme, einschließlich Luft-, See- und Bodenplattformen.(2) Bekämpfung von Tunnelbau und unterirdischen Bedrohungen. (3) Raketen- und Luftabwehrtechnologien. (4) Künstliche Intelligenz, Quanteninformatik, maschinelles Lernen und autonome Systeme. (5) Strahlungsenergie und fortschrittliche Sensorik. (6) Cyberabwehr, elektronische Kriegsführung und digitale Widerstandsfähigkeit. (7) Biotechnologie, biologische Fertigung und medizinische Verteidigung. (8) Netzwerkintegration, Datenfusion und Logistik unter Einsatzbedingungen. (9) Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigungsindustriebasis, Fertigung und Koproduktion. (10) Sonstige aufkommende Technologien, wie sie von den Vereinigten Staaten und Israel gemeinsam vereinbart wurden. (c) MASSNAHMEN IN ABSTIMMUNG MIT ANDEREN 15 BUNDESMINISTERIEN UND -BEHÖRDEN.—Der Verteidigungsminister koordiniert die Maßnahmen gegebenenfalls mit dem Außenminister, dem Handelsminister und den Leitern anderer relevanter Bundesministerien und -behörden, um die Übereinstimmung mit bestehenden Gesetzen und Vorschriften sicherzustellen. (d) ZWISCHENBERICHT ÜBER DEN FORTSCHRITT.—Spätestens 180 Tage nach Inkrafttreten dieses Gesetzes legt der Verteidigungsminister den Verteidigungsausschüssen des Kongresses einen Zwischenbericht vor über— (1) den gemäß Unterabschnitt (a) benannten Exekutivbeauftragten und die von diesem Exekutivbeauftragten unternommenen Anstrengungen, die Umsetzung der in diesem Unterabschnitt beschriebenen synchronisierten Kooperationsmaßnahmen durch das Verteidigungsministerium zu leiten; (2) den Stand der ressortweiten Koordinierung mit den israelischen Partnern; (3) erste Technologiebereiche, die für eine beschleunigte Zusammenarbeit identifiziert wurden, sowie Technologien mit operativem Nutzen für die Integration in bestehende Systeme und Programme der Vereinigten Staaten; und (4) etwaige frühzeitige Übergangs-, Prototypenentwicklungs- oder Integrationsmaßnahmen, die während des vom Bericht abgedeckten Zeitraums eingeleitet wurden. (e) JAHRESBERICHT.—Spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes und danach jährlich bis 2030 legt der Verteidigungsminister den Verteidigungsausschüssen des Kongresses einen Bericht über die Umsetzung der in Unterabschnitt (a) beschriebenen Kooperationsmaßnahmen vor. Jeder dieser Berichte muss Folgendes enthalten: (1) eine Beschreibung der durchgeführten Aktivitäten; (2) eine Bewertung der Fortschritte bei der Förderung gemeinsamer nationaler Sicherheitsinteressen; (3) eine Bewertung der Zusammenarbeit mit anderen relevanten Bundesprogrammen; (4) eine Beschreibung der Technologien, die in Beschaffungsprogramme der Vereinigten Staaten oder in einsatzbereite Systeme übernommen wurden; (5) eine Beschreibung der mit der Industrie der Vereinigten Staaten und Israels begründeten Partnerschaften; und (6) Empfehlungen für künftige Möglichkeiten zur Förderung der langfristigen Integration gemeinsamer Fähigkeiten zwischen den Vereinigten Staaten und Israel. (f) FORM.—Jeder gemäß Unterabschnitt (e) vorgeschriebene Bericht ist in nicht klassifizierter Form vorzulegen und kann einen klassifizierten Anhang enthalten. (g) ÖFFENTLICHE TRANSPARENZ. —Der Verteidigungsminister stellt auf einer öffentlich zugänglichen Website des Verteidigungsministeriums in dem größtmöglichen Umfang regelmäßige, nicht klassifizierte Aktualisierungen zu den gemäß Unterabschnitt (a) durchgeführten synchronisierten Kooperationsmaßnahmen zur Verfügung, einschließlich einer Beschreibung, wie diese Maßnahmen zur technologischen und militärischen Überlegenheit der Vereinigten Staaten beitragen. Diese Aktualisierungen sind so vorzunehmen, dass sichergestellt ist, dass keine Verschlusssachen oder sonstigen Informationen veröffentlicht werden, die die operative Sicherheit, Exportkontrollen oder sensible Technologien gefährden würden.

