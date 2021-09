„Unbeantwortete Fragen: Was die Familien des 11. September gefragt und die 9/11-Kommission ignoriert hat“

off-guardian.org: Die Bedeutung dieses Buches kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es ist eine Meisterleistung, die zwanzig Jahre Lügen und Verschleierungen der US-Regierung in Bezug auf die Massenmorde des 11. September 2001 aus dem Weg räumt, dem grundlegenden Ereignis der jüngsten Zeit, das Tausende von Opfern forderte, deren Angehörige noch immer nach Wahrheit und Gerechtigkeit verlangen.

Die Lektüre von „Unanswered Questions“ wird Sie bis in die Tiefen Ihrer Seele aufrütteln und Ihren Verstand erhellen, denn Ray McGinnis präsentiert eine Tatsache nach der anderen – gestützt auf fast eintausend Fußnoten und zwölf Jahre akribischer Forschung. An diesem Buch ist nichts Spekulatives. Es ist keine „Verschwörungstheorie“.

Auf geniale und brillante Weise dokumentiert McGinnis diese Morde aus der Sicht der Angehörigen der Opfer und ihrer jahrzehntelangen, quälenden Bemühungen, ehrliche Antworten von der US-Regierung zu erhalten. Sie wollen die Wahrheit darüber erfahren, warum ihre Angehörigen gestorben sind und wer sie getötet hat.

Vier Präsidenten (Bush, Obama, Trump und Biden), drei Bürgermeister von New York City (Giuliani, Bloomberg und de Blasio), die 9/11-Kommission und so viele andere Verantwortliche, die sich taub gestellt haben, sind ihnen mit grausamer Gleichgültigkeit begegnet. Die Massenmedien haben Salz in ihre Wunden gestreut, indem sie die Lügen und Vertuschungen inszeniert haben. Und Agenten kontrollierter Opposition haben mit raffinierten Spielchen die Aufmerksamkeit vom Kern der Sache abgelenkt.

Die Suche der Familien nach Antworten auf ihre Fragen wurde entweder ignoriert oder mit Lügen und Verheimlichungen beantwortet, die aufgetürmt wurden, um die Schuldigen zu schützen. McGinnis ist ihr Anwalt. Er besteht auf Antworten.

Auf eindrucksvolle Weise legt er Schicht um Schicht der Fakten und der Fiktionen der Regierung in einer Zeitleiste frei, die uns zum zwanzigsten Jahrestag dieser Gräueltaten führt. Bei der Lektüre kann man nicht anders, als an die Tausenden von unschuldigen Opfern dieses schrecklichen Tages und ihre leidenden Familien zu denken, und an die Millionen unschuldiger Opfer auf der ganzen Welt, die von der US-Regierung im Namen von 9/11 ermordet wurden. Der „Krieg gegen den Terror“ wurde von einer Regierung geführt, die sich weiterhin weigert, die Wahrheit darüber zu sagen, wer die „Terroristen“ am 11. September 2001 waren.

Indem sie sich weigern, die Fragen der Familien zu beantworten und sich dabei hypothetisch auf den fünften Verfassungszusatz berufen – aus Angst, sich selbst zu belasten – haben sich die Regierungsvertreter ironischerweise selbst belastet.

Denn McGinnis ist wie ein Staatsanwalt, der nicht für den Staat, sondern für das Volk arbeitet. Er macht das Thema zwingend – indem er die Fragen stellt, die seine Mandanten beantwortet haben wollen.

Wie diese ist er hartnäckig und verlangt Antworten auf eine ganze Reihe von Verhören, die mit Schweigen beantwortet werden. Die Blockade der Regierung ist ohrenbetäubend, und die Leser – die die Geschworenen sind – müssen den Fall teilweise auf der Grundlage dieser Nicht-Antworten entscheiden, die oft unter dem Deckmantel der „nationalen Sicherheit“ oder schlichtweg aus Arroganz gerechtfertigt werden. Wenn Antworten gegeben werden, sind sie unvollständig und unaufrichtig.

Siebzig Prozent der Fragen, die der Lenkungsausschuss der Familien an die 9/11-Kommission stellte, blieben im Bericht der 9/11-Kommission unbeantwortet. Diejenigen, die beantwortet wurden, warfen mehr Fragen auf, als sie beantworteten.

