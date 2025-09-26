Jürgen Fliege: „Der Dreck, den wir ertragen, macht unsere Widerstandskraft erst groß“

In der Reihe „geimpft, geschädigt, geleugnet“ veröffentlichen die „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie“ (MWGFD) ein neues Interview mit dem früheren evangelischen Fernsehpfarrer Jürgen Fliege, der schon früh der inszenierten Corona-Angstkampagne kritisch gegenüberstand. Er spricht über das notwendige Wahrnehmen und den Trost der alleingelassenen Impf-Geschädigten, seine Enttäuschung über die Kirche, sein Vertrauen in Gott und das Leben sowie die Hilfe der alternativen Medien. – Wir übernehmen einen zusammenfassenden Artikel der MWGFD und die Links zum ganzen Video. (hl)

Der evangelische Pfarrer Jürgen Fliege ist als Fernsehpfarrer eines der bekannten Gesichter, die während der Corona-Jahre kritisch nachfragten. Im Gespräch mit Johannes Clasen schildert er seine Erfahrungen: zwischen persönlicher Erkrankung, einer inszenierten Angstkampagne, seiner Enttäuschung über die Kirchen und seiner tiefen Überzeugung, dass