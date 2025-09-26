Netanjahu und der Nationalsozialismus

Thierry Meyssan

Es ist schockierend in Betracht zu ziehen, dass ein Jude ein Nazi sein könnte. Dennoch gab es einige seltene Ausnahmen, die vom Führer den Titel „Ehrenarier“ erhielten. Wladimir Jabotinsky, der Führer der „revisionistischen Zionisten“, erhielt ihn nicht, aber er teilte mit den Nazis ihre rassistische Auffassung des Nationalismus. Er setzte sich für die Gründung eines „Jüdischen Reiches“ neben dem Dritten Reich ein und erhielt dafür die Hilfe der NSDAP. Einer seiner Jünger verhandelte mit Adolf Eichmann über die Vernichtung von 450.000 ungarischen Juden im Austausch für die Auswanderung von tausend „revisionistischen Zionisten“. Sie teilten sich die Beute ihres Verbrechens.

Letzten Monat behauptete Benjamin Netanjahu, kurz bevor er von den Vereinten Nationen des Völkermords beschuldigt wurde, kein „Zionist“, sondern ein „revisionistischer Zionist“ zu sein.

Der „Sonderausschuss zur Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten Gebiete beeinträchtigen“ legte am 20. September seinen Bericht (A/79/363) der Generalversammlung der Vereinten Nationen vor [1].

Mit Vorsicht benennt er, was er beobachten konnte. Er schreibt: „Die in diesem Bericht festgehaltenen Fakten veranlassen den Sonderausschuss zu dem