Aber der Grund, warum dieses Buch so aussagekräftig ist, liegt darin, dass McGinnis die Fragen beantwortet, die die Regierung nicht stellt. Und so ist sein Titel – „Unbeantwortete Fragen“ – ironischerweise falsch und gleichzeitig wahr.

Das sollte diejenigen, die immer noch an der offiziellen Geschichte festhalten, keineswegs abschrecken. Denn McGinnis ist äußerst fair in der Beurteilung und Darstellung der Fakten und gibt bereitwillig zu, wenn es Unstimmigkeiten gibt.

Er konzentriert sich zwar auf eine Kerngruppe von Hinterbliebenen, die sich „Family Steering Committee“ nennt und auf Antworten beharrt, zu der auch vier Witwen aus New Jersey gehören, die als „The Jersey Girls“ bekannt sind und deren Ehemänner in den Zwillingstürmen ums Leben kamen, aber er bezieht auch viele andere mit ein und scheut sich nicht zu sagen, wenn sie sich uneins sind.

Die einzige Möglichkeit für einen vernünftigen Menschen, das Buch zu beurteilen, besteht darin, es zu lesen. Und wenn Sie es nicht lesen und den offiziellen Fälschungen der Regierung Glauben schenken oder immer noch unschlüssig sind, befinden Sie sich auf der Flucht vor der Wahrheit. Dieses Buch verlangt Aufmerksamkeit.

Soweit ich weiß, gibt es zwar viele hervorragende Bücher, die die Darstellung der Regierung zu 9/11 kritisieren, allen voran ein Dutzend außergewöhnlicher Werke von David Ray Griffin, und viele Bücher, die die Erklärung der Regierung unterstützen, allen voran der „9/11 Commission Report“, aber „Unanswered Questions“ ist das erste, das sich dem Thema aus der Perspektive der Fragen nähert, die die Angehörigen der Opfer stellen.

Für viele Menschen sind die Morde von damals abstrakt, obwohl sie natürlich menschliche Gefühle wie Mitleid, Angst und Schrecken hervorrufen. Aber eher aus der Ferne, denn sie verblassen jetzt in der Geschichte und sind nicht persönlich. Für einige mag der Bericht der 9/11-Kommission – den sie zweifellos nie gelesen haben, obwohl er als „Bestseller“ bezeichnet wurde – eine Katharsis bewirkt haben.

Das wäre eine falsche Katharsis, denn eine solche Fiktion gibt nicht die Wahrheit wieder, da sie von Leuten geschrieben wurde, die sowohl mit dem Verstand und den Ohren als auch mit den Augen blind sind. Aber wer liest denn heute noch Sophokles oder Aischylos? Besser ist es, die „New York Times“, das „Slate Magazine“, „Time“, „The New Republic“, „The Nation“ usw. zu lesen, die alle den Bericht der 9/11-Kommission überschwänglich lobten, als er veröffentlicht wurde.

Wie McGinnis berichtet, nannte die „New York Times“ den Bericht „eine ungewöhnlich klare, sogar fesselnde Erzählung“ und einen „unwahrscheinlichen literarischen Triumph“. Das ist einfach nur Propaganda.

Doch lassen Sie uns einen Blick in „Unanswered Questions“ werfen – ein echtes Sachbuch, das von tiefem Mitgefühl für die Opfer und dem Engagement eines Wissenschaftlers für die Wahrheit getragen wird. Es ist in vier Teile gegliedert, die jeweils mehrere Kapitel enthalten.

„Teil Eins: Von der Trauer zur Fürsprache“ ist der kürzeste und stellt Lesern Feuerwehrleute, Ersthelfer und Familienmitglieder vor, die bei der Katastrophe Angehörige verloren haben. Wir erfahren, wie sich ihre Trauer in Fürsprache verwandelte, als sie viele Gruppen gründeten, um ihre Energien zu kanalisieren. Wir erfahren, wie Präsident Bush und seine Lakaien (oder war Bush der Lakai und andere wie Cheney verantwortlich?) sich der Einrichtung einer Sonderkommission zur Untersuchung der Ereignisse des 11. September widersetzten und wie er, als sein Widerstand überwunden war, die Dreistigkeit besaß, Henry Kissinger zum Leiter der 9/11-Kommission zu ernennen und wie dies verhindert wurde.