KOMMENTAR DES AUTORS

Als Trump diese vorgetäuschte Absichtserklärung zur Aussetzung des Krieges im Iran unterzeichnete, sagten wir bereits, dass dies offensichtlich unaufrichtig sei, und die plötzliche Darstellung, Israel sei der Bösewicht, sei nichts weiter als ein Theaterstück der Trump-Regierung, um sich vorübergehend von diesem Problem zu befreien – doch das würde nicht von Dauer sein, zumal wir den Inhalt dieses NDAA kannten und genau analysiert hatten.

Nun ist die Katze aus dem Sack, da die meisten Menschen noch immer nicht wussten, was sich abspielte, und die meisten Menschen nach wie vor völlig im Dunkeln tappen und sich bewusst nicht informieren wollen – doch nun erfahren immer mehr Amerikaner davon, nachdem Bibi bei Fox seine Äußerungen gemacht hat.

Wenn Israel also nun angegriffen wird, gilt dies als Angriff auf die Vereinigten Staaten. Natürlich könnte man leicht argumentieren, dass dies seit Jahrzehnten die De-facto-Politik ist, doch nun würde dies ausdrücklich gesetzlich verankert werden.

Dies ist kein Abzug: Dies ist der hundertprozentige Beweis dafür, dass die Streitkräfte der Vereinigten Staaten sowie ihre Männer und Frauen, Söhne und Töchter und ihre Ressourcen eingesetzt, ausgelaugt und erschöpft werden, um alles zu erreichen, was die bösartigen Führer Israels erreichen wollen.

Darüber hinaus geht dies weit über bloße Militäroperationen hinaus, bei denen die USA im Namen Israels endlose Kriege im Nahen Osten führen, sondern betrifft auch die Innenpolitik. Wenn Bibi von „Geheimdienstinformationen“ und diesen großartigen „Technologien“ spricht, kommen mir sofort Gedanken an einen Überwachungsstaat, der Verbrechen im Voraus verhindert, sowie an alles, was dazu dient, das technokratische Panoptikum durchzusetzen und Dissidenten zum Schweigen zu bringen und zu verfolgen.

So lässt sich etwas leichter nachvollziehen, wie die öffentliche Durchsetzung der Noahiden-Gesetze aussehen würde, da eine vollständige Integration der Streitkräfte meiner Ansicht nach im Grunde nur eine tiefere Integration der Philosophie bedeutet. Man muss nur die Big-Tech-Konzerne mit dem Mossad und der CIA verbünden (was bereits der Fall ist) und das Social-Credit-Score-System sowie die Tokenomics weiter ausbauen.

„[Das] wirft sicherlich einige Fragen der Souveränität auf, aber das müssen wir später klären“ – Na, meinst du wirklich? Später klären? Es gibt kein „später klären“: Es ist ein vollständiger Verlust der Souveränität als Nation.

Wie ich in meinem ersten Bericht zu Abschnitt 224 dargelegt habe, verehren der Kongress und der Senat auf beiden Seiten des politischen Spektrums alles, was Bibi und israelische Amtsträger ihnen sagen. Erwarte keinen Widerstand; und falls doch, wird er für eine Weile aufgeschoben, und dann wird eine neue Krise herbeigeführt, damit der Änderungsantrag zügig verabschiedet werden kann, wenn alle in Panik sind.

Dieses Land ist am Ende. Wir wurden vollständig übernommen. Wir sind nichts weiter als eine Wirtschaftszone und eine Kriegsmaschine. Die Verfassung taugt nur noch als Toilettenpapier.