Jeffrey Epstein war nur die Spitze des Eisbergs – Whitney Webb deckt auf, was vertuscht wird – Das Buch, das jede lesen sollte

Whitney Webb ist eine international angesehene investigative Journalistin, die sich auf Themen wie geopolitische Machtstrukturen, Sicherheitspolitik und große Wirtschaftsskandale spezialisiert hat.

Mit „Eine Nation unter Erpressung – Band 2“ liegt nun erstmals auf Deutsch die wohl umfassendste Untersuchung zu Jeffrey Epstein und seinem globalen Netzwerk vor. Die renommierte Investigativjournalistin Whitney Webb zeigt: Epstein war kein Einzeltäter, sondern Teil eines gigantischen Systems aus Geheimdiensten, organisiertem Verbrechen und Finanzeliten, das bis heute aktiv ist.

Aktuelle Brisanz

Am 2. September 2025 tauchte die „Missing Minute“ aus der Videoüberwachung von Epsteins Zelle auf – der angebliche Selbstmord ist damit erneut fragwürdig.

Am 9. September veröffentlichte das US-Repräsentantenhaus Teile von Epsteins berüchtigtem „Birthday Book", mit Einträgen von Trump, Clinton und Mandelson – während die wirklich brisanten Dokumente weiter unter Verschluss bleiben.

Am 10. September blockierte der US-Senat die Freigabe von 99 % der Epstein-Akten – zeitgleich mit der Ermordung von Charlie Kirk.

Opfer wie Virginia Giuffre sind unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen.

Diese Enthüllungen zeigen: Die Wahrheit wird verschleiert, Täter geschützt, Opfer zum Schweigen gebracht.

Ein Netzwerk der Macht und Straflosigkeit

Webb deckt auf, wie Epstein von Anfang an von Milliardären, Geheimdiensten und Big Tech gedeckt wurde:

Leslie Wexner : Milliardär, Mafia-Verbindungen, Mitglied der geheimnisvollen Mega Group .

: Milliardär, Mafia-Verbindungen, Mitglied der geheimnisvollen . Ghislaine Maxwell : Tochter von Medienmogul und Mossad-Agent Robert Maxwell – Erbin eines Spionageimperiums.

: Tochter von Medienmogul und Mossad-Agent Robert Maxwell – Erbin eines Spionageimperiums. Donald Trump, Bill Clinton, Prinz Andrew : Alle tauchen in Epsteins Akten auf.

: Alle tauchen in Epsteins Akten auf. Big Tech: Microsoft, Palantir und andere Konzerne spielten bei der Ausweitung digitaler Überwachung eine Schlüsselrolle.

Epstein war das Bindeglied in einer globalen Strategie der Erpressung – von Wahlkämpfen bis zu geopolitischen Operationen wie Iran-Contra.

Warum dieses Buch?

Whitney Webb gilt als eine der wichtigsten investigativen Stimmen unserer Zeit. Glenn Beck nennt sie „die wichtigste Journalistin, die ich je interviewt habe“. Ihr Werk wird international gefeiert, weil es nicht bei Skandalen stehen bleibt, sondern die Strukturen und Netzwerke dahinter entlarvt.

Dieses Buch ist ein Pflichtwerk für alle, die verstehen wollen:

Warum Eliten straflos bleiben.

Wie Geheimdienste Politik und Medien manipulieren.

Welche Machtstrukturen unsere Welt bis heute im Hintergrund steuern.

Whitney Webb – Eine Nation unter Erpressung, Band 2

Jeffrey Epstein, die Geheimdienste und das organisierte Verbrechen

Hardcover, 500 Seiten – 29,90 €



Fazit:

Wer glaubt, mit Epstein sei das Kapitel abgeschlossen, irrt gewaltig. Band 2 enthüllt, wie tief die Wurzeln dieses Netzwerks reichen – und warum die Aufarbeitung bis heute blockiert wird. Dieses Buch ist nicht nur eine Lektüre, sondern ein Schlüssel zum Verständnis unserer Gegenwart.