Schließlich erzählt McGinnis, wie die Fragen der Familien erheblich erweitert wurden, nachdem sie Paul Thompsons außergewöhnliche Internet-Timeline mit einer Vielzahl von Links zu Nachrichtenberichten entdeckt hatten, die später als „The Terror Timeline“ veröffentlicht wurde.

„Teil Zwei: Erklärungen des Lenkungsausschusses der Familie gegenüber der 9/11-Kommission“ untersucht, wie die 9/11-Kommission von Anfang an ein abgekartetes Spiel war und nicht einmal annähernd eine unparteiische Untersuchung darstellte. Es begann mit der Ernennung von Philip Zelikow zum Direktor. Zelikow hatte enge Verbindungen zur Bush-Regierung und ihren Neokonservativen. Er war Mitglied von Bushs Übergangsteam gewesen.

Sogar Richard Clarke, der Vorsitzende der „Counterterrorism Security Group“, sagte bei der Ernennung von Zelikow: „Die Sache ist gelaufen“. Zelikow kontrollierte die Untersuchung und den Abschlussbericht trotz zahlreicher Interessenkonflikte vollständig. Er schrieb den Bericht im Wesentlichen, bevor die Anhörungen begannen.

Er hatte zusammen mit Condoleezza Rice ein Buch verfasst und war ein Befürworter des Präventivkriegs, der Anfang 2003 zum Angriff auf den Irak genutzt wurde, usw. Seine Ernennung war ein schlechter Scherz, und der Lenkungsausschuss der Familien forderte seinen sofortigen Rücktritt, wurde aber vom Vorsitzenden Thomas Kean und Lee Hamilton ebenso schnell abgewiesen.

Das Ergebnis war ein fiktiver Bericht, der von Zelikow verfasst wurde (der jetzt zum Leiter einer Covid-19-Kommission ernannt wurde).

In diesem Abschnitt geht es auch um die Lügen, die Bürgermeister Rudy Giuliani bei seiner Zeugenaussage erzählt hat.

Dreihundertdreiundvierzig FDNY-Mitglieder wurden an diesem Tag getötet, Helden, die nicht hätten sterben müssen. Giulianis Aussage empörte die Familien der Ersthelfer so sehr, dass ihre Wut nicht zu bändigen war. McGinnis erzählt uns:

Sie hielten Schilder hoch, auf denen „Lügen“ und „Lügner“ stand. Sally Regenhard, Mitglied des Familien-Lenkungsausschusses, hielt ein Schild mit der Aufschrift „Märchen“ hoch und rief: „Meinem Sohn [Christian Regenhard, Feuerwehrmann auf Probe] wurde nicht gesagt, er solle das Gebäude verlassen! Er wäre rausgekommen! Mein Sohn wurde ermordet, ermordet wegen Ihrer Inkompetenz und wegen nicht funktionierender Funkgeräte!

McGinnis schildert in diesem Abschnitt die zunehmende Wut der Familienangehörigen, als der Abschlussbericht trotz ihrer Proteste durchgesetzt wurde.

„Teil 3: Die unbeantworteten Fragen des Familienlenkungsausschusses“ ist das Herzstück des Buches. Es enthält elf Kapitel, die sich mit Fragen befassen, die an NORAD, die FAA, CIA/SEC/FBI, Bürgermeister Giuliani, Präsident Bush, die Hafenbehörde/WTC/Stadt New York, Vizepräsident Cheney und Verteidigungsminister Donald Rumsfeld gerichtet, aber nie beantwortet wurden. Über tausend Fragen wurden der 9/11-Kommission gestellt, um die Untersuchung zu unterstützen.

McGinnis schreibt:

Die Fragen sollten den Fokus der Untersuchung lenken und die am unmittelbarsten Beteiligten fragen, was an diesem Tag zu den Fehlern führte. Sie waren sich darüber im Klaren, dass die Fragen nicht von den FSC-Mitgliedern selbst gestellt werden würden. Stattdessen würden sie von den 9/11-Kommissaren in öffentlichen Anhörungen an Zeugen gestellt oder von Kommissionsmitarbeitern hinter verschlossenen Türen gestellt werden. Einige dieser Fragen waren an das North American Aerospace Defense Command (NORAD) gerichtet. Eine Frage, die der FSC der 9/11-Kommission stellte, lautete: „Warum waren die NORAD-Jets nicht in der Lage, die entführten Flugzeuge abzufangen, wenn sie innerhalb von acht Minuten nach der Benachrichtigung in der Luft waren?

Das NORAD war in der Vergangenheit äußerst erfolgreich beim Abfangen fehlgeleiteter Flugzeuge, und ein Teil seiner Aufgabe war die „Überwachung und Kontrolle des [inländischen] territorialen Luftraums“ in den USA und Kanada. Dennoch wurde am 11. September 2001 keines der entführten Flugzeuge abgefangen, obwohl sie angeblich von unerfahrenen und inkompetenten Entführern geflogen wurden, die nach Ansicht von Experten niemals so große Verkehrsflugzeuge in die World Trade Towers oder das Pentagon hätten fliegen können.

Die Zeugen der Regierung haben entweder über das systematische Versagen beim Abfangen der Flugzeuge gelogen, wichtige Details ausgelassen oder widersprüchliche Aussagen gemacht. Natürlich wurden sie dann befördert. Und obwohl am 11. September „zufällig“ eine noch nie dagewesene Anzahl von Kriegsspielen stattfand, befragte keiner der 9/11-Kommissare irgendwelche Zeugen dazu.

Es war klar, dass alle Fragen über das Versäumnis, die Flugzeuge abzufangen, nicht beantwortet werden würden, aber McGinnis macht deutlich, dass ihre Nichtbeantwortung tatsächlich eine Unterlassung war, denn in diesem und allen anderen Abschnitten sorgt er dafür, dass die Fragen tatsächlich beantwortet werden – ihre kumulative Wirkung ist verheerend. Er tut dies nicht einfach, indem er seine eigene Meinung äußert, sondern indem er andere zitiert und stets Quellen angibt.

In ähnlicher Weise wollte der FSC von der Federal Aviation Administration (FAA) wissen, warum die entführten Flugzeuge all den hochentwickelten Radarsystemen entgehen konnten?

McGinnis sagt: „Die 9/11-Kommission kam zu dem Schluss, dass NORAD am 11. September seine Aufgabe nicht erfüllt hatte; die Entscheidungen von NORAD beeinträchtigten das Verhalten der FAA-Radarbediener.“ Natürlich waren die Fragen nach dem Radar mit der Frage der Kriegsspiele verknüpft, und da die Fragen zu den Kriegsspielen nie gestellt wurden, wurden diese massiven Versäumnisse mit einem Kauderwelsch erklärt, das ein grotesker Witz war.

Mindy Kleinberg, FSC-Mitglied, dessen Ehemann Alan im Nordturm ums Leben kam, sagte der Kommission, dass ihre Theorie des „Anfängerglücks“ Blödsinn sei, obwohl sie es diplomatischer ausdrückte:

In Bezug auf die Anschläge vom 11. September 2001 wurde gesagt, dass die Geheimdienste die ganze Zeit Recht zu haben bräuchten, während die Terroristen nur einmal Glück haben müssten. Diese Erklärung für die verheerenden Anschläge vom 11. September ist schon rein äußerlich falsch. Denn die Terroristen vom 11. September hatten nicht nur einmal Glück, sondern immer wieder … Ist es Glück, dass ungewöhnliche Aktiengeschäfte nicht überwacht wurden? Ist es Glück, dass 15 Visa auf Basis unvollständiger Formulare ausgestellt wurden? Ist es Glück, wenn die Sicherheitskontrollen der Fluggesellschaften es Entführern erlauben, mit Teppichmessern und Pfefferspray an Bord zu gehen? Ist es Glück, wenn die Notfallprotokolle von FAA und NORAD nicht befolgt werden? Ist es Glück, wenn ein nationaler Notstand nicht rechtzeitig an die höchsten Regierungsbeamten gemeldet wird? Für mich ist Glück etwas, das nur einmal passiert. Wenn man dieses wiederholte Muster von gebrochenen Protokollen, gebrochenen Gesetzen und gebrochener Kommunikation hat, kann man es nicht mehr Glück nennen.

Komischerweise kam der Bericht der 9/11-Kommission zu dem Schluss, dass, wie McGinnis anmerkt, „der Grund für die Anschläge einfach auf ein Versagen der Vorstellungskraft [der US-Regierung] zurückzuführen war.“

Was die Vorkenntnis der Anschläge betrifft, so baten die Familien die CIA, die SEC und das FBI um die Namen der Personen und Finanzinstitute, die in den drei Wochen vor dem 11. September 2001 Verkaufsaufträge für „American Airlines“ und „United Airlines“ erteilt hatten.

Dies betraf die Nummer Drei der CIA, den CIA-Exekutivdirektor Alvin „Buzzy“ Krongard, den ehemaligen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden von „Bankers Trust“, das von der Deutschen Bank übernommen worden war und über das viele dieser verdächtigen Aktiengeschäfte liefen.

Dieser Insiderhandel, der die Anschläge vom 11. September vorwegnahm, stand in Verbindung mit einer Sicherheitsfirma namens „Stratesec“, die den Flughafen Dulles, das World Trade Center und United Airlines sicherte, sowie mit Wirt Walker III, einem Geschäftspartner des Bruders des Präsidenten, Marvin Bush. Walker III war Vorstandsmitglied der „Carlyle Group“, die ihrerseits mit den Familien bin Laden und Bush in Verbindung stand.

Trotz dieser und anderer höchst verdächtiger Verbindungen war „die 9/11-Kommission nicht daran interessiert, Hinweisen auf eine mögliche Vorkenntnis der Anschläge nachzugehen“.

Sie interessierte sich auch nicht für die seltsame Angelegenheit von Larry Silverstein, dem das Gebäude Nr. 7 des World Trade Center bereits gehörte, der aber zwei Monate vor dem Anschlag einen 99-Jahres-Pachtvertrag für die Zwillingstürme abschloss und darauf bestand, dass die Versicherung einen Terroranschlag mit einem Schadenswert von 3,5 Milliarden Dollar abdeckt. Später wurden Silverstein 4,55 Milliarden Dollar zugesprochen, als festgestellt wurde, dass es sich um zwei Selbstmordattentate gehandelt habe.

Silverstein behauptete später, es habe eine Vereinbarung gegeben, Gebäude 7 „abzureißen“ (ein Begriff für kontrollierte Sprengung), was um 17:20 Uhr an diesem Tag geschah, obwohl es nie von einem Flugzeug getroffen worden war [Silverstein benutzte im Englischen die Formulierung „pull it“, Anm. d. Übersetzers]. Die Fragen zum Einsturz von Gebäude 7 wurden natürlich nie beantwortet, aber die Videos des Einsturzes sind für alle zugänglich, die es mit eigenen Augen sehen wollen.

Ein ausgezeichneter Film über Gebäude 7, „Seven“ von Dylan Avery, sollte von allen gesehen werden. Sehen heißt glauben, und jeder objektive Beobachter kann nur zu dem Schluss kommen, dass das Gebäude durch eine kontrollierte Sprengung zum Einsturz gebracht wurde, was von der Regierung bestritten wird.

Das bringt uns zu anderen Schlüsselfragen, die der FSC stellte und die McGinnis untersuchte, die aber unbeantwortet geblieben sind: Warum betrat Präsident Bush ein Klassenzimmer in Sarasota, Florida, blieb dort, während sich die Anschläge ereigneten und kehrte nicht sofort nach Washington, D.C., zurück? Warum betrat er dieses Klassenzimmer um 9:03 Uhr und blieb dort fünfzehn Minuten lang, als klar war, dass die USA von Terroristen angegriffen wurden? Warum wurde er, anders als Dick Cheney, nicht sofort vom Geheimdienst aus dem Gebäude geholt, sondern durfte dort sitzen und den Kindern vorlesen und das Gebäude erst um 9.34 Uhr verlassen?

Der persönliche Sekretär von Präsident Bush berichtete, dass der Vizepräsident um 9:03 Uhr „an Armen, Beinen und seinem Gürtel gepackt und körperlich“ aus seinem Büro getragen wurde. Cheney wurde in das „Presidential Emergency Operations Center“ unterhalb des Weißen Hauses gebracht, wo Verkehrsminister Norman Mineta ihn vor 9:25 Uhr sah.

Dennoch blieb Bush, um ein Buch zu lesen, als die Kollegen der ihn beschützenden Secret Service Agenten bereits aus der größten Secret Service-Außenstelle im WTC 7 evakuiert worden waren.

„Allerdings“, schreibt McGinnis, „machte Präsident Bush am 4. Dezember 2001 bei einer Town Hall-Veranstaltung die folgende Aussage über den Moment – 9:01 Uhr – in dem er von dem Anschlag erfahren haben will. „Ich saß vor dem Klassenzimmer und wartete darauf, hineinzugehen, und ich sah, wie ein Flugzeug in den Turm einschlug – der Fernseher war natürlich an, und ich bin früher selbst geflogen, und ich sagte: ‚Das ist ein schrecklicher Pilot.‘ Und ich sagte: ‚Das muss ein furchtbarer Unfall gewesen sein.‘ Aber ich wurde dorthin gebracht – ich hatte nicht viel Zeit, darüber nachzudenken.“

So etwas kann man sich nicht ausdenken, und doch wird es der Öffentlichkeit und den Familien der Opfer als akzeptabel angeboten. Bush wurde von Andrew Card, der ins Klassenzimmer kam und ihm ins Ohr flüsterte, darüber informiert, dass ein zweites Flugzeug den Südturm getroffen hatte. Doch drei Monate später behauptet er, er habe im Fernsehen gesehen, wie das erste Flugzeug in den Nordturm einschlug, obwohl dies niemand hätte sehen können, da das Video des ersten Flugzeugs, das um 8:46 Uhr in das Gebäude einschlug, erst viel später verfügbar war.

Diese lächerlichen Diskrepanzen und andere Fragen, von denen der FSC wollte, dass die 9/11-Kommission sie Bush unter Eid in einer öffentlichen Befragung stellt, wurden nicht gestellt und blieben unbeantwortet. Stattdessen, so McGinnis:

Das Treffen mit Bush und Cheney fand jedoch am 29. April 2004 im Geheimen statt. Es wurde nicht unter Eid abgehalten. Es wurde keine Abschrift des Gesprächs mit den Kommissaren zur Verfügung gestellt. Man erfuhr nichts darüber, warum der Präsident während der Anschläge in einer Grundschule blieb. Man erfuhr nichts darüber, was der Präsident über ausländische Geheimdienste wusste, die die USA vorgewarnt hatten. Man erfuhr nichts darüber, warum der Präsident Amerika in den Tagen und Wochen vor den Anschlägen vom 11. September ermächtigt hatte, sich auf einen Krieg gegen Afghanistan vorzubereiten.

Es wurde auch nichts darüber in Erfahrung gebracht, warum die Verantwortlichen im Pentagon plötzlich für den 11. September geplante Flüge stornierten. Nichts darüber, wer sie gewarnt hat und warum.

Im Grunde wurden alle wichtigen Fragen, die die Familien gestellt hatten, nicht beantwortet. Aber McGinnis beantwortet sie – auch die an Cheney, Rumsfeld, Giuliani, die CIA und die Hafenbehörde/WTC/Stadt New York gerichteten.

Indem er die dokumentierten Aufzeichnungen gegen sie verwendet, erledigt er die Aufgabe, die die 9/11-Kommission nicht machte. Er enträtselt die Lügen, Umschreibungen und die direkte Propaganda, die verwendet wurden, um die Wahrheit zu verbergen, einschließlich der folgenden:

Cheneys Täuschungen darüber, wann er zum „Presidential Emergency Operations Center“ kam und was er dort tat, sowie seine Anweisungen an seinen jungen Assistenten über das entführte Flugzeug, das auf das Kapitol zusteuerte.

Rumsfelds Lüge, dass er bis fünfzehn Minuten vor dem Anschlag auf das Pentagon nichts von den Anschlägen auf das World Trade Center gewußt hätte und warum das Pentagon nicht verteidigt wurde.

Giuliani und die offensichtlich kontrollierte Sprengung von Gebäude 7 um 17.20 Uhr sowie die Lügen über die defekten Telefone, die die Feuerwehrleute bei sich hatten.

Da dies kein Buch über ein Buch, sondern eine Buchbesprechung sein soll, werde ich hier aufhören. Ich wäre jedoch nachlässig, wenn ich „Chapter 22: The Missing Accounts: FDNY“ nicht erwähnen würde [Kapitel 22: Die fehlenden Konten: FDNY, Anm. d. Übersetzers].

Es gehört zum vierten Teil des Buches – „Acceptance And Dissent“ – der zu McGinnis‘ Schlussfolgerung führt. Wie auch immer man zu den Ereignissen des 11. September stehen mag, so ist es allgemein anerkannt, dass Feuerwehrleute und Ersthelfer objektiv und äußerst mutig sind.

Von den Einsatzkräften, die dem Ruf zur Rettung der Menschen in den Zwillingstürmen folgten, waren die allermeisten, die bei dem Versuch, ihre Mitmenschen zu retten, ihr Leben verloren, Feuerwehrleute – 343 von ihnen kamen an diesem Tag ums Leben. Sie taten nur ihre Pflicht.

Die Aussagen der überlebenden Kollegen sind daher unbezahlbar und unbestreitbar. Sie hatten absolut keinen Grund zu lügen. McGinnis erzählt uns:

Am 11. September 2001 ordnete Thomas Von Essen, der Feuerwehrkommissar von New York City, an, dass mündliche Berichte von Ersthelfern, Feuerwehrleuten und medizinischem Personal gesammelt werden sollten. Er wollte die Berichte über das, was sie im World Trade Center erlebt hatten, bewahren. In den Wochen und Monaten nach dem 11. September wurden 503 mündliche Berichte aufgenommen. Sie wurden jedoch nicht für die Öffentlichkeit freigegeben. Der Bürgermeister von New York City im Jahre 2002, Michael Bloomberg, weigerte sich.

Der Familien-Lenkungsausschuß fragte die 9/11-Kommission nach dem Grund, aber die Kommission weigerte sich, ihre Frage zu beantworten. Nach einem Rechtsstreit wurden die mündlichen Berichte, die 12.000 Seiten umfassen, freigegeben. Sie enthalten zahlreiche Berichte über Explosionen in den Türmen, die vor ihrem Einsturz stattfanden.

Der FDNY-Feuerwehrmann John Coyne, der sich im Südturm befand, erinnert sich, wie er seinen Vater angerufen und gesagt hatte:

Schließlich erreichte ich meinen Vater und sagte: „Ich bin am Leben. Ich wollte dir nur sagen, geh in die Kirche, ich lebe. Ich bin dieser Sache nur knapp entkommen.“ Er fragte: „Wo warst du? Du warst da?“ Ich sagte: „Ja, ich war genau da, als es explodierte.“ Er fragte: „Du warst da, als die Flugzeuge einschlugen?“ Ich sagte: „Nein, ich war da, als es explodierte, also das Gebäude.“ Er sagte: „Du meinst, als es einstürzte?“ Ich sagte: „Nein, als es explodierte.“ … Ich dachte wirklich, es sei in die Luft geflogen. Das ist einfach die Perspektive, aus der ich es betrachte, es schien explodiert zu sein.

Kapitänin Karin DeShore, die draußen stand, sagte, sie habe eine Abfolge von orangefarbenen und roten Blitzen aus dem Nordturm kommen sehen:

Zunächst war es nur ein Blitz. Dann knallte es rund um das Gebäude und das Gebäude begann zu explodieren … Diese knallenden Geräusche und die Explosionen wurden immer größer, gingen hoch und runter und rund um das Gebäude.

Keith Murphy:

Es gab enorme Schäden in der Lobby … als wäre etwas explodiert … ein entfernter Knall klang wie drei Explosionen.

Assistant Commissioner Stephen Gregory:

Ich sah schwache Blitze… [im unteren Bereich des Gebäudes]. Kennen Sie das, wenn sie ein Gebäude abreißen?

Überall wurden Explosionen gemeldet, auch von Reportern. Die Forscher Graeme MacQueen und Ted Walter sahen sich 70 Stunden Fernsehberichterstattung an und stellten fest, dass die meisten Reporter sagten, die Türme seien durch Explosionen und Sprengungen eingestürzt. Sehen Sie sich das hier an.

Es wurde von Explosionen in den Untergeschossen berichtet, bevor die Flugzeuge einschlugen. William Rodriguez, der sich im Untergeschoss des Nordturms aufhielt und sehr laute, mehrfache Explosionen hörte und spürte, berichtete dies den Mitarbeitern der 9/11-Kommission, was jedoch nie in deren Bericht auftauchte.

Die Beweise für Sprengstoff in den Türmen und in Gebäude 7 sind überwältigend, wurden aber von der 9/11-Kommission und den Massenmedien, die an der Vertuschung beteiligt waren, vollständig ignoriert.

Tatsächlich war die Sprengung von Gebäude 7 um 17.20 Uhr keine Erwähnung in dem „Bestseller“-Bericht wert. Es sollte jedem objektiven Denker klar sein, dass, wenn diese Gebäude mit Sprengstoff verkabelt waren und durch eine kontrollierte Sprengung zum Einsturz gebracht wurden, dies nicht von Osama bin Laden oder seinen Anhängern vorgenommen worden sein kann, sondern nur von Insidern, die geheimen Zugang zu diesen Hochsicherheitsgebäuden hatten.

Bob McIlvaine, dessen Sohn Bobby im Nordturm ums Leben kam, setzt sich seit zwanzig Jahren dafür ein, die Lügen rund um den 11. September zu entlarven. McGinnis berichtet über sein 2006 geführtes Interview mit dem Moderator Evan Solomon von der „Canadian Broadcasting Corporation“:

Ich glaube zu 100 %, dass die USA den 11. September mit Hilfe anderer Agenturen auf der ganzen Welt inszeniert haben … Es gibt Leute in den USA, die wussten, dass es passiert ist und die es geplant haben.

Auf Solomons Frage „Sie glauben also, dass Ihr Sohn von Amerikanern ermordet wurde?“ antwortete McIlvaine: „Absolut„.

Ihm schließen sich viele andere an, darunter Matt Campbell, ein britischer Staatsbürger und Familienmitglied, dessen Bruder Geoff Campbell im 106. Stock des Nordturms starb. Matt Campbell und seine Familie haben vor kurzem eine neue Untersuchung gefordert, die sich auf ein 3000-seitiges wissenschaftlich untermauertes Dossier stützt, in dem behauptet wird, dass die Gebäude von innen gesprengt wurden.

Nach der Lektüre von „Unanswered Questions“ werden Sie das vielleicht auch glauben.

Die Entschlossenheit so unerschütterlicher Seelen wie McIlvaine, Campbell, dem FSC und so vielen anderen, die Wahrheit und Gerechtigkeit von einer widerspenstigen und schuldigen Regierung zu erlangen, ist inspirierend. Sie werden niemals aufgeben. Das sollten wir auch nicht.

Es besteht kein Zweifel daran, dass dieses außergewöhnliche Buch viele Fragen beantworten wird, die Sie zu den Massenmorden des 11. September 2001 haben oder auch nicht.

Wenden Sie sich also nicht ab.

Es wird Ihnen das Herz brechen, aber auch den Glauben daran wiederherstellen, was ein Autor, der sich der Wahrheit verschrieben hat, für die Familienmitglieder tun kann, die so lange nach dem Brot der Wahrheit gesucht haben und denen man Steine des Schweigens in die Hand gedrückt hat.

In ihrem anhaltenden Kummer hat Ray McGinnis ihnen das Geschenk eines bitteren Trostes gemacht. Er hat ihnen geantwortet.

Er hat auch der Öffentlichkeit die Möglichkeit gegeben, die Wahrheit zu erkennen und unverzüglich eine unabhängige Untersuchung zu fordern.

„Unanswered Questions: What the September Eleventh Families Asked and the 9/11 Commission Ignored“ von Ray McGinnis ist ab Samstag, den 11. September 2021, im Handel erhältlich. Weitere Informationen über das Buch, einschließlich Hintergrundinterviews und Kaufinformationen, finden Sie unter https://unansweredquestions.ca/.